36 Jahre Einheit: Warum der Osten neidisch nach Polen, Tschechien und Litauen blicken kann

Polen, Tschechien und Litauen haben ihren Umbruch nach 1990 ohne großen Bruder gestemmt. Was anders gemacht wurde als in Ostdeutschland und was wir daraus lernen können.

Wer in diesem oder im vergangenen Sommer über die Strandpromenade von Swinemünde oder Kolberg geschlendert ist, hat an jeder Ecke Deutsch gehört. Eine Übernachtung in einem Vier- oder Fünfsternehotel mit Frühstück oder Halbpension kostet an der polnischen Ostseeküste im Schnitt 20 bis 40 Prozent weniger als in den Kaiserbädern auf Usedom oder in Binz und Sellin auf Rügen.