Vergeblich kämpften die Ärzte im Krankenhaus um das Leben der 44-Jährigen. Es ist der sechste tödliche Radfahr-Unfall in Berlin.

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

Polizisten untersuchen den Unfallhergang an der Zufahrt zur Avus.

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

In Westend ist eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall getötet worden. Der Unfall ereignete sich am Donnerstag gegen 18 Uhr auf dem Messedamm.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wollte ein Lkw-Fahrer nach rechts auf die Avus abbiegen. Dabei kollidierte der Lastwagen mit der aus der entgegengesetzten Richtung kommenden Radfahrerin.

Unter Notarzt-Begleitung wurde die 44-jährige Frau in ein Krankenhaus eingeliefert. Dort starb sie aber an ihren Verletzungen.

Für die Ermittlungen des Verkehrsunfalldienstes war der Messedamm zwischen Halenseestraße und Jafféstraße für mehrere Stunden gesperrt.

In diesem Jahr ist dies der sechste tödliche Fahrradunfall in Berlin. Im April starben ein 65- und ein 41-jähriger Radfahrer bei Unfällen in Friedrichshain und Rudow. Ein 78-Jähriger verunglückte im September in Nikolassee tödlich. Im Oktober starb ein 71-jähriger Radfahrer nach einem Sturz in Weißensee, und am 15. November starb ein achtjähriges Mädchen auf der Potsdamer Straße in Tiergarten nach einem Sturz vor einen Bus.

Im Jahr 2025 starben auf Berliner Straßen elf Radfahrer.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback an:

briefe@berliner-zeitung.de Im Falle einer Veröffentlichung behält sich die Redaktion das Recht sinnwahrender Kürzungen vor. Eine Veröffentlichung erfolgt unter Angabe Ihres Namens und Ihres Wohnortes.

Lesen Sie mehr zum Thema