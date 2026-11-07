2017 überspielte Timo Werner die Pfiffe. Im Podcast erzählt der Ex-Nationalspieler, wie sehr ihn der Hass nach seiner Schwalbe traf.

Timo Werner wurde wegen einer Schwalbe in der Bundesliga jahrelang ausgepfiffen und beleidigt. In einem Podcast spricht er nun erstmals darüber, wie sehr ihn dieser Hass getroffen hat.

Deutschland gewinnt an diesem Juniabend 2017 mit 7:0 gegen San Marino, ein Pflichtsieg ohne jede Spannung. Doch als Timo Werner eingewechselt wird, pfeifen Teile des Nürnberger Publikums. Es sind keine gegnerischen Fans. Es sind die eigenen.

Timo Werner im DFB-Team: Pfiffe vom eigenen Publikum

Werner ist 21 und hat gerade 21 Bundesliga-Tore für RB Leipzig geschossen. Die Pfiffe habe er gar nicht registriert. „Ich weiß nicht, was die Gemüter so bewegt“, sagt er und vermutet, bei ihm werde eine Schwalbe nur aufgebauscht, „weil ich bei RB spiele“.



Bundestrainer Joachim Löw stellt sich vor ihn: Ein junger Nationalspieler „darf nicht ausgepfiffen werden“. Der Anlass liegt ein halbes Jahr zurück. Gegen Schalke ist Werner ohne Berührung gefallen, hat den Elfmeter selbst verwandelt und die Schwalbe einen Tag später zugegeben.



Wie es damals wirklich in ihm aussah, erzählt Werner erst jetzt in einem Podcast, fast zehn Jahre später.

Timo Werner und RB Leipzig: Das Gesicht des ungeliebten Klubs

Werner trägt das Trikot eines Klubs, an dem sich Fanszenen im ganzen Land abarbeiten. Beim 1. FC Union Berlin schweigen die Anhänger bei Heimspielen gegen RB 15 Minuten lang aus Protest gegen das „Konstrukt“.



Ausgerechnet beim ersten Bundesligaspiel der Köpenicker im August 2019 trifft Werner zum 0:3, Leipzig gewinnt 4:0. Für die Alte Försterei ist er damit endgültig das Gesicht des Gegners.

Timo Werner bei Chelsea: Champions League gewonnen, Spott geerntet

2020 holt ihn der FC Chelsea für 53 Millionen Euro, ein Jahr später gewinnt er mit den Londonern die Champions League. Leichter wird es nicht. „Da habe ich ein paar Chancen vergeben und danach hatten sie es auf mich abgesehen“, sagt er heute.



Als Werner 2022 nach Leipzig zurückkehrt, hat Köpenick bereits ein neues Lied: „Timo Werner ist ein Retourensohn“. Sein letztes Länderspiel bestreitet er im März 2023. Eine Leihe zu Tottenham bringt die Karriere nicht mehr in Schwung, in Leipzig spielt er am Ende keine Rolle mehr.

Timo Werner in der MLS: Neuanfang bei den San Jose Earthquakes

Im Januar 2026 wechselt Werner zu den San Jose Earthquakes, sein Vertrag läuft bis Sommer 2028. Dort ist er wieder wichtig: sechs Tore, sieben Vorlagen. Unter Trainer Bruce Arena hat das Team die Playoffs erreicht, die am 18. November beginnen.

Timo Werner im Podcast: Der Tiefpunkt nach der Schwalbe

Mit dem Abstand von Kalifornien spricht Werner im US-Podcast „The Late Run“ über die Jahre davor. „In Deutschland habe ich viel durchgemacht, weil ich einmal eine Schwalbe gemacht habe. Danach waren sie dort jahrelang hinter mir her.“



Dann folgen Sätze, die man von einem Profi selten hört: „Es gab Momente, in denen ich zu Hause saß und wirklich am Boden war.“ Irgendwann habe er sich nur noch gefragt: „Was zur Hölle?“



Egal, in welches Stadion er kam: „Überall werde ich ausgebuht. Sie haben Lieder über mich gesungen, sich ständig irgendwelche Dinge ausgedacht – es war wirklich hart.“ Selbst abseits des Platzes habe er sich in keiner Stadt ungestört aufhalten können.

Hass im Fußball: Warum Timo Werner seinen Schmerz versteckte

Zwischen dem 21-Jährigen, der nichts gehört haben will, und dem 30-Jährigen, der vom Tiefpunkt erzählt, liegt eine Karriere im Panzer. Wer im Profifußball zugibt, dass ihn Pfiffe treffen, liefert den Rängen neues Material. Für eine Schwalbe, die er nach einem Tag zugegeben hatte, bezahlte Werner fast zehn Jahre lang.



Heute sei er stolz darauf, wie er diese Zeit überstanden habe, sagt Werner. Die Pfiffe, die er 2017 angeblich nicht hörte, hat er erst in Kalifornien ganz hinter sich gelassen.

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