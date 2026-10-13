Trade Republic macht Altersvorsorge kostenlos: So viel sparen Anleger wirklich

Der Broker verzichtet auf Kosten bei Depot, Sparplänen und mehr als 50 ETFs sogar auf Fondskosten. Trotzdem müssen Kunden nicht sofort zugreifen.

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Der Berliner Neobroker Trade Republic hat am Montag angekündigt, sein neues staatlich gefördertes Altersvorsorgedepot ab 2027 auch in einer kostenlosen Variante anzubieten. Wie die meisten Broker verzichtet das Unternehmen auf Depotgebühren sowie Ausführungskosten für Sparpläne.



Doch jetzt geht das Unternehmen sogar noch einen Schritt weiter und verspricht, bei ausgewählten ETFs von Blackrock, DWS und Vanguard die laufenden Produktkosten langfristig zu erstatten.

Trade-Republic-Angebot ist nicht ganz selbstlos

Viele ETFs sind ohnehin vergleichsweise günstig. Sie bilden meist einfach einen Börsenindex wie den MSCI World nach, statt dass ein Fondsmanager ständig entscheidet, welche Aktien gekauft oder verkauft werden. Deshalb liegen die laufenden Kosten bei breit gestreuten ETFs häufig nur bei etwa 0,1 bis 0,3 Prozent pro Jahr.

Für „mehrere Dutzend ETFs“ sollen auch diese laufenden Produktkosten erstattet werden. Zusammen mit dem kostenlosen Depot und kostenlosen Sparplanausführungen könnten Verbraucher damit einen größeren Teil ihrer Einzahlungen tatsächlich für die Altersvorsorge investieren.

Nach Angaben von Mitgründer Christian Hecker sollen Kunden die Fondskosten bei mehr als 50 ETFs monatlich wieder gutgeschrieben bekommen; das Geld werde anschließend reinvestiert. „Entscheidend ist jetzt, dass die Förderung auch wirklich bei den Menschen ankommt“, sagt Hecker.

Trade Republic hat seine bislang größte Werbekampagne in TV, Radio und auf Plakaten gestartet und bewirbt damit das Angebot zum Nulltarif. Das klingt ungewöhnlich und lässt die Frage offen, wie das Unternehmen dennoch an seinem Modell verdienen will.

Nicht nur Trade Republic: Warum plötzlich so viele Broker um die Rente kämpfen

Trade Republic selbst gibt an, mit dem Altersvorsorgedepot weder Geld verdienen noch Geld verlieren zu wollen. Dahinter stehe eine langfristige Rechnung, erklärt Oliver Maier, Geschäftsführer des Finanzvergleichsportals Verivox: „Altersvorsorge schafft im besten Fall eine jahrzehntelange Kundenbeziehung.“ Wer sein Vorsorgevermögen bei einer Bank oder einem Broker aufbaue, könne dort später auch andere Produkte nutzen.

Ab Januar 2027 können Verbraucher erstmals über das neue Altersvorsorgedepot staatlich gefördert direkt am Kapitalmarkt vorsorgen. Die Reform ist bereits beschlossen. Die maximale Grundzulage beträgt 540 Euro pro Jahr, hinzu kommen bis zu 300 Euro je Kind und für Berufseinsteiger unter bestimmten Voraussetzungen einmalig 200 Euro. Während der Ansparphase können Erträge im Depot steuerfrei wiederangelegt werden.

In seiner Pressemitteilung wirbt Trade Republic offensiv damit, möglichst wenig dieser staatlichen Förderung durch Gebühren aufzuzehren. Einzahlungen könnten zudem steuerlich geltend gemacht werden.

Der Berliner Anbieter ist dabei allerdings keineswegs allein. Konkurrent Scalable Capital hat bereits ebenfalls ein gebührenfreies Modell angekündigt. Auch andere Banken und Broker bringen sich für den Marktstart in Stellung. Das Handelsblatt spricht bereits von einem verschärften Wettbewerb um die „Altersvorsorge-Milliarden“.

Altersvorsorgedepot von Trade Republic: Beim Abschluss besteht keine Eile

Für Verbraucher ist dieser Preiskampf zunächst eine gute Nachricht. Gerade bei einem Produkt, das mehrere Jahrzehnte laufen soll, können schon kleine laufende Gebühren einen erheblichen Teil des späteren Vermögens auffressen.

Bei kleinen Anlagesummen fällt der Kostenvorteil zunächst kaum ins Gewicht. Sind beispielsweise 1200 Euro ein volles Jahr investiert, entsprechen Produktkosten von 0,1 Prozent gerade einmal 1,20 Euro. Interessanter wird der Gebührenerlass mit wachsendem Vermögen – bei einem Depotwert von 100.000 Euro würden 0,1 Prozent laufende Produktkosten bereits 100 Euro im Jahr ausmachen.

Über viele Jahre kann sich der Unterschied summieren. Bei laufenden Kosten von 0,2 Prozent wären es bei demselben Depotwert schon 200 Euro im Jahr, bei 0,3 Prozent 300 Euro. Je größer das angesparte Vermögen wird, desto stärker fällt die Erstattung ins Gewicht.

„Bei der Altersvorsorge zählen nicht nur günstige Einstiegskonditionen“, warnt allerdings das Vergleichsportal Verivox. Verbraucher sollten insbesondere prüfen, ob ein Nulltarif dauerhaft gilt oder nur ein befristetes Startangebot ist.

Dieser Unterschied dürfte im kommenden Jahr wichtig werden. Manche Anbieter locken zunächst mit vollständiger Kostenfreiheit, ohne diese Konditionen für die gesamte Laufzeit zu garantieren. Scalable Capital hat etwa ebenfalls angekündigt, bei bestimmten ETFs Produktkosten zu erstatten; die Zusage gilt nach bisher veröffentlichten Angaben teilweise zunächst zeitlich begrenzt beziehungsweise „bis auf Weiteres“. Trade Republic bezeichnet seine Kostenfreiheit dagegen als „langfristig“, benennt aber in der Pressemitteilung ebenfalls keinen konkreten Zeitraum.



Das Angebot kann suggerieren, dass gerade Eile beim Abschluss der Altersvorsorge besteht, schreibt Stiftung Warentest auf ihrer Internetseite. Die staatliche Förderung fürs gesamte Jahr 2027 gibt es aber auch noch im Dezember 2027 rück­wirkend.

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