Drei traditionelle Begräbnisstätten auf der indonesischen Insel sind betroffen. Feuerwehrleute müssen ihre Ausrüstung zu Fuß durch das steile Gelände transportieren.

Angehörige tragen einen traditionellen Sarg zu einer Grabstätte in Nord-Toraja. Die Bestattung in Felsengräbern gehört zur jahrhundertealten Kultur der Toraja.

Nach einem Waldbrand auf der indonesischen Insel Sulawesi untersucht die Polizei den Verdacht auf Brandstiftung. Das Feuer hatte am Wochenende mehrere jahrhundertealte Felsengräber der Toraja beschädigt und nach ersten Schätzungen Hunderte Särge zerstört.



Betroffen sind die Bestattungsstätten Burasia, Pongtimban und Lombok Rangri. Der Brand war in der Nacht zum Samstag ausgebrochen und griff rasch auf die Grabnischen in den umliegenden Felswänden über.

Verdacht auf Brandstiftung wird untersucht

Eine vollständige Schadensbilanz liege noch nicht vor, sagte der Gemeindevorsteher von Baruppu Selatan, Natan Pongtoko, dem Portal Kareba Toraja. Jede Grabkammer gehöre einer Familiengemeinschaft, die Zahl der Särge sei nicht zentral erfasst. Er gehe aber von mehreren Hundert zerstörten Särgen aus. Das Feuer habe zeitweise auch Wohnhäuser bedroht, Anwohner hätten ein Übergreifen aber verhindern können.

Betroffene Familien hätten Anzeige wegen des Verdachts auf Brandstiftung erstattet, bestätigte der Polizeichef von Nord-Toraja, Yoseph Adi Rahmat Sudrajat, am Montag dem Nachrichtenportal Tirto. „Ob es sich um Brandstiftung handelt, lässt sich noch nicht sagen. Zeugen vor Ort müssen erst befragt werden“, sagte er.

Die Löscharbeiten wurden nach Angaben der Feuerwehr durch das felsige Gelände erschwert. Fahrzeuge konnten die Brandherde nicht erreichen, Einsatzkräfte brachten Pumpen und Ausrüstung zu Fuß zu den Steilhängen.

Schwerste Brände seit mehr als zehn Jahren

Der Brand in Baruppu fällt in eine Phase schwerer Wald- und Flächenbrände in Indonesien. Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters sind es die schwersten Brände seit mehr als zehn Jahren. Besonders betroffen sind Sumatra und Borneo, doch auch auf Sulawesi haben sich die Feuer ausgebreitet.



Behörden und Forscher machen dafür unter anderem das Wetterphänomen „El Niño“ verantwortlich. Durch die hohen Temperaturen und ausbleibenden Niederschläge seien Wälder und Torfgebiete ausgetrocknet.

Auch an anderen Orten auf Sulawesi sind Kulturstätten bedroht. In der Region Maros-Pangkep im Süden der Insel sind Einsatzkräfte seit Wochen gegen Brände in einem Nationalpark mit prähistorischen Höhlenmalereien im Einsatz.



Der Archäologe Basran Burhan von der australischen Griffith University warnte gegenüber Reuters, schon Hitze und Rußpartikel könnten die jahrtausendealten Bilder dauerhaft beschädigen, selbst wenn das Feuer die Fundstätten nicht erreiche.

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