Tim Raue verzweifelt am Schnellkochtopf: „Technisch bin ich wirklich eine Pfeife“

Selbst ein Sternekoch ist vor Küchenpannen nicht gefeit: In einer Fernsehsendung scheiterte Tim Raue an einem Schnellkochtopf – nahm die Niederlage aber mit Humor.

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Ein Schnellkochtopf brachte Tim Raue ins Schwitzen. Der Berliner Sternekoch, der sonst auf höchstem kulinarischem Niveau arbeitet, erlebte zum Auftakt der 15. Staffel der Fernsehsendung „The Taste“ einen überraschenden Rückschlag.



Sein Urteil über die eigenen technischen Fähigkeiten fiel entsprechend deutlich aus: „Technisch bin ich wirklich eine Pfeife.“

Wenn Küchentechnik Spitzenköche verzweifeln lässt

Statt sich mit komplizierten Gourmetkreationen zu beschäftigen, musste sich Raue in neuesten Folge der Sat.1-Sendung mit der Bedienung des Küchengeräts auseinandersetzen. Der Koch nahm es mit Humor und zog bereits Konsequenzen in Betracht: Ein Kurs zum richtigen Umgang mit Haushaltsgeräten könnte künftig helfen.

Die Schwierigkeiten ereigneten sich im sogenannten Coach-Battle, bei dem Raue gegen seine Kollegen Elif Oskan, Alexander Herrmann und Steffen Henssler antrat. Das Motto lautete „Street- und Soulfood“.



Die vier Coaches sollten Gerichte wie Burger, Kebab und Currywurst zubereiten. Gastjuror Nelson Müller entschied anschließend, wer sich einen Vorteil für das Casting der neuen Kandidaten sichern konnte.

Zustimmung wird geprüft...

Raue war dabei nicht der Einzige, der mit der Küchentechnik zu kämpfen hatte. Auch Oskan hatte bei der Zubereitung ihrer Currywurst mit einer Wurstmaschine zu tun, die sich nicht ohne Weiteres bändigen ließ. Henssler überzeugte Müller dagegen mit seinem Kebab und sicherte sich einen Vorteil für die nächste Runde.

Im anschließenden Casting mussten die Bewerber die Coaches mit ihren Gerichten überzeugen. Besonders erfolgreich war Elisabeth, eine 42-jährige Küchenchefin aus Erding. Ihr Hamachi mit Rhabarber, Avocado und Chorizo begeisterte alle vier Coaches. Sie entschied sich schließlich für Elif Oskan als Mentorin.

Zum Ende der Auftaktfolge deutete sich noch eine mögliche Überraschung an: Henssler wollte bei der Regie nachfragen, ob eine bereits ausgeschiedene Kandidatin eine zweite Chance bekommen könnte. Sie gehe ihm nicht aus dem Kopf, erklärte der Koch. Ob ihre Rückkehr tatsächlich möglich ist, blieb zunächst offen.

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