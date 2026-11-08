Nicht „Casablanca“, nicht „Citizen Kane“: Für Tom Hanks ist ein Fantasyabenteuer mit Stop-Motion-Skeletten der beste Film, der je gedreht wurde.

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Todd Armstrong als Jason und Nancy Kovack als Medea, dazu die Galionsfigur der Hera

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Tom Hanks hat einen klaren Lieblingsfilm, und das schon lange. Einer der üblichen Klassiker ist es nicht. Bei der Oscarverleihung 1992 würdigte der Schauspieler den Trickeffekt-Pionier Ray Harryhausen, der für sein Lebenswerk geehrt wurde. Hanks sagte: „Manche sagen ‚Casablanca‘ oder ‚Citizen Kane‘. Ich sage: ‚Jason und die Argonauten‘ ist der beste Film, der je gedreht wurde.“



„Jason und die Argonauten“ kam 1963 ins Kino. Regie führte Don Chaffey, die Spezialeffekte schuf der 2013 verstorbene Ray Harryhausen, ein Meister seines Fachs, der Generationen von Filmemachern beeinflusste, darunter Steven Spielberg, George Lucas, Peter Jackson und Tim Burton.

Der Schauspieler Tom Hanks ist dieses Jahr 70 geworden. © Ian West/PA Wire/dpa

Der Film erzählt frei nach der griechischen Sage von Jason (Todd Armstrong), der mit seiner Mannschaft das Goldene Vlies sucht. An den Kinokassen blieb er zunächst hinter den Erwartungen zurück. Später wurde er zum Kultfilm, vor allem wegen seiner Trickeffekte.

Hanks sah den Film als Kind im Fernsehen. Dem San Francisco Chronicle sagte er viele Jahre später, nämlich 2023, über den Schwertkampf griechischer Helden gegen die Skelettkrieger: „Ich nenne das pure visuelle Euphorie.“ Das habe ihn als Achtjährigen begeistert, obwohl er den Film auf einem Schwarz-Weiß-Fernseher sah, mit Werbepausen und schlechter Bildqualität. Und die Begeisterung hält offenbar bis heute.

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Hanks feierte im Juli seinen 70. Geburtstag und ist zweifacher Oscarpreisträger, für „Philadelphia“ und „Forrest Gump“. Darüber hinaus hat er vier Golden Globes erhalten und wurde 2002 als bisher jüngster Darsteller mit dem AFI Life Achievement Award für sein Lebenswerk geehrt.

Tom Hanks arbeitet nicht nur als Schauspieler, sondern auch als Autor, Drehbuchautor, Regisseur, Filmproduzent und als Synchronsprecher. 2020 nahm er zusätzlich zur US-amerikanischen die griechische Staatsbürgerschaft an.

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