Die Bauvorbereitungen haben begonnen. Mehr als 30 Bäume sollen fallen. Die Bürgerinitiative Lebendige Torstraße kündigt für Anfang 2027 Aktionen an. Sie prüft rechtliche Schritte gegen die Fällungen.

Protest gegen die geplanten Fällungen in der Torstraße in Mitte: Galeristin Janine Bean umarmt einen Baum, der auf der Liste steht.

Jetzt geht’s los! Ein umstrittenes Verkehrsprojekt in Mitte kommt ins Rollen. Für die geplante Erneuerung und Umgestaltung der Torstraße haben die Bauvorbereitungen begonnen. Das teilte ein Sprecher von Verkehrssenatorin Ute Bonde (CDU) der Berliner Zeitung mit.



„Aktuell werden vor Ort bereits erste bauliche Maßnahmen umgesetzt, die der Verkehrsführung während der Bauzeit dienen“, erklärte die Verkehrsverwaltung auf Anfrage. Zu den ersten Teilprojekten gehört die Gleisüberfahrt in Höhe der Gormannstraße.



Im ersten Quartal 2027 sollen dann die Bauarbeiten beginnen, hieß es weiter. Dazu gehören „avisierte Maßnahmen im Grünbereich“ – so sollen mehr als 30 Straßenbäume gefällt werden. „Wir setzen unseren Protest fort“, kündigt die Bürgerinitiative Lebendige Torstraße an. „Laut, entschlossen und wenn nötig auch mit rechtlichen Mitteln.“

Die Senatsverwaltung hat den Bauauftrag erteilt

Es ist ein Projekt, über das seit langem heftig diskutiert wird. Dem Senat und den Planern geht es um die Leistungsfähigkeit: Die Torstraße werde auch künftig als wichtige Achse des Autoverkehrs in der Innenstadt gebraucht, argumentieren sie. Zudem entstehen dort endlich Anlagen für den Fahrradverkehr, die es derzeit noch nicht gibt.

Im Zeichen der Erderhitzung eine breite Fahrbahn für Autos zu projektieren und Bäume zu fällen: Das passt nicht in die Zeit, entgegnen die Initiative und andere Kritiker, unter anderem der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, die Naturfreunde und das Bezirksamt Mitte. Noch gebe es die Chance, die Straße zukunftsfähig zu gestalten.

Hier wird bald gebaut – bis Ende 2030. Das Teilstück zwischen dem Rosenthaler Platz und der Chausseestraße wird der erste Bauabschnitt bei der Umgestaltung der Torstraße. © Sergej Glanze/imago

Nach der Wahl zum Abgeordnetenhaus ist klar, dass die CDU-Politikerin Ute Bonde ihr Amt abgibt und eine andere Partei das Verkehrsressort im Senat besetzt – entweder die Grünen, die Linke oder die SPD. Obwohl also Befürworter einer anderen Verkehrspolitik übernehmen werden, treibt die Senatsverwaltung ihr Projekt weiter voran. Dadurch verletze sie das Gebot, sich vor einem Machtwechsel zurückzuhalten, sagen Kritiker. Demokratisch sei das nicht.

Am 21. Oktober 2021 räumen Feuerwehrleute einen Baum, der im Sturm umgestürzt ist, von der Fahrbahn. Viele Bäume in der Torstraße sind nicht standsicher, so die Verwaltung. © Benjamin Pritzkuleit/Berliner Zeitung

„Der Zuschlag und der Auftrag wurden im Oktober erteilt“, berichtet Eckhard Hasler von der Bürgerinitiative Lebendige Torstraße. Die Firma Eurovia werde sich mit dem ersten Bauabschnitt, dem Teilstück zwischen dem Rosenthaler Platz und der Chausseestraße, befassen. Es gehe um ein Auftragsvolumen von sieben Millionen Euro, so Hasler.

Bauarbeiten sollen nun erst im vierten Quartal 2030 enden

„Ziel ist, die Maßnahme in diesem Bauabschnitt im vierten Quartal 2030 abzuschließen“, bekräftigte die Senatsverwaltung. Damit dauern die Arbeiten offenbar länger als bisher dargestellt: Zuletzt war für den ersten Bauabschnitt von zweieinhalb Jahren Bauzeit die Rede.



Auf Kraftfahrer kommen damit ab 2027 Unannehmlichkeiten zu: Während der Arbeiten wird es nur einen Fahrstreifen pro Richtung geben. Weil auch die Gehwegbereiche neu gebaut werden, sind auch Fußgänger, Gastronomen und Gewerbetreibende lang betroffen.

Mehr als 140 Bäume säumen den ersten, rund einen Kilometer langen Bauabschnitt. Beobachter erwarten, dass die geplanten Baumfällungen zu den ersten Arbeiten gehören werden. 27 Bäume blockieren Sichtbeziehungen und gefährden die Verkehrssicherheit, oder sie wären barrierefreien Bushaltestellen im Weg, gibt die Verwaltung zu bedenken. Weitere Bäume seien geschädigt und nicht mehr standsicher, zuletzt war von fünf die Rede, aber auch die Zahl sieben wird genannt. Alle Bäume sollen durch Neupflanzungen ersetzt werden, so der Senat.

Bis Ende Februar 2027 wären Fällungen leicht möglich

Das Bundesnaturschutzgesetz erlaubt Fällungen bis Ende Februar. Eckhard Hasler geht davon aus, dass die ersten beiden Monate 2027 eine „heiße Phase“ werden – auch für den Protest. Er ließ offen, wie er aussehen wird. Doch der Sprecher der Initiative machte deutlich, dass es Aktionen geben wird: „Wir sind darauf gefasst und haben etwas in petto. Wir werden Baumfällungen nicht einfach so geschehen lassen.“



Klar ist, dass es weitere Demonstrationen in der Torstraße geben wird. Der nächste Protestmarsch sei für den 9. Dezember vorgesehen. Beginn ist um 18 Uhr, Treffpunkt an der Ecke Torstraße/Tucholskystraße.

Seit einem Jahr ist die Bürgerinitiative Lebendige Torstraße aktiv. Immer wieder rufen die Bürger zu Demonstrationen auf – wie hier am 26. August 2026. Nächste Demo: 9. Dezember. © Matthias Zachel

Durch einen Unterlassungsantrag wurde erreicht, dass es 2026 noch keine Fällungen gibt. Weitere rechtliche Schritte werden geprüft, teilte Hasler jetzt mit. „Wir loten die Möglichkeiten aus.“ Die Crux sei allerdings, dass in der Torstraße „einfaches Verwaltungshandeln“ stattfindet, so der Stadtplaner. Ein Genehmigungsverfahren mit Bürgerbeteiligung sei nicht vorgeschrieben. 2022 konnten sich Bürger online äußern – aber da sah die Planung noch ganz anders aus.

Unter Mobilitätssenatorin Bettina Jarasch (Grüne) war vorgesehen, für den motorisierten Verkehr statt zwei Fahrstreifen nur noch eine Spur pro Richtung vorzuhalten. Auf der Nordseite sollten eine Lade-und-Liefer-Zone sowie Behindertenparkplätze markiert werden. Ansonsten gab es keinen Raum für stehende Fahrzeuge mehr. Wo heute geparkt wird, sollten 2,30 Meter breite geschützte Radfahrstreifen entstehen.

Durchgehend vier Fahrstreifen in der Hauptverkehrszeit

Als die CDU 2023 das Verkehrsressort übernahm, wurde die Planung gravierend verändert. Seitdem heißt es, dass die Torstraße montags bis freitags von 6 bis 9 sowie 15 bis 18 Uhr durchgehend zwei Fahrstreifen pro Richtung bieten soll. Aus Sicht der Kritiker wäre das eine Erhöhung der Kapazität. Zwar sei die Fahrbahn heute schon breit genug für vier Fahrstreifen, aber nur theoretisch, weil die äußeren Bereiche zum Parken oder Liefern genutzt werden, geben sie zu bedenken.



Künftig können auf der Torstraße während der Hauptverkehrszeiten durchgehend insgesamt vier Fahrstreifen genutzt werden, auf einer Breite von bis zu 15,25 Metern. Außerhalb dieser Zeiten sollen die äußeren Fahrspuren zum Parken freigegeben werden. Es bleibt bei Tempo 30. Lärmmindernder Asphalt soll verbaut werden, so der Senat.

Beirat zur Klimaanpassung kritisiert Baumfällungen

Anders als heute soll der Abschnitt über Radverkehrsanlagen verfügen. Auf der Nordseite ist ein Radfahrstreifen auf der Straße vorgesehen. Auf der Südseite plant der Senat einen Radweg auf dem Bürgersteig, der aber vor dem Rosenthaler Platz endet. Fußgängern steht dort weniger Platz zur Verfügung. Mit mindestens 2,50 Metern, im Durchschnitt 4,50 Metern, bleibt der Gehweg aber immer noch breiter als vorgeschrieben.

Mehr als 11.500 Menschen haben für einen Planungsstopp unterschrieben, berichtet die Bürgerinitiative. Der wissenschaftliche Beirat zur Klimaanpassung spreche sich klar dafür aus, die Fällungen auszusetzen.

„Der Wunsch nach einer anderen Planung ist lebendig und wächst“, so die Initiative. „Wir bleiben dran. Wir bleiben laut. Und wir werden nicht zulassen, dass die Zukunft der Torstraße verbaut wird.“

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