Der Radiomoderator und Produzent Tommy Wosch kam 1993 von Bayern nach Berlin. In unserem Fragebogen erzählt er von wilden Zeiten in Prenzlauer Berg – und von den besten Pelmeni der Stadt.

Tommy Wosch kennen viele noch als Radiomoderator, der mit anarchischem Humor und unkonventionellen Aktionen eine treue Hörerschaft gewann – unter anderem im „Blue Moon“ bei Fritz.



Heute kann man Woschs Stimme immer freitags bei Radio Eins sowie im Podcast „Ab 17 – wahnsinnig täglich“ hören, in dem er sich gemeinsam mit seiner Frau Kathrin zum Morgen und zum Feierabend die Geschehnisse des Tages vornimmt.

Tommy Wosch ist überdies glühender Alba-Berlin-Fan und beschert Fernsehzuschauern im November und Dezember gleich vier Filme, die er sowohl geschrieben als auch produziert hat. Mehr über Weihnachten in Brandenburg und die besten Pelmeni in Berlin hat uns der 58-Jährige im Fragebogen erzählt.

1. Herr Wosch, Sie sind 1968 in München zur Welt gekommen und dort auch aufgewachsen. Wann hat es Sie nach Berlin verschlagen?



Ich glaube, es war 1993. Ich habe einem Freund beim Umzug geholfen. Na ja, geholfen! Aufgrund dubioser Rückenbeschwerden konnte ich nur den Umzugswagen fahren. Wie in dieser Zeit so üblich, war es ein Robben‑&-Wientjes-Mini-Lkw, in dem ich dann das erste Mal Fritz hörte, genauer gesagt Kuttner.



Ich selber moderierte zu dieser Zeit eine ziemlich biedere Morgensendung in Baden-Württemberg. Die Bewerbung für Fritz habe ich quasi noch in dem Umzugswagen geschrieben, während mein Freund und seine Freundin die Kartons hochschleppten.

2. Wie war Ihr erster Eindruck von Berlin, was hat Sie als Münchner besonders überrascht, begeistert oder erschüttert?



Also die Zweiter-Weltkrieg-Einschusslöcher in den Häuserfassaden im Prenzlauer Berg fand ich schon spektakulär. Ich habe die Stadt einheitsbedingt als sehr politisch wahrgenommen und erinnere mich an so einige Wochenenden, die am Freitagnachmittag im Prater-Biergarten anfingen und am Sonntag in irgendeinem Club aufhörten, ohne auch nur den entferntesten Gedanken an ein Bett oder Schlaf.



Gefühlt fand in jedem Hinterhof irgendeine Party statt. Ich habe sehr viele Menschen kennengelernt, mit denen ich heute noch befreundet bin. Nach einem Vierteljahrhundert in Bayern fühlte ich mich in Berlin das erste Mal frei und erwünscht.

Eventpress Kochan/Imago Zur Person Tommy Wosch ist aktuell Hörfunkmoderator bei Radio Eins („Ab 17“ zusammen mit Kathrin Wosch immer freitags ab 17 Uhr). Darüber hinaus arbeitet er als Autor und als Produzent bei der UFA Fiction.



Vier Produktionen von ihm sind demnächst in der ARD zu sehen: „24 Türchen zu dir” (27. November), „Immer wieder Weihnachten” (11. Dezember) sowie zwei Folgen von „Mord im Revier – Ein Ruhrpottkrimi“ (5. Dezember, alle zur Primetime im Ersten und vorab bereits in der Mediathek).

3. Welche Berliner Stadtteile haben Sie auf Ihrer Lebensreise schon bewohnt?



Die erste Wohnung war in der Alboinstraße, das ist hässlichstes Tempelhof. Ich habe meinen Eltern damals begeistert geschrieben, dass meine Wohnung in der Nähe von einem Bäcker ist.



Danach kamen Moabit, Pankow, Heiligensee, Prenzlauer Berg, Pankow und Tegel. Unser Garten in Tegel grenzte an eine Kuhwiese – Tegeler werden wissen, welche ich meine –, da kam also der Bayer noch ein letztes Mal in mir durch. Das einzige Haus in Berlin mit Kuhgeruch.

4. Heute leben Sie mit Ihrer Frau und den Kindern in Brandenburg. Wie fühlen Sie sich im Ländlichen, fernab der Großstadt?



Fantastisch.

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5. In den sozialen Medien ist der Blick auf Berlin zunehmend kritisch. Viele beklagen, die Stadt habe sich verändert, sei dreckiger und voller geworden. Wie nehmen Sie das wahr?



Fühle ich beides so nicht und muss an der Stelle gestehen, dass ich letztens an der Danziger Straße eine Pappe mit Senf aus dem Fenster geschmissen habe.

6. Welcher ist Ihr Lieblingsort in Berlin?



Zugegebenermaßen hat sich das in den letzten gut 30 Jahren oft geändert, aber eine Konstante ist geblieben – der Wasserturm im Kollwitzkiez. Oben seine Runden zu ziehen, hat etwas Erhabenes, außer wenn sich eine der vielen schlecht erzogenen Prenzlauer-Berg-Tölen in dein Bein verbeißt. Unten in der Bunkeranlage gibt es oft schöne Kunstaktionen, und schon ein paar Meter weiter kann man im Pasternak die besten Pelmeni der Stadt essen.

7. Und Ihre persönliche No-go-Area?



Es tut mir wirklich leid, das zu sagen, aber in Marzahn, Hellersdorf oder Lichtenberg bekomme ich immer noch Beklemmungen, und das, obwohl ich da viele nette Menschen kenne: Hallo, Tante Viola. Grüß dich, Uwe!

8. Ein Abend mit Freunden und Familie – in welchem Restaurant wird reserviert?



Das werde ich hier ja wohl nicht verraten. Ich bin doch nicht bescheuert. Aber die zweite Wahl kann ich natürlich gerne nennen: Da mich meine Freunde tierisch langweilen, sollte es ein lautes Restaurant sein. Unschlagbar ist hier The Bird gegen 20 Uhr.

9. Sie haben ursprünglich Rechtswissenschaften studiert und sind Volljurist. Wenn Sie einen Berliner Bezirk verklagen könnten: Welcher wäre das und was wäre der Anklagepunkt?



Na, ganz klar Grunewald. Die sollen endlich die Kohle rausrücken.

10. Heute sind Sie nicht nur Filmproduzent und Drehbuchschreiber, sondern auch Leiter der Comedy-Unit bei der UFA Fiction. Welchen Gag oder vermeintlich komischen Spruch über Berlin können Sie nicht mehr hören?



Um ehrlich zu sein, kenne ich gar nicht so viele Witze über Berlin, aber über unseren Tennis-Bürgermeister kann ich zum Beispiel immer noch lachen.

11. Mit Haus und Wintergarten sind Sie ja mit Ihrer Familie inzwischen recht sesshaft hier in der Region. Was müsste passieren, dass Sie Ihre Koffer packen und freiwillig zurück nach München ziehen?



Na ja, konkret würde ich dann unser Haus in Brandenburg verkaufen und könnte mir für das Geld in München einen halben Fahrradkeller leisten. Solange ich also kein Fahrrad bin …



Mit ein Grund, Bayern zu verlassen, war dieses permanente Angestarrtwerden. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Ich vermisse es ein bisschen, nie in Hamburg gelebt zu haben, könnte mir aber gut vorstellen, später mal ins Ausland zu ziehen. Wenn ich es mir aussuchen dürfte, sollte es im Leben immer vorwärtsgehen und nie zurück.

12. In einem Interview haben Sie gesagt, dass Sie letztes Jahr das erste Mal in Brandenburg Weihnachten gefeiert haben, davor immer auf Fuerteventura. Wie war’s – und was sind dieses Jahr die Pläne?



Das letzte Jahr war super, die Jahre davor auch. So langsam habe ich den Verdacht, dass das an Weihnachten liegt.

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