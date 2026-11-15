Trifft in 3 von 4 Jahren zu: Nach dem Frost kündigt diese Bauernregel jetzt einen nassen Januar an

Bauernregel November: Friert das Wasser früh, wird der Januar nass. Die Regel trifft in 3 von 4 Jahren zu – was das für den Winter 2026/27 bedeutet.

Ein Fußgänger stapft in Lederstiefeln durch nassen Schneematsch auf der Straße: Nach frühem Frost im November kündigt eine alte Bauernregel genau solches Schmuddelwetter für den Januar an. (Symbolbild)

Die zehn Tage, auf die es bei dieser Bauernregel ankommt, sind vorbei, und sie waren frostig: Von Franken bis ins Vogtland sank das Thermometer Anfang November auf bis zu minus 6,4 Grad. Für genau diesen Fall kennt der Volksmund eine klare Folge: „Friert im November zeitig das Wasser, wird’s im Januar um so nasser.“



Die Statistik gibt der Regel erstaunlich oft recht, und Ende November legt der Deutsche Wetterdienst mit seiner Monatsbilanz die entscheidenden Frostzahlen vor.

Minus 6,4 Grad: Der Frost-Start bringt die Bauernregel ins Spiel

In der Nacht zum Freitag, 6. November, meldete Bad Königshofen in Unterfranken minus 6,4 Grad in zwei Metern Höhe. Dippoldiswalde-Reinberg in Sachsen kam auf minus 5,9 Grad, Plauen auf minus 5,2 Grad.



In Bodennähe waren es nach einer Auswertung von wetter.net-Meteorologe Dominik Jung sogar minus 8,2 Grad. Für viele Regionen war es die kälteste Nacht seit dem vergangenen Winter.



Auf Pfützen, Regentonnen und flachen Weihern lag morgens Eis. Genau dieses Bild meint die Regel. Einen festen Lostag kennt sie nicht, entscheidend ist laut wetter.com die Zahl der Frosttage vom 1. bis zum 10. November.

Eis jetzt, Regen später: Der Mechanismus hinter dem alten Reim

Hinter den Frostnächten steckte Hoch Klaus. Unter einem kräftigen Hoch schläft der Wind ein, der Himmel klart auf, und der Boden strahlt die Wärme der Nacht ungebremst ab.



Ein solches Kältehoch ist allerdings kein Dauerzustand. Im Hochwinter übernimmt meist wieder der Atlantik das Kommando, mit einer Kette von Tiefs, die feuchte und milde Meeresluft nach Deutschland tragen.



Wetterkarten hatten die Bauern früherer Jahrhunderte nicht. Den Wechsel von klirrend trockener Kälte zu nassem Hochwinter haben sie aber oft genug erlebt, um ihn in einen Reim zu fassen.

3 von 4 Jahren: So oft lag die November-Regel richtig

Für eine Bauernregel sind die Zahlen stark. Gibt es in der ersten Novemberdekade überdurchschnittlich viele Frosttage, fällt im Januar laut wetter.com häufig Regen und wenig Schnee. Das trifft in drei von vier Jahren zu.



Der Bonner Wetterdienst Donnerwetter.de kommt sogar auf rund 80 Prozent. Je öfter es Anfang November friert, desto mehr Regentage bringt demnach der Januar.



Zum Vergleich: Der Berliner Meteorologe Horst Malberg hat rund 400 Bauernregeln mit langen Messreihen abgeglichen und kam im Schnitt auf eine Trefferquote von 67 Prozent. Eine DWD-Meteorologin bezifferte die Quote der meisten Sprüche 2020 sogar nur auf rund 50 Prozent, mit wenigen Ausnahmen wie dem Siebenschläfer.

Zu mild und zu nass: Was die Wintermodelle für Januar 2027 rechnen

Die Langfristmodelle zeigen in dieselbe Richtung. Das US-Modell der NOAA rechnet den gesamten Winter in Deutschland 1 bis 2 Grad zu mild und weist für Januar und Februar auch zu nasse Regionen aus. Das europäische ECMWF-Modell sieht den Januar ebenfalls 1 bis 2 Grad über dem Mittel.



Zwei Einwände gehören dazu. Ganz so früh, wie er sich anfühlte, kam der Frost nicht: In Frankfurt fror es laut wetter.net in den vergangenen 15 Jahren im Schnitt erstmals am 5. November. Und seit Malbergs langen Messreihen ist es in Deutschland deutlich wärmer geworden, viele alte Zusammenhänge haben sich abgeschwächt.



Wie gut die Oktober-Regel in diesem Herbst passt, hat die Berliner Zeitung hier eingeordnet.

Regen bis ins Flachland: Was ein nasser Januar für Deutschland bedeutet

Wer bei einem nassen Januar an tiefen Pulverschnee denkt, wird von der Regel enttäuscht. Sie kündigt keinen Winterzauber an, sondern Schmuddelwetter.



Mit milder Atlantikluft steigen die Temperaturen in Köln, Hamburg oder Berlin tagsüber oft über null Grad. Aus den Wolken fällt dann Regen oder Schneeregen, Schnee vom Vortag taut weg.



Besser sieht es in Schwarzwald, Harz, Erzgebirge und an den Alpen aus. Dort staut sich die feuchte Luft an den Hängen, steigt auf und kühlt ab, in den Hochlagen kann viel Neuschnee zusammenkommen.



Am dringendsten bräuchte das Wasser der Rhein. Am Pegel Kaub stand er zuletzt bei rund 20 Zentimetern, normal sind gut zwei Meter.

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