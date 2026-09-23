Treffen der Big Bosse in Washington: Trump ist Pekings Joker im Weißen Haus

Xi Jinping reist zum ersten Mal seit elf Jahren in die USA. Trump holt ihn persönlich ab. Sechs Wochen vor der Kongresswahl ist Trump unpopulärer denn je. Peking weiß dies zu nutzen. Eine Analyse.

Wenn Chinas Präsident Xi Jinping erstmals seit elf Jahren wieder nach Washington reist, trifft er Donald Trump mit ungleich besseren Karten. Bei ihrer letzten Begegnung auf amerikanischem Boden, 2017 in Mar-a-Lago, lag China auf entscheidenden Feldern zurück und bot Angriffsflächen für den Handels- und Technologiekonflikt, den Trump ein Jahr später eröffnete.

Heute schließen chinesische KI-Modelle zur Spitze des Silicon Valley auf, Raumfahrtunternehmen aus Peking landen wiederverwendbare Raketen, und Chinas Industrie erwirtschaftete 2025 einen globalen Handelsüberschuss von 1,2 Billionen Dollar – angetrieben von Elektroautos, Solarmodulen und Chips.

Dass ein amerikanischer Präsident seinen Gast schon auf dem Rollfeld begrüßt, ist eine seltene Geste. Trump selbst war sie bei seinem Besuch in Peking im Mai nicht zuteilgeworden – obwohl die US-Regierung „Reziprozität“ zum Leitmotiv dieses Gipfels erklärt hat. Der dreitägige Besuch endet am Freitag. Bis dahin stehen ein Empfang am Weißen Haus mit Ehrenformation und dem Überflug eines B-2-Bombers, das Gipfelgespräch und am Abend ein Staatsbankett auf dem Programm; zum Abschluss besucht Xi das Nationalarchiv. Weil Trumps neuer Ballsaal noch nicht fertig ist, findet das Bankett provisorisch statt – in einem Zelt auf dem Rasen.

Konzernchefs am Bankett-Tisch

Zum Bankett werden nach Angaben von mit den Planungen vertrauten Personen zahlreiche amerikanische Konzernchefs erwartet, darunter Meta-Chef Mark Zuckerberg, Pfizer-Chef Albert Bourla sowie die Vorstandsvorsitzenden von Amazon, Apple, Alphabet, OpenAI, Dell und Nvidia. Auch JPMorgan-Chef Jamie Dimon und Citigroup-Chefin Jane Fraser. Tesla-Chef Elon Musk ist ebenfalls angekündigt. Er nannte Xi in einem am Mittwoch ausgestrahlten Interview mit dem Staatssender CCTV einen „großartigen Anführer“. Wenn man durch die Straßen gehe, sei offensichtlich, dass der durchschnittliche chinesische Bürger wohlhabender werde.

Donald Trump und Xi Jinping sowie die Tech-Chefs Sundar Pichai, Jeff Bezos, Sam Altman, Jensen Huang, Tim Cook und Elon Musk treffen aufeinander beim Staatsbankett. © KARL MONDON

Ob chinesische Firmenchefs mitreisen, blieb offen. Zunächst hieß es, die Vorstandsvorsitzenden von BYD, Xiaomi und des Batterieherstellers CATL könnten dabei sein. Wegen Unstimmigkeiten über chinesische Investitionen in den USA sei die Teilnahme einer Wirtschaftsdelegation offen, schrieb die South China Morning Post am Mittwoch.

Der 10. November setzt die Frist

Ein Datum schwebt jedoch wie ein Damoklesschwert über dem Gipfel, der 10. November. An diesem Tag läuft der am 30. Oktober 2025 in Busan geschlossene Waffenstillstand aus. Die Formel: Washington setzte seine „Affiliates Rule“ aus, die Exportverbote auf Tochterfirmen gelisteter Unternehmen ausdehnt. Peking hielt im Gegenzug die Lieferungen Seltener Erden aufrecht. Trump senkte zudem die Zölle um zehn Prozent, Xi versprach Käufe amerikanischer Sojabohnen. Vorausgegangen war Chinas Drohung, die eigenen Exportkontrollen drastisch zu verschärfen.

Nun geht es um die Laufzeit. Peking will die Vereinbarung bis zum Ende von Trumps Amtszeit festschreiben, US-Handelsbeauftragter Jamieson Greer bietet drei bis sechs Monate. China habe erst zwei Drittel seiner Zusagen bei Seltenen Erden erfüllt, heißt es aus der Regierung; eine kurze Verlängerung soll als Probezeit dienen – und Washington die Rückkehr zu höheren Zöllen offenhalten. Scott Kennedy vom CSIS erwartet den Kompromiss in der Mitte: bei etwa einem Jahr.

Weitere Druckmittel liegen bereit. Ein Bericht nach Abschnitt 301 des Handelsgesetzes, der zusätzliche Zölle von 7,5 Prozent empfiehlt, bleibt vorerst in der Schublade. Peking behauptet zudem, Washington habe zugesagt, die nach dem Supreme-Court-Urteil eingeführten Ersatzzölle bei 20 Prozent zu deckeln; die US-Regierung bestätigt das nicht. Und der von Trump am 18. September unterzeichnete Sanctioning Russia and Iran Act erlaubt Zölle von bis zu 100 Prozent gegen die größten Abnehmer russischen Öls – China eingeschlossen.

Seltene Erden prägen Trumps Ton

Trump tritt vor diesem Treffen zurückhaltender auf als gewohnt, was China-Fachleute auf Pekings Position bei kritischen Mineralien zurückführen. China kontrolliert rund 90 Prozent der weltweiten Raffination Seltener Erden und nahezu die gesamte Verarbeitung schwerer Seltener Erden. Bloomberg Economics rechnet mit chinesischer Dominanz von der Mine bis zur Magnetproduktion mindestens bis 2030.

Vor dem Mai-Gipfel drohte Trump noch mit einem Zoll von 50 Prozent, nachdem Berichte über chinesische Luftabwehrlieferungen an Iran aufgekommen waren. „Keine Seite will das hier sprengen“, sagte Cory Combs, Leiter der Forschung zu kritischen Mineralien bei der Beratungsfirma Trivium China dem Magazin Foreign Policy.

Zwei Wahlkalender geben Takt an

Trump steht in weniger als sechs Wochen die Zwischenwahl bevor, Xi beginnt nach seiner Rückkehr ein Jahr, das im kommenden Herbst mit dem Parteitag endet, auf dem er eine weitere Amtszeit von fünf Jahren erwartet. Beide brauchen Bilder von Stabilität. Washington möchte chinesische Käufe von Rindfleisch und Sojabohnen noch vor der Wahl beschleunigen und seine Märkte vor chinesischen Produktionsüberschüssen schützen, ohne eine neue Inflationswelle auszulösen.

In Pekings politischen Zirkeln herrscht Einigkeit: Die Zeiten einseitiger amerikanischer Forderungen sind vorbei. „China ist weit selbstbewusster als vor neun Jahren, und noch wichtiger ist, dass China heute einen wirksamen Weg gefunden hat, die USA in Schach zu halten“, sagte Wu Xinbo, Dekan des Instituts für internationale Studien an der Fudan-Universität in Schanghai und Regierungsberater. Chinas Botschafter in Washington, Xie Feng, zog am Mittwoch im Parteiorgan People’s Daily vier „rote Linien“ für Washington. Er warnte vor Einmischung in die Taiwan-Frage und in Fragen von Demokratie und Menschenrechten, vor Angriffen auf Chinas politisches System und seinen Entwicklungsweg sowie vor Einschränkungen seines Rechts auf Entwicklung.

Flugzeuge und Autowerke

Die Erfahrung vom Mai mahnt zur Vorsicht bei Ankündigungen. Trump verkündete damals in Peking den Kauf von 200 Boeing-Maschinen und neue Agrarzusagen – Peking bestätigte nichts davon, ein seltener Widerspruch wenige Stunden nach einem Gipfel. Die Flugzeuggeschäfte hängen am Streit über Ersatzteile: Peking will vermeiden, von amerikanischen Lieferungen abhängig zu werden und Washington damit einen strategischen Hebel zu verschaffen.

Donald Trump und Xi Jinping bei einer gemeinsamen Pressekonferenz 2017 in Peking. © imago

Neue Abschlüsse dürften über das im Mai angekündigte „Board of Trade“ laufen. Greer bezeichnet das Gremium als arbeitsfähig. Beide Seiten stellen Produktlisten zusammen, voraussichtlich Konsumgüter aus China sowie Flüssigerdgas, Agrarwaren und Medizintechnik aus den USA. Berichten zufolge geht es um Zollsenkungen auf ein Handelsvolumen im Wert von 30 Milliarden Dollar in beide Richtungen.

Bei chinesischen Autowerken in den USA zeichnet sich keine Einigung ab. Trump sagte Fox News, er habe nichts dagegen, wenn chinesische Hersteller in den USA produzieren und Amerikaner beschäftigen. Die US-Autoindustrie, Kabinettsmitglieder, Gewerkschaften sowie chinesische Aufsichtsbehörden und Hersteller reagierten zurückhaltend. 2017 sagte China Investitionen von 83,7 Milliarden Dollar in West Virginia zu, von denen nichts zustande kam.

KI-Dialog und seine Lücken

US-Finanzminister Scott Bessent, Handelsbeauftragter Jamieson Greer und Chinas Vizepremier He Lifeng vereinbarten einen KI-Dialog, möglicherweise ergänzt um einen direkten Krisenkanal. Das nächste Arbeitstreffen soll laut Bessent in etwa zwei Monaten stattfinden, vermutlich in Shenzhen. Die Umsetzung wäre jedoch Sache mehrerer chinesischer Behörden: der Planungskommission NDRC, der Wissenschafts- und Industrieministerien, der Internetaufsicht CAC und des Staatssicherheitsministeriums. Der Vorgängerdialog von 2023 mahnt zur Vorsicht: Peking entsandte andere Fachleute als erwartet, die sich Insiderberichten zufolge kaum äußerten.

Als realistisch gilt deshalb kein gemeinsames Regelwerk, sondern eine parallele Regulierung mit ähnlichen Schutzvorkehrungen. Peking dürfte sich darauf allerdings kaum einlassen, solange es die amerikanische Deregulierung für dauerhaft hält. Trump bezeichnete die Risiken von KI erst vergangene Woche als „Schwindel“. China dagegen hat eigene Regeln erlassen; die CAC zählt einen „extremen Kontrollverlust“ zu den größten Gefahren. Auch ein Krisenkanal hilft nur, wenn jemand antwortet. Bestehende Verbindungen versagten nach der Kollision eines US-Aufklärungsflugzeugs vom Typ EP-3 ebenso wie beim Ballon-Vorfall. Matt Sheehan von der Carnegie-Stiftung empfiehlt deshalb eher ein digitales Fax als ein rotes Telefon: schriftliche Mitteilungen, die Peking durch seine Gremien leiten kann.

Chipkontrollen bleiben Greer zufolge außerhalb des Dialogs. Washington genehmigte zwar den Verkauf von Nvidia-Chips des Typs H200 an rund zehn chinesische Unternehmen; ausgeliefert wurde jedoch wenig, weil Peking Käufer zu heimischen Anbietern lenkt. Am 8. September warfen die US-Sicherheitsbehörden NSA, CISA und FBI sechs chinesischen Firmen vor, seit Ende 2024 im industriellen Maßstab amerikanische Spitzenmodelle zu „destillieren“ – deren Fähigkeiten also durch massenhafte Abfragen auf eigene Modelle zu übertragen. Peking nennt den Vorwurf einen Vorwand zur Monopolbildung. Wenige Tage vor Xis Reise kündigte Huawei an, die nächste Generation seiner Ascend-KI-Chips früher als geplant auszuliefern.

Taiwan und Iran

Eine förmliche Änderung der amerikanischen Taiwan-Position gilt als unwahrscheinlich. Peking dringt darauf, dass Washington von „unterstützt keine“ Unabhängigkeit zu „lehnt ab“ wechselt und Mitsprache bei Waffenverkäufen erhält. Kyodo News berichtete am 12. September, Peking habe mit einer Absage des Gipfels gedroht, falls neue Waffenverkäufe genehmigt würden. Im Mai nannte Trump Waffenverkäufe ein Verhandlungsmittel und bezeichnete die sechs Zusicherungen als überholt – mehr, als Peking erwartet hatte.

Beim Iran hat sich Washingtons Position verschärft. Mit der „Operation Economic Outcast“ droht das US-Finanzministerium chinesischen Akteuren mit Sekundärsanktionen – also Strafmaßnahmen wegen ihrer Geschäfte mit Iran. Berichte, chinesische Stellen hätten Satellitenbilder für Angriffe auf US-Stützpunkte geliefert, alarmierten den Kongress.

Trump ging auf eine Frage dazu nicht ein. Zugleich traf Chinas Außenminister Wang Yi vergangene Woche seinen iranischen Kollegen Abbas Araghtschi in Peking. China werde Washington nach Wus Einschätzung zwei Botschaften übermitteln: keine Sanktionen gegen chinesische Banken wegen ihrer Iran-Geschäfte – und Verhandlungen über ein Friedensabkommen statt weiterer Militäreinsätze.

Mehr Ansehen, begrenzte Stärke

Auch international kommt Xi gestärkt nach Washington. In einer im Juli veröffentlichten Pew-Umfrage in 36 Ländern wurde China in der Mehrheit positiver bewertet als die USA; Xi genoss etwas mehr Vertrauen als Trump. Auch diplomatisch tritt er selbstbewusst auf. Beim Brics-Gipfel in Neu-Delhi bot er Hilfe für vernetzte Fabriken und KI-Modelle an, bei seinem Staatsbesuch in Ägypten warb er für eine „neue Sicherheitsarchitektur“ im Nahen Osten ohne amerikanischen Schutzschirm.

Doch Chinas Lage im Inneren relativiert dieses Bild. Der Einzelhandelsumsatz wuchs im August nur um 0,4 Prozent, die Anlageinvestitionen sanken in den ersten acht Monaten um 7,2 Prozent. Peking pumpte umgerechnet 46 Milliarden Euro in Staatsbanken und Versicherer. Das Wachstumsziel von 4,5 bis 5 Prozent ist das niedrigste seit Jahrzehnten, die Jugendarbeitslosigkeit erreichte einen Höchststand, die Immobilienkrise hält an. Scott Kennedy hält selbst die offiziellen Zahlen für geschönt – sieht die Ausgangslage des Gipfels aber dennoch zugunsten Pekings.

Überlegen ist China damit nicht, sondern die wirtschaftlichen Hebel sind ungefähr gleich verteilt. Beide Seiten scheuen Maßnahmen, die ihnen selbst zu sehr schaden. Verändert habe sich vor allem Trumps Blick auf Xi. Er behandle ihn inzwischen als ebenbürtiges Gegenüber, nicht mehr als Gegner, den es niederzuringen gelte.

Ob Xi sein gewachsenes Ansehen in konkrete Zugeständnisse ummünzen kann, wird sich an vier Punkten zeigen: an der Laufzeit des Waffenstillstands, an konkreten Einkaufszusagen, an der Substanz des KI-Dialogs und an möglichen Veränderungen in Washingtons Sprache zu Taiwan. Der Zeitplan ist eng. Am 3. November wählen die Amerikaner den Kongress, am 10. November endet das Busan-Abkommen, und am 14. und 15. Dezember treffen Trump und Xi beim G20-Gipfel in Miami erneut aufeinander. Diese Termine entscheiden mit darüber, wie lange die in Washington gesuchte Stabilität trägt.

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