Überraschend kommt der Schritt nicht mehr. Im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga setzen die Köpenicker auf der Trainerbank einen neuen Impuls.

Wie erwartet hat sich der 1. FC Union Berlin von Cheftrainer Mauro Lustrinelli getrennt. Nach der 1:2 (1:0)-Niederlage beim FSV Mainz 05 muss der Schweizer mit sofortiger Wirkung gehen. Mit ihm gehen auch seine Co-Trainer Sascha Stauch, Michel Renggli und Enrico Schirinzi.



Nach elf Spieltagen steht Union mit sieben Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz und steckt tief im Abstiegskampf.



„Nach fünf Monaten gemeinsamer Arbeit müssen wir feststellen, dass die Spielweise und die erzielten Ergebnisse unserer Profimannschaft der Männer den Klassenerhalt in der Bundesliga gefährden“, sagt Präsident Dirk Zingler in der Vereinsmitteilung. Wer auf Lustrinelli folgt, will der Klub in den nächsten Tagen bekanntgeben.

Horst Heldt verlässt Union Berlin nach der Saison

Union stellt auch die sportliche Leitung neu auf. „Mit Horst Heldt, dessen Professionalität und menschliche Qualitäten wir sehr schätzen, haben wir gemeinsam entschieden, die Zusammenarbeit nach dem Ende der Saison zu beenden“, sagt Zingler.



Bis dahin soll der Geschäftsführer zusammen mit Maximilian Hoffmann den Klassenerhalt sichern. Hoffmann leitete bisher die Talententwicklung. Als neuer Sportdirektor verantwortet er die Kaderplanung und führt das Scouting. Am Sonntag um 13 Uhr will Zingler die Entscheidungen auf einer Pressekonferenz erklären.

Warum Lustrinelli bei Union scheiterte

Lustrinelli wurde vor allem zum Verhängnis, dass seine Mannschaft in vielen Spielen zerfiel. In Leverkusen (0:4), in München (0:7) und gegen Leipzig (1:5) kassierte Union heftige Klatschen. Eine desaströse zweite Halbzeit in der zweiten Pokalrunde in Köln (0:5) verschärfte die Situation. Die Niederlage in Mainz besiegelte das frühe Aus.



Im Sommer war Lustrinelli vom FC Thun nach Köpenick gewechselt. Mit dem Aufsteiger hatte er die Schweizer Super League gewonnen und mutigen Fußball spielen lassen. Auch Borussia Mönchengladbach soll um ihn geworben haben, doch die Eisernen bekamen den Zuschlag. Nach fünf Monaten endet das Kapitel.