Der 1. FC Union Berlin hatte gerade 0:7 beim FC Bayern München verloren. Der schlechteste Start in der Bundesligageschichte des Vereins war besiegelt. Gerade Michael Olise hatte den Unionern dabei die eine oder andere sportliche Ohrfeige verteilt. Ausgerechnet sein Gegenspieler, der 21-jährige Tom Rothe, war es nach dem Spiel, der als einziger den Weg in die Mixed-Zone fand.



Kapitän Christopher Trimmel hatte zwar noch im Fernsehen gesprochen. Vize-Kapitän Rani Khedira schwieg. Auch vom formschwachen, aber vor der Saison als Führungsspieler auserkorenen Aljoscha Kemlein kam nichts.



Rothe dagegen stellte sich nicht nur dem Sky-Moderationsduo, sondern ging als Einziger noch im Trikot den Weg weiter in die Katakomben der Allianz-Arena, um die höchste Niederlage seines Vereins in der Bundesliga jemals zu erklären. „Ja, es ist sehr bitter“, sagte er. „Ich denke, wir sind auch gut gestartet. Aber die Bayern machen es einem eben nicht leicht.“

Rothe hatte die schwerste Aufgabe

Ganz besonders galt das am Freitagabend für ihn selbst. Seine Aufgabe gegen die Bayern hätte kaum schwerer sein können. Sein Gegenspieler war in der vergangenen Saison zum Bundesligaspieler des Jahres gewählt worden. Weltweit gibt es vielleicht ein, zwei Spieler, die Michael Olise auf der Position als Rechtsaußen das Wasser reichen können. Und Rothe, der erst in dieser Saison wieder Stammspieler bei Union Berlin wurde, sollte ihn stoppen.



Es war offensichtlich, dass er sich für das Duell viel vorgenommen hatte. „Ich habe versucht, mich gut auf ihn vorzubereiten, und fand, dass ich es in den ersten Duellen eigentlich ganz okay gemacht habe. Ich habe ein paar Duelle gewonnen“, sagte er nach dem Spiel.

Ständiger Unruheherd: Mit Michael Olise hatte Tom Rothe (r.) schwer zu kämpfen. © Schneider/Imago

Tatsächlich hatte er den Franzosen etwas mehr als eine halbe Stunde lang gut im Griff. Durchhalten konnte er diese Leistung nicht. „Er hört nicht auf. Er geht immer wieder, immer wieder“, beschrieb Rothe seinen Gegner. „Es ärgert mich sehr, dass ich dann einen Schritt zu spät bin beziehungsweise den Schritt schon herausmache.“ Olise nahm die Gelegenheit an, fiel und bekam den Elfmeter.



Harry Kane verwandelte den Strafstoß, traf zum 2:0. Es folgten drei Olise-Tore, eines schöner als das andere, eine Vorlage und das wohl beste Spiel eines einzelnen Spielers in der bisherigen Saison.

Trotz Debakel ein Gewinner?

Trotzdem blieb nach dem Spiel der Eindruck zurück, dass ausgerechnet Rothe, der gerade in der zweiten Halbzeit so unter Olise gelitten hatte, als Gewinner aus dem Spiel gegangen sein könnte.



Vielleicht ist Rothe sogar der einzige Gewinner der bisherigen Saison. Der einzige Gewinner unter Mauro Lustrinelli. Denn so schlecht die Saison auch läuft: Rothe hat es geschafft, sich im Zweikampf um die Linksverteidigerposition klar gegen Derrick Köhn durchzusetzen. In jedem der bisherigen Spiele stand der Norddeutsche über die gesamte Dauer auf dem Feld.



Dass er gegen die Bayern im Laufe des Spiels immer schlechter mithalten konnte, lag auch daran, dass er kaum Unterstützung seines Vordermanns Michel Aebischer erhielt.

Klar, auch Rothe fiel gemeinsam mit dem Rest der Mannschaft in ein Leistungstief, als die Bayern nicht mehr aufhörten zu treffen. „Das ist einfach ihre Mentalität. Sie führen 5:0, sprinten zum Einwurf und beschweren sich, wenn wir beim Abstoß einmal etwas länger brauchen. Das zeichnet sie eben auch aus – deswegen sind es die Bayern“, sagte er nach dem Spiel.

Youngster übernimmt Verantwortung

Dass er es ist, der diese Erklärung nach dem Spiel abgibt, zeigt aber, dass er in seinem dritten Jahr bei Union bereit ist, Verantwortung zu übernehmen, zum Führungsspieler zu werden.



Schon nach dem 1:3 gegen Schalke hatte er mit den Medienvertretern gesprochen. Während Rani Khedira danach den Trainer durch die Blume durchaus hart kritisierte, sich über die Umstellungen der Abwehr wunderte und die defensive Schwäche bemängelte, Christopher Trimmel nach dem Bayern-Debakel zwar ehrlich, aber eben hart mit der „nicht gefestigten“ Mannschaft ins Gericht ging, blieb Rothe einigermaßen optimistisch.



Es sei nicht alles so negativ, sagte er und erklärte: „Momentan bekommen wir einfach noch zu leicht Gegentore und sind in der Box noch etwas anfällig, gerade bei Flanken. Daran müssen wir weiterarbeiten. Trotzdem glaube ich, dass wir auf einem guten Weg sind.“

Unter Mauro Lustrinelli (l.) ist Tom Rothe zum Stammspieler gereift. © Matthias Koch/Imago

Freude über Länderspielpause

Auch er sieht natürlich Nachholbedarf seines Teams. „Wir müssen an den Stellschrauben arbeiten, noch schärfer werden – um besser zu werden und auch Spiele zu gewinnen.“



Der nun anstehenden Länderspielpause blickt er daher positiv entgegen. Während er selbst zur U21-Nationalmannschaft reist, hofft er, dass Mannschaft und Trainer mehr zueinanderfinden. „Ich bin leider nicht dabei, aber es ist natürlich gut, jetzt noch einmal ein oder zwei Wochen als Mannschaft zu haben.“



Weiter geht es am 10. Oktober im Stadion An der Alten Försterei gegen Aufsteiger SV Elversberg. Rothe wird hoffen, dass der danach nicht schon wieder eine Niederlage erklären muss.

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