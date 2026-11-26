Trump und Rutte sprechen in Florida über den Ukraine-Krieg. Es sei wichtig, dass Russland Handlungen vermeidet, die den Krieg „ausweiten“ könnten, erklärten sie.

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US-Präsident Donald Trump und Nato-Generalsekretär Mark Rutte haben Russland dazu aufgerufen, den Krieg in der Ukraine nicht „auszuweiten“. Zuvor hatten sich Rutte und der US-Präsident auf Trumps Anwesen Mar-a-Lago in Palm Beach im US-Bundesstaat Florida getroffen.

„Wir haben auch darüber gesprochen, wie wichtig es ist, dass Russland jegliche Handlungen vermeidet, die den Krieg absichtlich oder unbeabsichtigt ausweiten, und wie wichtig es ist, so schnell wie möglich eine friedliche Lösung des Krieges zu erreichen“, heißt es in der gemeinsamen Erklärung, die auf der Nato-Website veröffentlicht wurde.

Der Nato-Generalsekretär hatte erst vor wenigen Tagen Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) in Berlin getroffen. Dabei kritisierte Rutte laut AFP jüngste Sicherheitsbedrohungen in Polen und anderen europäischen Ländern, die Russland zugeschrieben werden.

Rutte forderte „maximalen Druck auf die Russen“

Vor dem Treffen hatte Rutte für einen entschlossenen Umgang mit Russland geworben. Die Nato müsse „maximalen Druck auf die Russen“ ausüben, sagte der Nato-Generalsekretär laut AFP dem Sender Fox News. Trump habe den russischen Präsidenten Wladimir Putin bei dem Treffen in Shenzhen auf die Probe stellen wollen. „Wie ernst meint er es? Ist er bereit, sich an den Verhandlungstisch zu setzen? Ist er bereit, sich wirklich auf Gespräche einzulassen?“, so Rutte.

Neben dem Ukraine-Krieg zählte der Mitteilung zufolge auch der Iran-Krieg zu den zentralen Themen des Treffens. Trump und Rutte sprachen zudem über die Bedeutung weiterer Erhöhungen der Verteidigungsausgaben und Investitionen in die Rüstungsindustrie, sowohl in den USA als auch in weiteren Nato-Ländern.

Trump nannte Putin und Xi „Freunde“

Trump hatte Putin und den chinesischen Präsidenten Xi Jinping bei einem Dreiergipfel in Shenzhen in der vergangenen Woche als seine „Freunde“ bezeichnet, wie Reuters berichtet. Das Treffen mit Putin hatte dem Bericht zufolge bei demokratischen Politikern in den USA und bei europäischen Verbündeten Kritik ausgelöst. Europäische Staaten drängten zudem darauf, in die von den USA unterstützten Gespräche über ein Ende des Ukraine-Krieges einbezogen zu werden.

Das Treffen zwischen Trump und Rutte fand außerdem vor dem Hintergrund einer möglichen Überprüfung der US-Truppenpräsenz in Europa statt. US-Verteidigungsminister Pete Hegseth werde voraussichtlich in den kommenden Wochen eine entsprechende Prüfung ankündigen, berichtete AFP.

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