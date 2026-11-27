„Rammstein – Live in Mexico City“ erreicht in seiner Release-Woche die Spitze der deutschen Album-Charts. Zuvor lief der Konzertfilm in mehr als 45 Ländern im Kino.

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Rammstein-Sänger Till Lindemann, hier 2023 im Olympiastadion Berlin (Archivbild): „Rammstein – Live in Mexico City“ erklomm gerade Platz 1 der offiziellen deutschen Album-Charts.

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Das Livealbum „Rammstein – Live in Mexico City“ ist neu auf Platz 1 der offiziellen deutschen Album-Charts eingestiegen. „Die Freude bei Rammstein über diesen Erfolg ist entsprechend groß“, heißt es aus dem Umfeld der Band.



Zuvor war der Konzertfilm in mehr als 1.400 Kinos in über 45 Ländern zu sehen. „Live in Mexico City“ ist seit einer Woche aber zudem für das Heimkino und die Stereoanlage erhältlich. Neben dem Konzertfilm erschien das vollständige Livealbum als Doppel-CD und auf Blu-ray.

Aufnahmen aus dem Foro Sol

Album und Film dokumentieren drei ausverkaufte Konzerte im Foro Sol in Mexiko-Stadt am 1., 2. und 4. Oktober 2022. Das Stadion bot jeweils Platz für 65.000 Zuschauer, insgesamt kamen also rund 200.000 Fans von Till Lindemann und seinen Bandkollegen zu den Auftritten.



Die Shows bildeten den Abschluss von Rammsteins damaliger Nordamerika-Tour mit zwölf Open-Air-Konzerten. Für den Transport der Bühnenproduktion samt Pyrotechnik waren sieben Boeing 747 und mehr als 200 Crewmitglieder nötig.

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Verbindung zu Adele und Elton John

Regie beim hochauflösend in 4K fotografierten Konzertfilm führte Paul Dugdale, der zuvor unter anderem mit den Rolling Stones, Taylor Swift, Elton John und Adele zusammengearbeitet hat.



Die Setlist umfasst Stücke aus der gesamten Bandgeschichte, darunter „Armee der Tristen“, „Deutschland“, „Du riechst so gut“, „Sonne“ und „Du hast“. Zudem enthält sie eine der seltenen Live-Aufführungen des spanischsprachigen „Te Quiero Puta!“, womit Rammstein bei den Fans in Mexiko voll punkten konnten.

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