Till Lindemanns Mutter ist tot: Wie seine Fans ihm jetzt beistehen

Gitta Lindemann ist gestorben. Viele Fans sprechen dem Rammstein-Sänger nun ihr Beileid aus. Eigentlich wollte er gerade etwas Erfreuliches verkünden.

Gitta Lindemann ist tot. Das hat ihre Familie dem NDR bestätigt. Die 1939 in Dresden geborene Lyrikerin, Journalistin und Mutter von Rammstein-Sänger Till Lindemann ist demnach am Sonnabend, dem 24. Oktober, im Alter von 87 Jahren gestorben. Eine Todesursache wurde nicht genannt.



Fans von Till Lindemann sprechen ihm unterdessen ihr Beileid aus. Eigentlich wollte der Rammstein-Sänger seinem Publikum eine frohe Botschaft überbringen: Noch am Sonnabend hatte er auf seinem offiziellen Instagram-Account eine „Till Lindemann World Tour 2027“ angekündigt, weitere Details sollten bald folgen. Doch jetzt verwandelt sich der entsprechende Instagram-Beitrag in eine Art digitales Kondolenzbuch.

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„Mein Beileid“, bekundet eine gewisse Gabi auf Instagram und wünscht: „Viel Kraft für dich und deine Familie.“ Auch viele andere Kommentare sind in diesem Ton verfasst: „Mein Herz schmerzt für dich und deine Familie“, schreibt eine Instagram-Userin namens Karen. „Ich sende dir mein tiefstes Beileid.“ – „Ruhe in Frieden Gitta Lindemann“, schreibt eine Person namens Circo, dekoriert mit einem Friedenstauben-Emoji. „Ich schicke dir eine Umarmung, Till.“

Gitta Lindemann fand Rammstein-Shows opernhaft

Ein Fan mit Namen Alex, der sich als Brasilianer zu erkennen gibt, holt etwas weiter aus: „Es gibt keine Worte, die den Schmerz des Verlustes einer so wichtigen Person in unserem Leben wirklich lindern können“, schreibt er – verbunden mit der Hoffnung, Till Lindemann möge Kraft, Trost und Frieden finden in den schönen Erinnerungen, die er mit seiner Mutter geteilt habe: „Möge die Liebe, die sie dir gegeben hat, für immer in deinem Herzen bleiben und dich durch diese schwierige Zeit führen.“



Auch Gitta Lindemann selbst galt übrigens als großer Fan ihres Sohnes Till: In ihrem Buch „Meine Fensterplätze“ von 2023 widmete sie ihm eine eigene Liebeserklärung. „Ich find die Konzerte geil“, sagte sie schon 2019 im Interview mit der Ostsee-Zeitung. Diese Atmosphäre habe etwas von Operninszenierungen.



Ein Fan namens Iker schreibt, Till Lindemann sei seit vielen Jahren „Zufluchtsort und eine immense Inspiration für viele von uns“. Jetzt liege es umgekehrt an den Fans, ihm Stärke und Unterstützung zurückzugeben.

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