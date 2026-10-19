Tim Raues Signature Dish: So macht der Berliner Starkoch seine Königsberger Klopse

Königsberger Klopse, so gut, dass selbst ein US-Präsident Nachschlag wollte: Tim Raue hat den Klassiker zu seinem Markenzeichen gemacht. So bereitet er sie zu.

Ostpreußische Küche für den mächtigsten Mann der Welt? Als US-Präsident Barack Obama 2013 Berlin besuchte, wünschte sich Angela Merkel Königsberger Klopse für das Staatsbankett – zubereitet von Tim Raue. Die Obamas sollen gleich zweimal Nachschlag verlangt haben, schwärmt der Berliner Sternekoch noch heute auf der Website seines Restaurants Sphere, hoch oben im Fernsehturm.



Für Raue wurde das Gericht zum Durchbruch: Seine Königsberger Klopse traten einen Siegeszug an und machten ihn auch als Meister deutscher Hausmannskost bekannt.

Königsberger Klopse – aber mit gekochter Kalbszunge

Für viele gehören Königsberger Klopse zu den Gerichten, die sie aus ihrer Kindheit kennen. Doch der 53-jährige Starkoch verpasst dem Klassiker eine eigene Note. Statt auf gewöhnliches Kalbshack setzt Raue auch auf fein gewürfelte, gekochte Kalbszunge.



Süßer und mittelscharfer Senf, Kapern und frischer Kerbel ergänzen die Fleischmasse. Dazu gibt es Kartoffelpüree, einen marinierten Rote-Bete-Salat und eine Soße auf Basis von Riesling Auslese.

Zustimmung wird geprüft...

Das Rezept hat Raue gemeinsam mit seiner Frau Katharina in dem Kochbuch „360° Berlin – 24 Stunden Hauptstadt-Hunger“ veröffentlicht, in dem sich rund 70 Rezepte mit der kulinarischen Vielfalt Berlins beschäftigen. Ausgangspunkt ist das Restaurant im Berliner Fernsehturm.

Königsberger Klopse à la Tim Raue

Zutaten (4 Personen):



Für die Klopse: 500 g Kalbshack,100 g gekochte Kalbszunge (fein gewürfelt), 150 g Weißbrot ohne Rinde, 50 ml Milch, 50 g Eigelb, 40 g süßer Senf, 20 g mittelscharfer Senf, 50 g feine Kapern, 50 g Zwiebelwürfel (in Butter angeschwitzt), 20 g Kerbel (fein geschnitten), Salz, Pfeffer und Panko nach Bedarf, 1,5 l Geflügelfond zum Garen



Für den Rote-Bete-Salat: 400 g gegarte Rote Bete (gehobelt), 50 ml Himbeeressig, 50 g Johannisbeergelee, 20 g Granny-Smith-Apfel (fein gerieben), 40 ml Rapsöl, Grüner Tabasco und weißer Pfeffer



Für die Soße: 500 ml Kochfond der Klopse, 200 ml Riesling Auslese, 120 ml Sahne, 120 g kalte Butter, Salz und grüner Tabasco



Für das Kartoffelpüree: Kartoffeln, 275 g Butter für den ersten Schritt, weitere Butter nach Bedarf, 50 g heiße Milch für den ersten Schritt, weitere Milch nach Bedarf, Salz und Muskatnuss

Königsberger Klopse – but make it Tim Raue: mit Kartoffelpüree, Rote-Bete-Salat und eine Soße auf Basis von Riesling Auslese © Nils Hasenau

Zubereitung:



Schritt 1 – Die Klopse formen und garen: Zunächst wird das Weißbrot entrindet, in Milch eingeweicht und bei Bedarf ausgedrückt. Anschließend mit Kalbshack, fein gewürfelter Kalbszunge, Eigelb, beiden Senfsorten, Kapern, angeschwitzten Zwiebeln und Kerbel vermengen. Die Masse mit Salz und Pfeffer abschmecken. Ist sie zu weich, lässt sie sich mit etwas Panko festigen.



Aus der Mischung Klopse formen und in leicht siedendem Geflügelfond garziehen lassen. Der Fond dient später auch als Grundlage für die Soße.

Schritt 2 – Der Rote-Bete-Salat: Himbeeressig und Johannisbeergelee gemeinsam erwärmen, bis sich das Gelee vollständig aufgelöst hat. Die Marinade abkühlen lassen. Anschließend mit der gehobelten Roten Bete, dem geriebenen Granny-Smith-Apfel und dem Rapsöl vermengen. Mit weißem Pfeffer und grünem Tabasco abschmecken. Der Salat sollte mindestens 30 Minuten durchziehen.

Schritt 3 – Die Rieslingsoße: Den Kochfond der Klopse passieren, mit der Riesling Auslese aufkochen und einkochen lassen. So entsteht eine konzentrierte Soße mit süß-säuerlicher Note. Anschließend die Sahne hinzugeben und die Flüssigkeit erneut etwas reduzieren. Zum Schluss die kalte Butter einarbeiten und die Sauce mit Salz und grünem Tabasco abschmecken.

Schritt 4 – Das Kartoffelpüree: Die Kartoffeln in Salzwasser garen, heiß pellen und durch eine Kartoffelpresse drücken. Die Masse bei mittlerer Hitze unter ständigem Rühren etwa vier Minuten ausdämpfen lassen. Dann zunächst 275 Gramm Butter und 50 Milliliter heiße Milch unterrühren. Das Püree durch ein Sieb streichen und zurück in den Topf geben. Weitere Butter und Milch nach Bedarf einarbeiten und mit Salz und Muskatnuss abschmecken.

Schritt 5 – Anrichten wie der Starkoch: Das Kartoffelpüree auf vier Teller verteilen und die Klopse daneben platzieren. Mit der Rieslingsoße überziehen. Den Rote-Bete-Salat separat anrichten, bei Raues Präsentation in Form einer Kugel. Geröstete Pankobrösel und Kerbelzweige bilden den Abschluss.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema