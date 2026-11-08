Wie die Milchstraße funkelt sein Astronautenanzug, als der Hauptdarsteller des Abends von der Decke schwebt. Tausende Ovationen erheben sich zu seinen Ehren, zwei Planetenringe umrahmen ihn – das unangefochtene Zentralgestirn dieses heutigen Sonnensystems: Bill Kaulitz.
Konzert
Tokio Hotel in Berlin: Die schillernde Operette des Bill Kaulitz
Längst begreift Bill Kaulitz sein Leben als Gesamtkunstwerk. Zwischen neuem Kuschelrock und alten Emo-Hits wird die Uber-Arena zur Bühne einer Selbststilisierung. Die Kritik.
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Tokio Hotel bei einem Konzert in Berlin, vorne Bill, hinten Tom Kaulitz.
© Berlinfoto/Imago