Toukie Smith ist tot: Robert De Niro trauert um die Mutter seiner Zwillinge

Sie war eines der bekanntesten Schwarzen Models ihrer Generation und acht Jahre lang die Partnerin von Robert De Niro. Nun ist Toukie Smith gestorben.

Das ehemalige Topmodel, die US-amerikanische Schauspielerin Toukie Smith, ist tot. Wie ihre beiden Kinder Airyn und Julian De Niro mitteilten, starb sie bereits am 4. November in einem Krankenhaus in New York. Smith wurde 74 Jahre alt. Ihr früherer Lebensgefährte, Hollywoodstar Robert De Niro, hat sich bislang nicht öffentlich zu ihrem Tod geäußert.



In einer gemeinsamen Erklärung würdigten die Zwillinge ihre Mutter als außergewöhnliche Persönlichkeit. Sie sei eine „Naturgewalt“ gewesen, die bei allen Menschen, die sie kannten, bleibende Spuren hinterlassen habe. Zugleich erinnerten sie an ihre Bedeutung für die amerikanische Modegeschichte: Smith habe mit ihrer Ausstrahlung und ihrem unverwechselbaren Stil nachfolgenden Generationen schwarzer Models den Weg bereitet.

Vom Laufsteg nach Hollywood

Geboren wurde Toukie Smith am 25. September 1952 in Philadelphia unter dem Namen Doris Smith. Nach ihrer Ausbildung am renommierten Fashion Institute of Technology in New York begann sie Anfang der 1970er-Jahre als Model zu arbeiten. Bald gehörte sie zu den gefragtesten Gesichtern der Branche. Sie präsentierte Entwürfe von Givenchy, Thierry Mugler und Issey Miyake und erschien in internationalen Modemagazinen wie der „Vogue“ und „Cosmopolitan“. 1978 zeichnete das New Yorker Kaufhaus Bloomingdale's sie als Model des Jahres aus.



Auch ihre Familie prägte die Modewelt. Ihr Bruder Willi Smith gehörte zu den Pionieren der amerikanischen Streetwear. Mit seinem Label WilliWear machte er lässige, alltagstaugliche Designermode populär und beeinflusste damit die Mode der 1980er-Jahre.



Toukie Smith selbst wechselte Anfang der 1980er-Jahre ins Schauspielfach. Nach Gastauftritten in der Kultserie „Miami Vice“ wurde sie insbesondere durch ihre Rolle in der amerikanischen Sitcom „227“ bekannt. Dort spielte sie Eva Rawley und erreichte ein Millionenpublikum.

Touki Smith im Jahr 1990 auf einer Gala in New York © IMAGO

Acht Jahre an der Seite von Robert De Niro

Von 1988 bis 1996 war Smith mit Robert De Niro liiert. 1995 wurden ihre gemeinsamen Zwillinge Julian und Airyn geboren. Die Kinder kamen mithilfe einer Leihmutter zur Welt. Auch nach der Trennung blieben Smith und De Niro durch ihre Familie miteinander verbunden.



Während De Niro seine Karriere in Hollywood fortsetzte, zog sich Smith zunehmend aus der Öffentlichkeit zurück. Nun endet ihr langer Kampf gegen die Multiple Sklerose. Sie bleibt in Erinnerung als eine Frau, die weit mehr war als die frühere Partnerin eines berühmten Schauspielers: Toukie Smith gehörte zu jener Generation Schwarzer Models, die sich in einer lange von weißen Schönheitsidealen dominierten Branche ihren Platz erkämpfte.

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