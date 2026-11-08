Konzert

Tokio Hotel in Berlin: Die schillernde Operette des Bill Kaulitz

Längst begreift Bill Kaulitz sein Leben als Gesamtkunstwerk. Zwischen neuem Kuschelrock und alten Emo-Hits wird die Uber-Arena zur Bühne einer Selbststilisierung. Die Kritik.

Foto von Autor/Autorin: Martin Schüler
Martin Schüler
5 Min
Tokio Hotel bei einem Konzert in Berlin, vorne Bill, hinten Tom Kaulitz.

Tokio Hotel bei einem Konzert in Berlin, vorne Bill, hinten Tom Kaulitz.

© Berlinfoto/Imago

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Wie die Milchstraße funkelt sein Astronautenanzug, als der Hauptdarsteller des Abends von der Decke schwebt. Tausende Ovationen erheben sich zu seinen Ehren, zwei Planetenringe umrahmen ihn – das unangefochtene Zentralgestirn dieses heutigen Sonnensystems: Bill Kaulitz.

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