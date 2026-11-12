Lisa T.: Seit fast zwei Jahren im Visier der Justiz – warum blieb der Verdächtige frei?

Lisa T. (13) aus Marzahn wurde tot in Brandenburg gefunden. Warum kam der mutmaßliche Täter nie in Haft? Und warum wird nun ein ganzes Dorf beschimpft?

Es ist Dienstag, der 3. November, kurz nach sieben, als Lisa die Wohnung ihrer Familie in Marzahn verlässt. Ein gewöhnlicher Schulmorgen: ein paar Minuten zu Fuß bis zum Barnimplatz, weiter mit dem Bus zum Gymnasium. Dort kommt die 13-Jährige jedoch nie an. Schon kurz nach dem Verlassen der Wohnung antwortet sie einer Freundin nicht mehr, wird ihre Schwester später erzählen.

Dann beginnt die Suche. Hunderte Polizisten, Spürhunde, ein Hubschrauber und eine Unterwasserdrohne sind in Marzahn-Hellersdorf im Einsatz, in Parks, Grünanlagen und kleinen Waldstücken. Fünf Tage lang findet niemand eine Spur.

Was geschah

Gefunden wird Lisa am Sonntag, dem 8. November, durch Zufall. Der Eigentümer eines seit Jahren leerstehenden Hauses in Altglietzen bei Bad Freienwalde, rund 50 Kilometer entfernt, meldet eine aufgebrochene Tür. Brandenburger Polizisten finden im Haus das tote Mädchen und einen 22-jährigen Mann mit lebensgefährlichen Kopfverletzungen. Er soll versucht haben, sich zu erschießen, als die Beamten eintrafen.

Der 22-Jährige war deutscher Staatsbürger und wohnte in Lisas Nachbarschaft in Marzahn, nach unbestätigten Berichten bei seinen Eltern. Eine Verbindung zwischen ihm und Lisa T. gab es nach Angaben der Staatsanwaltschaft nicht. Ob er Lisa vorher beobachtet hatte oder ob sie ein Zufallsopfer wurde, ist offen. Hinweise auf Mittäter haben die Ermittler nicht. Warum er ausgerechnet nach Altglietzen fuhr, ist bisher unklar. Das Einfamilienhaus liegt so abgelegen, dass es ohne Auto schwer zu erreichen ist. Zufällig stößt man kaum auf das Grundstück. Der 22-Jährige kannte die Gegend möglicherweise, denn laut Bild wohnen die Eltern seiner Ex-Freundin in der Nähe. Offen ist auch, wie Lisa dorthin kam. Nach Medienberichten gehen die Ermittler der Vermutung nach, dass der Täter sie über einen verlassenen Waldweg zum Grundstück brachte.

Als mögliches Tatfahrzeug stellte die Polizei einen silbernen Citroën-Kombi mit polnischem Kennzeichen sicher. Am Mittwoch, dem 11. November, stirbt der 22-Jährige im Krankenhaus. „Gegen Tote wird nicht ermittelt“, sagt die Staatsanwaltschaft. Einen Prozess wird es somit nicht geben.

Der Verdächtige und die Behörden

Seit Januar 2025 ermittelte die Staatsanwaltschaft Berlin gegen den Mann wegen des Verdachts des Erwerbs und Besitzes kinderpornografischer Inhalte. Er soll Geld an die Darknet-Plattform „Kidflix“ gezahlt haben. Am 10. März 2025 wurde seine Wohnung durchsucht. Ausgewertet sind die dabei sichergestellten Datenträger bis heute nicht.

Im November 2025 floh er in Bayern mit Auto und Wohnanhänger vor einer Polizeikontrolle. Er fuhr mit gestohlenen Kennzeichen und hatte ein Butterflymesser und einen Schlagring dabei. Auf seinem Handy fanden die Ermittler mehr als 900 mutmaßlich kinderpornografische Dateien. Das Amtsgericht Passau wies ihn vorübergehend in eine psychiatrische Klinik ein, bis Mitte Januar 2026. Im April gab Passau das Kinderpornografie-Verfahren nach Berlin ab. Am 21. Oktober verurteilte ihn das Amtsgericht Passau zu einem Jahr auf Bewährung, unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung und des Führens verbotener Waffen. Rechtskräftig wurde das Urteil am 5. November, zwei Tage nach Lisas Verschwinden.

Nach dem Leichenfund musste die Berliner Staatsanwaltschaft zwei eigene Angaben korrigieren. Am Montag hatte sie mitgeteilt, der Verdächtige sei nicht vorbestraft. Einen Tag später hieß es, das Passauer Urteil sei noch nicht im Bundeszentralregister eingetragen gewesen und habe ihr nicht vorgelegen. Auch die Angabe, die 900 Dateien stammten von den Berliner Datenträgern, nahm sie zurück. Sie waren auf dem Handy aus Passau.

Einen Haftbefehl hatte die Staatsanwaltschaft Berlin in keinem der beiden Verfahren beantragt. In einer Pressemitteilung vom 10. November begründete sie das so: Der Mann sei nicht vorbestraft gewesen, habe einen festen Wohnsitz gehabt und sei erreichbar gewesen. Die zu erwartende Strafe habe keine Fluchtgefahr begründet. Wiederholungsgefahr greife bei diesen Delikten nur bei gewerbs- oder bandenmäßigem Handeltreiben. Die Dateien aus Passau wichen „in ihrem Unrechtsgehalt nicht signifikant“ von anderen Fällen ab.

Was die Staatsanwaltschaft der Berliner Zeitung sagt

Die Berliner Zeitung hat die Staatsanwaltschaft gefragt, welche Erkenntnisse aus Passau ihr vor Lisas Verschwinden vorlagen und woher die Waffe stammte, mit der sich der Mann in Altglietzen tödlich verletzte.

Die Antwort auf die erste Frage zeigt: Berlin war nicht ahnungslos. Das Passauer Ermittlungsverfahren und die dort erhobene Anklage seien seit April 2026 aktenkundig gewesen, als die Behörde das Kinderpornografie-Verfahren aus Bayern übernahm. „Anlass für weitere strafprozessuale Maßnahmen gab dieser Umstand indes nicht“, schreibt die Staatsanwaltschaft. Nicht bekannt war ihr nach eigener Darstellung nur das Urteil selbst, nicht aber das Verfahren, in dem es um die Flucht vor der Polizei und um verbotene Waffen ging. Die Begründung „nicht vorbestraft“ war damit formal richtig. Seit einem halben Jahr lag in Berlin aber eine Anklage vor.

Zu den Datenträgern aus der Durchsuchung vom März 2025 teilt die Behörde mit, sie seien am 19. März 2025 einem externen Sachverständigen übergeben worden. Das Landeskriminalamt müsse für solche Auswertungen „fast ausschließlich“ externe Gutachter beauftragen. Mehr Aufträge, mehr Datenträger, komplexere Dateien und zu wenige geeignete Sachverständige hätten die Bearbeitung zuletzt verlängert. Die Zahl der erfassten Kinderpornografie-Fälle in Berlin stieg von 2024 auf 2025 um rund 54 Prozent auf 1954.

Die Meldung über Hilferufe

Am Abend des Leichenfunds berichtete die Bild, Anwohner in Altglietzen hätten in den Tagen zuvor Hilferufe gehört, aber nicht die Polizei gerufen. Andere Medien übernahmen die Meldung, in sozialen Netzwerken wurde dem Dorf kollektives Wegschauen vorgeworfen. Bestätigt ist sie bis heute nicht. Bei einer Befragung von Tür zu Tür berichtete kein direkter Nachbar der Mordkommission von Schreien. Die Staatsanwaltschaft sieht dafür „bisher keine Anhaltspunkte“.

Das Dorf wehrt sich

Die Folgen der Meldung haben die Stadt Bad Freienwalde (Oder) zu einer Pressemitteilung veranlasst. Menschen in Altglietzen würden wegen „nicht verifizierter Behauptungen angefeindet und beschimpft“, heißt es darin. Was sich vor allem in den sozialen Medien gegen eine ganze Dorfgemeinschaft richte, sei „eine neue Dimension digitaler Gewalt“.

Die Menschen im Ort seien zunächst von der Tat selbst erschüttert gewesen, sagt Bürgermeisterin Ulrike Heidemann. „Jetzt kommt die Bestürzung hinzu, dass die Frage nach Schuld auf die Dorfgemeinschaft verlagert wird.“ Das mache den Umgang mit Trauer und Fassungslosigkeit um ein Vielfaches schwerer. Heidemann weist, gemeinsam mit dem in der Mitteilung zitierten Landrat von Märkisch-Oderland, Gernot Schmidt, zurück, dass den Bewohnern ohne gesicherte Grundlage eine Mitschuld zugeschrieben wird. Ein ganzes Dorf unter Generalverdacht zu stellen, sei „nicht hinnehmbar“. Die Stadt bittet, sich an die gesicherten Erkenntnisse der Ermittler zu halten und unbestätigte Behauptungen nicht weiterzutragen.

Was offen ist

Wie Lisa nach Altglietzen kam, wann und woran sie starb, ist ungeklärt. Die erste Obduktion ergab keine eindeutige Todesursache, weitere Untersuchungen laufen. Veröffentlichen will die Staatsanwaltschaft das Ergebnis nicht, um Lisas Persönlichkeitsrechte als Minderjährige zu schützen. Offen ist auch, welche Rolle der sichergestellte Citroën spielte.

Die Polizei bittet um Hinweise zu dem silbernen Citroën C5 Kombi mit dem polnischen Kennzeichen FG 85027, vor allem zu Beobachtungen in Bad Freienwalde und Altglietzen vor dem 8. November. Hinweise nimmt die 5. Mordkommission des Landeskriminalamts Berlin unter (030) 4664-911555 oder per E-Mail an LKA115-Hinweise@polizei.berlin.de entgegen.

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