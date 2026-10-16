Tränen der Erleichterung: Ein Meilenstein für den Post-Kiosk in der Novalisstraße

Monatelang steuerte der Konflikt um den Post-Kiosk in der Novalisstraße 13 auf eine Zwangsräumung zu. Jetzt soll es noch ein Jahr weitergehen.

Es gibt neue Hoffnung für Jana Bieselt und ihre Familie. Der Traditionskiosk an der Novalisstraße hat ein turbulentes Jahr hinter sich. Seit Monaten kämpfen Bieselt und ihre Familie um den Erhalt ihres Ladens, der seit 2006 in der Straße verwurzelt und ein zentraler Treffpunkt für den ganzen Kiez ist. Die Tür steht offen, die Nachbarschaft geht ein und aus. Dass es nun vorerst für ein weiteres Jahr weitergeht, sorgt für große Erleichterung und spürbares Aufatmen.

Doch die Erleichterung der letzten Tage ist hart erkämpft. Ein Dreivierteljahr lang lebte Betreiberin Jana Bieselt in einem permanenten Ausnahmezustand und mit der Furcht, dass ihr Laden geräumt werden könnte. „Die Hoffnung ist immer mehr geschwankt, je länger es gedauert hat“, erzählt sie im Gespräch vor Ort. Gedanklich war sie bereits auf eine Zwangsräumung eingestellt. Ihre Haltung war klar: „Wir wären auf jeden Fall geblieben.“

Anfang Oktober kam es anders als gedacht. Völlig unerwartet stand der Geschäftsführer des Immobilienunternehmens im Laden und fragte, ob man miteinander reden könne. Jana, die immer betont hatte, gesprächsbereit zu sein, willigte ein. Aus dem spontanen Treffen wurde eine einstündige, offene Unterhaltung – von Mensch zu Mensch. „Das war genau das, worauf ich die ganze Zeit gehofft hatte: dass auch mal die menschliche Seite zum Vorschein kommt“, sagt sie.

Doppelte Miete und ein Jahr Aufschub

Am 5. Oktober sicherte der Eigentümer ihr mündlich eine Lösung zu, am 7. Oktober brachte er den Vertrag persönlich vorbei: Das Mietverhältnis für den Kiosk wird um ein Jahr verlängert. Die Miete steigt allerdings auf über 800 Euro – das ist knapp das Doppelte der bisherigen Summe. Für Jana Bieselt ist dieses Angebot nur tragbar, weil sie eng mit ihren Kindern im Laden zusammenarbeitet und versucht, den Betrieb anzupassen.

Dass die Haupteinnahmequelle – die Provisionszahlungen der Post – unverändert bleibt, lässt sich nicht beeinflussen. Dennoch blickt sie optimistisch nach vorne: „Ihm ist schon klar, dass ich nächstes Jahr genauso wenig gehen will wie jetzt. Aber wir waren uns einig, dass wir jetzt erst einmal wieder eine Vertrauensbasis aufbauen.“

Dem Geschäftsführer rechnet sie es hoch an, dass er von sich aus gekommen ist. Mit der Hausverwaltung habe es in der Vergangenheit viele Missverständnisse und Falschinformationen gegeben, weswegen Bieselt mit ihnen lieber nicht ins Gespräch kommen möchte.

Emotionaler Zuspruch aus dem Kiez

Die Erleichterung nach dem Gespräch sitzt tief. Die Nachricht von der Verlängerung behielt Jana zunächst für sich, um zuerst mit Nadja Schünemann aus der benachbarten Ergotherapie-Praxis zu sprechen. Während Nadja Schünemann den Standort in Mitte aufgibt und nach Brandenburg zieht, entschied sich Jana Bieselt dennoch zu bleiben.

Erst danach teilte Jana die Neuigkeit in der großen Kiez-WhatsApp-Gruppe, die sich aus dem Protest heraus gebildet hatte. Über 300 Glückwunsch-Nachrichten, Blumen und unzählige Umarmungen folgten im Laden. „So viele Menschen wollten mich einfach in den Arm nehmen“, erzählt Bieselt mit Tränen in den Augen. Die ganze Last der vergangenen Monate fiel ab. „Viele haben gesagt, sie verstehen meine Lage. Aber wenn man nicht selbst in dieser Situation steckt, kann man diese Belastung nicht nachfühlen. Die meisten sollen froh sein, dass sie das nie in ihrem leben erfahren müssen“

Die Initiative „Kiez vor Profit“ hängt am Fenster. © Thomas Meyer/OSTKREUZ

Ein Beispiel für die Großstadt

Für Jana Biselt geht die Bedeutung der Rettung weit über ihren eigenen Laden hinaus. Dass sich nach den Wahlen kaum noch ein Politiker für das Gewerbe interessierte, enttäuschte, aber überraschte sie nicht. Umso wichtiger war ihr der Protest: „Ich habe es vor allem als Beispiel gemacht, um zu zeigen, dass sich etwas ändern muss. Sonst gibt es bald nur noch Nagelstudios und Dönerläden – das echte Kiezleben geht in vielen Stadtteilen kaputt.“

Ihre Hoffnung ist, dass im kommenden Jahr – spätestens bei den nächsten Gesprächen im Herbst – erneut eine Lösung gefunden wird. Bis zum Ende der Vertragslaufzeit Ende 2027 will sie ihren Weg weitergehen, den Laden sichern und die Kiez-Anlaufstelle erhalten. Jana Bieselt sagt deutlich: „Ich habe nicht gewonnen. Ich sehe mich auch nicht als Gewinnerin. Wir haben uns einfach angenähert.“

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