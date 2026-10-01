Wer in diesem oder im vergangenen Sommer über die Strandpromenade von Swinemünde oder Kolberg geschlendert ist, hat an jeder Ecke Deutsch gehört. Eine Übernachtung in einem Vier- oder Fünfsternehotel mit Frühstück oder Halbpension kostet an der polnischen Ostseeküste im Schnitt 20 bis 40 Prozent weniger als in den Kaiserbädern auf Usedom oder in Binz und Sellin auf Rügen.
Ostdeutschland
36 Jahre Einheit: Warum der Osten neidisch nach Polen, Tschechien und Litauen blicken kann
Polen, Tschechien und Litauen haben ihren Umbruch nach 1990 ohne großen Bruder gestemmt. Was anders gemacht wurde als in Ostdeutschland und was wir daraus lernen können.
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Die Skyline von Warschau: Polen gehört inzwischen zu den sechstgrößten Volkswirtschaften der Europäischen Union.
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