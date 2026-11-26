Über 41 Tonnen Kiwis sollten in den europäischen Handel gelangen. Doch bei einer Kontrolle in einem italienischen Hafen stellten die Behörden Unregelmäßigkeiten fest.

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Zwei Lastwagenladungen voller Kiwis sollten in Italien in den Handel gelangen. Doch für die insgesamt mehr als 41 Tonnen Obst war bereits im Hafen der süditalienischen Stadt Brindisi Endstation.



Bei Kontrollen am 18. November stellten die italienischen Behörden fest, dass für die aus Griechenland angelieferten Früchte gesetzlich vorgeschriebene Nachweise fehlten.

Gesundheitsbehörde geht auf Nummer sicher

Wie die italienische Finanzpolizei (Guardia di Finanza) in einer Mitteilung vom 19. November bekannt gab, waren die beiden Kühlauflieger aus der griechischen Hafenstadt Igoumenitsa gekommen. An den Kontrollen waren neben der Finanzpolizei auch der italienische Zoll und die örtliche Gesundheitsbehörde beteiligt.

Da sich die Lieferkette der Früchte nicht ordnungsgemäß nachvollziehen ließ, veranlasste die Gesundheitsbehörde vorsorglich die Zurückweisung der gesamten Ware. Die Kiwis konnten somit nicht in den italienischen Handel gelangen.



Weitere Ermittlungen sollen nun Aufschluss über die Herkunft und die vorgesehenen Vertriebswege der Früchte geben.

Den Verantwortlichen droht für den Verstoß gegen geltendes EU-Recht eine Geldstrafe zwischen 6000 und 48.000 Euro. Ob von den Früchten tatsächlich eine gesundheitliche Gefahr ausging, teilten die Behörden nicht mit.

Lebensmittelsicherheit: Vorschriften in Deutschland

Der Handel mit Lebensmitteln unterliegt innerhalb der gesamten Europäischen Union strengen Auflagen. So verpflichtet Artikel 18 der EU-Verordnung 178/2002 Lebensmittelunternehmen dazu, Auskunft über ihre Lieferanten und gewerblichen Abnehmer geben zu können.

Die Rückverfolgbarkeit muss auf sämtlichen Produktions-, Verarbeitungs- und Vertriebsstufen gewährleistet sein – vom landwirtschaftlichen Betrieb über den Großhandel bis hin zum Einzelhandel.



Unternehmen müssen entsprechende Informationen dokumentieren und den zuständigen Behörden auf Verlangen zur Verfügung stellen können.

Das ist insbesondere dann von Bedeutung, wenn sich im Nachhinein herausstellt, dass Lebensmittel mit Schadstoffen oder Krankheitserregern belastet sind. Anhand entsprechender Angaben können betroffene Waren schneller ausfindig gemacht und gezielt aus dem Handel genommen werden.

Im Ernstfall lässt sich so auch nachvollziehen, an welche Händler eine betroffene Lieferung gegangen ist und in welchen Supermärkten die Produkte möglicherweise bereits verkauft wurden.



Fehlende Angaben zur Rückverfolgbarkeit stellen deshalb auch dann einen Rechtsverstoß dar, wenn eine gesundheitliche Gefährdung der Verbraucher nicht nachgewiesen wurde.

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