Tokio Hotel in Berlin: Die schillernde Operette des Bill Kaulitz

Längst begreift Bill Kaulitz sein Leben als Gesamtkunstwerk. Zwischen neuem Kuschelrock und alten Emo-Hits wird die Uber-Arena zur Bühne einer Selbststilisierung. Die Kritik.

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Wie die Milchstraße funkelt sein Astronautenanzug, als der Hauptdarsteller des Abends von der Decke schwebt. Tausende Ovationen erheben sich zu seinen Ehren, zwei Planetenringe umrahmen ihn – das unangefochtene Zentralgestirn dieses heutigen Sonnensystems: Bill Kaulitz.