Topspiel beim FCK: Darum kann ein Mann aus der Lausitz Hertha ärgern

Spitzenreiter Hertha BSC will Sonnabend (13 Uhr) seine Superserie beim 1. FC Kaiserslautern fortsetzen. Doch dort steht der beste Keeper der Zweiten Liga im Tor.

Hertha BSC will am Sonnabend (13 Uhr) beim 1. FC Kaiserslautern seine Position an der Tabellenspitze verteidigen und die Serie ohne Niederlage fortsetzen. Dass die Aufgabe auf dem Betzenberg alles andere als einfach wird, liegt vor allem an einem Spieler: FCK-Torhüter Julian Krahl. Der 26-Jährige befindet sich in herausragender Form und entwickelt sich derzeit zum entscheidenden Faktor im Aufstiegsrennen. Die besondere Pointe aus Berliner Sicht: Krahl stammt aus der Lausitz und hat seine Spuren auch in der Hauptstadt hinterlassen.

Geboren in Forst, durchlief Krahl die Nachwuchsabteilungen des FC Energie Cottbus und von RB Leipzig. Auch Berlin spielte früh eine wichtige Rolle in seiner Laufbahn. Vor fünf Jahren stand er beim damaligen Drittligisten Viktoria 89 zwischen den Pfosten. Dort gelang ihm ein Auftritt, der sich rückblickend als wegweisend für seine Karriere erweisen sollte.

Krahl: Ein Jahr bei Viktoria 89, dann kam der FCK-Anruf

Am 15. August 2021 gewann Viktoria mit 4:0 gegen den 1. FC Kaiserslautern. Krahl blieb damals praktisch unüberwindbar und war einer der Garanten für den überraschend deutlichen Erfolg. Es war ein Spiel, das offenbar nachhaltigen Eindruck hinterließ. Während die Pfälzer neun Monate später den Aufstieg in die Zweite Liga feierten und Viktoria den Gang in die Regionalliga antreten musste, eröffnete sich für Krahl eine ganz neue Perspektive.

In der Saison 2021/22 spielte Torwart Julian Krahl beim damaligen Drittligisten Viktoria 89 in Berlin. © Sebastian Räppold/Matthias Koch via www.imago-images.de

Im Mai 2022 meldete sich Kaiserslautern beim Torhüter. Einen Monat später unterschrieb er beim Traditionsverein. Nach einer Saison als Ersatzmann folgte im Sommer 2023 der Sprung zur Nummer eins. Inzwischen bestreitet Krahl seine vierte Spielzeit als Stammtorwart der Roten Teufel und zählt zu den prägenden Figuren der Liga. Mit seinen 1,94 Metern bringt er die körperlichen Voraussetzungen mit, vor allem aber überzeugt er durch Konstanz, Strafraumbeherrschung und starke Reflexe.

Torwart Krahl kassierte in neun Spielen nur vier Gegentore

Die jüngsten Auftritte unterstreichen seinen Stellenwert. Beim 2:0 im DFB-Pokal gegen Hannover 96 am Mittwoch war Krahl einer der auffälligsten Akteure auf dem Platz. Bereits vier Tage zuvor hatte er beim 1:0 in Nürnberg maßgeblichen Anteil am Auswärtssieg. Die Franken gingen bis dahin ungeschlagen in die Partie, mussten sich aber auch an Krahls Paraden die Zähne ausbeißen.

Die Zahlen sprechen für sich. Nach neun Zweitligaspielen stehen lediglich vier Gegentore zu Buche. Siebenmal hielt der FCK-Schlussmann seinen Kasten sauber. Werte, die erklären, warum Kaiserslautern bislang zu den stabilsten Mannschaften der Liga gehört.

Für Hertha ist Krahl ohnehin keine unbekannte Größe. Schon am 11. April 2026 erwies er sich als entscheidender Unterschiedsspieler. Die Berliner erspielten sich im Olympiastadion zahlreiche Möglichkeiten, scheiterten jedoch immer wieder am Lauterer Keeper und verloren mit 0:1. Eine Niederlage, die damals empfindlich in die letzten Aufstiegshoffnungen eingriff. Hertha-Trainer Stefan Leitl (49) bilanzierte später: „Wir haben zu viel liegengelassen, um dieses Spiel zu gewinnen.“ Entsprechend groß ist die Wertschätzung auch heute. In dieser Woche sagte Leitl über den FCK-Torhüter: „Mit Julian Krahl hat Kaiserslautern momentan einen der besten Keeper der Liga.“

Das Duell: Hertha-Stürmer Schuler gegen Keeper Krahl

Die spannende Frage vor dem Topspiel lautet daher: Wer kann Krahl knacken? Einer, der bereits mehrfach einen Weg gefunden hat, heißt Luca Schuler (27). Der Hertha-Stürmer traf beim spektakulären 4:3-Auswärtssieg am 31. August 2024 gleich doppelt gegen Kaiserslautern. Auch beim 1:0-Erfolg auf dem Betzenberg am 8. November 2025 war Schuler der entscheidende Mann.

Besonders bemerkenswert: Gegen seinen Jugendverein aus der Pfalz gelingt dem Angreifer regelmäßig Zählbares. Allerdings wartet Schuler in der laufenden Saison noch auf seinen ersten Treffer. Das verleiht dem Duell zusätzliche Brisanz. Zwar schnürte er auch beim 6:1-Pokalerfolg vor elf Monaten gegen Kaiserslautern einen Doppelpack, doch damals stand nicht Krahl im Tor, sondern dessen damaliger Vertreter Simon Simoni.

Diesmal wartet die wohl größte Prüfung der bisherigen Saison. Vieles spricht für eine Partie auf Augenhöhe. Kaiserslautern präsentiert sich in starker Verfassung, Hertha reist als Spitzenreiter an. Und mittendrin steht mit Julian Krahl ein Torwart, an dem derzeit nahezu die gesamte Liga verzweifelt. Für die Berliner wird es darauf ankommen, genau diesen Widerstand zu brechen.

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