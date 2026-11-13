Till Lindemann hängt einen Tag in Rostock dran: 6600 Fans sind ihm nicht genug

Rostock ist für Till Lindemann nicht irgendeine Stadt: Hier hat der spätere Rammstein-Sänger einen wichtigen Teil seiner Jugendzeit verbracht. Beim SC Empor Rostock war er Schwimmer in der DDR. Beim Wohnungsbaukombinat Rostock hat er Bautischler gelernt.
Die innige Verbindung zwischen der großen Hansestadt im Nordosten und Lindemann scheint bis heute fortzubestehen: Sein Rostocker Konzerttermin auf seiner Solo-Welttournee 2027 ist bereits ausverkauft.
12. Oktober in der Stadthalle Rostock ist ausverkauft
Doch damit lässt es Lindemann nicht bewenden: Zusätzlich zum ursprünglich anberaumten 12. Oktober 2027 spielt der Rammstein-Sänger, wie er jetzt in einer Instagram-Story bekanntgegeben hat, auch noch am 13. Oktober 2027.
Post in Till Lindemanns Instagram-Story zum Rostocker Zusatztermin
© Instagram Till Lindemann
Rostock ist dabei eine von drei ostdeutschen Stationen auf Lindemanns Konzertreise, neben Magdeburg und Dresden. Weder Lindemanns Geburtsstadt Leipzig noch Berlin stehen bislang auf dem publizierten Tourneeplan.
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Lindemanns Welttournee: 49 Shows in 38 Ländern
Insgesamt stehen für Lindemann im Herbst 2027 nun 34 Konzerte in 23 europäischen Ländern auf dem Plan. Schon im Frühling will er 15 Shows in neun Ländern in Nord- und Südamerika spielen.
In die Stadthalle Rostock passen bei unbestuhltem Innenraum insgesamt 6600 Zuschauer. An zwei Tagen käme Lindemann folglich auf 13.200 Fans – sollte das Konzert am zweiten Termin auch noch ausverkauft werden.
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