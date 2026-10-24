Tokio Hotels neues Album „Encore“: Diese Lieder toppen oder floppen bei den Fans

Am Sonntag spielen die Magdeburger ihr Record-Release-Konzert im Berliner Velodrom. Schon jetzt ist ziemlich klar, welche der neuen Songs die großen Banger werden.

Bill Kaulitz von Tokio Hotel: Nicht alle der neuen „Encore“-Lieder ziehen gleich stark bei den Fans: Was bedeutet das für die Album-Release-Show im Berliner Velodrom am 25. Oktober?

Tokio Hotel haben just ihr neues Album vorgelegt: Am Freitag, dem 16. Oktober, ist „Encore“ erschienen. Und am Sonntag, dem 25. Oktober, werden die kalifornischen Magdeburger ihre neue Platte im Berliner Velodrom in Prenzlauer Berg mit einem Record-Release-Konzert feiern – noch bevor sie am Samstag, dem 7. November, dann abermals in der sogar noch größeren Uber Arena in Berlin-Friedrichshain spielen.



Zum Vergleich: 12.000 Menschen passen ins Velodrom. Und dann noch mal 17.000 in die Uber Arena. Das wird also eine große Sache. Und da zumindest der Auftritt im Velodrom offiziell als Album-Release-Show etikettiert ist, darf man sicher mit einer geballten Ladung der neuen „Encore“-Lieder rechnen; anders als bei regulären Tour-Konzerten, wo oft auch einfach quer durchs gesamte Œuvre einer Band gespielt wird, ohne Fokus auf die frischen Songs.

Zustimmung wird geprüft...

Bei Tokio Hotels „Encore“ sind die Streamingzahlen derzeit eindeutig: Wie sich in der Spotify-Statistik ablesen lässt, haben fünf der zwölf Album-Tracks bereits die Millionenmarke überstiegen – und zwar in dieser Reihenfolge: „Changes“ (mit rund 3.846.000 Klicks), „Memory Lane“ (2.882.000), „California Nights“ (2.259.000), „Without You“ (1.349.000) und „Dye My Hair“ (1.137.000).



Der Sprung zu den weniger gestreamten Songs der „Encore“-Platte ist beachtlich: „Perfect Ending“ kommt lediglich auf 286.000 Abrufe, dahinter folgen „Call Me By Your Name“ (208.000), „Lover's Cove“ (180.000), „Wanderlust“ (164.000), „Shout 2 The Universe“ (160.000), „Homesick“ (147.000) und „Terminal 1“ (131.000). Zum Vergleich: „Changes“, der Fan-Favorit, kommt auf fast 30-fach so viele Streams.

So düster sind die Texte von Tokio Hotel

Die großen Hits der „Encore“-Platte sind trotz glattpolierter 90s-Radio-Rock-Klangoberfläche überwiegend düster in den Texten: Die Lyrics kreisen um Zerrissenheit, Trennung und Exzesse. Zerrissen ist das lyrische Ich in „Changes“, dem meistgestreamten Song: Er pendelt zwischen Paris und LA, findet nachts keinen Schlaf und weiß nicht, ob er sesshaft werden oder weiterziehen soll. Autobiografische Assoziationen zum Leben von Tokio-Hotel-Sänger Bill Kaulitz sind nicht zwingend, aber liegen auf der Hand.



„Memory Lane“ widmet sich einer anderen Form von Zerrissenheit: Die Rückkehr in die Heimat (womöglich Sachsen-Anhalt?) weckt nostalgische Gefühle, aber auch die Frage, was aus den alten Freunden geworden ist. Um Trennung wiederum geht es in „Without You“, wo das lyrische Ich die Einsamkeit nach dem Beziehungs-Aus kaum erträgt, und in „Dye My Hair“, das trotzig auf eine toxische Beziehung zurückblickt, in der er sich verbiegen ließ und Freunde verlor.

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Exzesse prägen vor allem „California Nights“, das das kalifornisch glamouröse Nachtleben in Los Angeles als berauschend und zugleich zerstörerisch beschreibt; doch auch in „Without You“ und „Changes“ dient Alkohol als Betäubung. Überhaupt muss man wohl festhalten: Es wird fleißig gebechert in nahezu allen „Encore“-Liedern. Das Saufen hilft indes nur temporär gegen die Sorgen.

Sind die meistgestreamten Lieder schlichtweg die mit Abstand besten des Albums? Jein. Streamingerfolge beruhen nicht allein auf Qualität: Die Lieder „Changes“, „California Nights“, „Memory Lane“, „Without You“ und „Dye My Hair“ haben sicher allesamt davon profitiert, dass sie (in dieser Reihenfolge) als Vorab-Singles noch vor Album-Release erschienen sind.

„Memory Lane“ punktet mit anrührender Nostalgie

Somit hatten sie zeitlichen Vorsprung, Streams zu sammeln – und durch die Aufmerksamkeit, die Singles (gerade bei derart prominenten Bands wie Tokio Hotel) zuteilwird, auch eine erhöhte Chance, in wichtige Playlists bei den Streamingdiensten zu landen – was die Klickzahlen abermals stark nach oben katapultieren kann.



Auch Songs mit zugehörigem Musikvideo sind im Track-by-Track-Vergleich Ausreißer nach oben bezüglich der Streamingzahlen. Etwa „Perfect Ending“, das keine Single war. Auch das Video zu „Memory Lane“ (gedreht im Berliner Ballhaus Wedding), in dem man Tokio Hotel noch einmal ganz jung sieht, dürfte mit seinem anrührenden Nostalgie-Faktor im Spiel der Aufmerksamkeitsökonomie stark gepunktet haben.

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Blendet man alle Singles oder Songs mit Video aus, fällt hingegen auf: Im Lauf des 35 Minuten kurzen Albums verlieren Tokio Hotel dann doch einen nicht unbeträchtlichen Anteil ihrer Hörerschaft: „Terminal 1“ haben fast nur halb so viele Leute gehört wie „Call Me By Your Name“. Auch das aber: Normalität in Zeiten des Streamings und sicher kein Grund zur Panik für Tokio Hotel.



Gleichwohl ist davon auszugehen, dass „Changes“, „Memory Lane“ und „California Nights“ im Velodrom und auch in der Uber Arena die großen Banger werden. Und man bei den andern Songs womöglich eher mal ein neues Bier holt – um die Sorgen temporär wegzusaufen. Und vor allem, um beim „Monsun“ dann so richtig wild zu eskalieren.

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