Toni Leistner: Dieser Hertha-Star war mein schwächster Gegenspieler

Inzwischen ist die Brandenburgliga seine sportliche Heimat. Auch, wenn Toni Leistner nicht mehr aktiv im Profifußball unterwegs ist, kann er das runde Leder doch nicht ganz in Ruhe lassen. Mit dem SV Viktoria Potsdam kämpft er um den Aufstieg in die Oberliga. Nach dem ersten absolvierten Viertel der Saison liegt der 36-Jährige mit seinen neuen Teamkollegen auf Rang drei, hinter Spitzenreiter Ludwigsfelder FC und dem ersten Verfolger Grün-Weiss Ahrensfelde.

Leistner, der bei Hertha BSC nach insgesamt drei Jahren keinen neuen Vertrag mehr erhalten hatte, entschied sich auch seiner Familie zuliebe mit dem Fußball kürzerzutreten. In einem 11Freunde-Interview hat er nun auf seine Profilaufbahn zurückgeblickt und dabei auch verraten, wer sein harmlosester Gegenspieler war.

„Nie ein einfacheres Duell als gegen Piątek“

„Das erste Bundesligaspiel meiner Karriere habe ich in Berlin gemacht, mit Köln gegen Hertha. Wir haben 5:0 gewonnen. Und ich muss sagen: Ich hatte nie ein einfacheres Duell als das gegen Krzysztof Piątek“, erzählte Leistner. Der Pole, der inzwischen beim Al-Duhail SC in Katar spielt, war im Januar 2020 für knapp 25 Millionen Euro vom AC Mailand zur Hertha gewechselt. Die großen Erwartungen konnte der heute 31-Jährige in Deutschland aber nie richtig erfüllen.

Krzysztof Piątek absolvierte bis heute 39 Länderspiele für die polnische Nationalmannschaft. © IMAGO/Igor Jakubowski

Piatek wurde nacheinander zurück nach Italien zur AC Florenz und US Salernitana verliehen, wechselte im Sommer 2023 fest in die Süper Liga zu Basksehir. Leistner und Piatek verpassten sich in Berlin also knapp, waren nie Teamkollegen. „Als ich später gehört habe, was er verdient“, erinnert sich Leistner, „bin ich vom Glauben abgefallen.“ Der Innenverteidiger war gerade aus der englischen Championship von den Queens Park Rangers gekommen, war eine extreme Physis und teils übertriebene Härte im Spiel gewohnt. Piątek forderte ihn aber kaum: „Er spielte völlig körperlos.“

Im Gegensatz dazu schwärmt Leistner vom Leverkusener Patrik Schick, der auch heute noch für die Werkself in der Bundesliga auf Torejagd geht. „Er hatte alles. Gegen ihn musste man auch mental permanent wach bleiben. Das ist nicht in jedem Spiel so. Manchmal gewinnt man jeden Zweikampf und kann zwischendurch ein bisschen abschalten, weil man den Gegner im Griff hat. Bei ihm war das anders. Er stand immer richtig, kam fast in jedes Kopfballduell. Da musste ich immer online sein.“



Obwohl Toni Leistner die meisten Pflichtspiele seiner Karriere für den 1. FC Union Berlin absolvierte, verbinden ihn heute deutlich mehr Menschen mit Hertha BSC. Von der Ostkurve verabschiedete er sich mit den Worten: „Berlin ist blau-weiß!“ Davor und dazwischen hatte er neben Köln und den Queens Park Rangers auch noch für VV St. Truiden in Belgien, den Hamburger SV, Dynamo Dresden und den Halleschen FC gespielt.

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