„Trinken wir aus Kummer“: Puschkin-Strophe in Russland wegen Alkoholgesetz aus Schulbuch gestrichen

Jetzt trifft Russlands wachsende Inhaltskontrolle sogar den Nationaldichter: Ein Schulbuch streicht Puschkins berühmte Trinkstrophe. Das ist die Erklärung.

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Eine Schneewehe vor dem Hintergrund des Denkmals für den russischen Dichter Alexander Puschkin (1799–1837) auf dem Puschkinplatz in Moskau. Symbolbild.

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Eine der bekanntesten Trinkzeilen der russischen Literatur ist aus einem Schulbuch für Drittklässler verschwunden. In Alexander Puschkins Gedicht „Winterabend“ fehlt die Strophe, in der er seine frühere Kinderfrau und Vertraute Arina Rodionowna auffordert, gemeinsam mit ihm zu trinken.



In der deutschen Übersetzung lauten die entscheidenden Verse etwa:



Trinken wir, du gute Freundin

meiner armen Jugendzeit,

trinken wir aus Kummer; wo ist der Krug?

Dann wird das Herz fröhlicher sein.

Über die Kürzung berichtete zuerst die Petersburger Zeitung „Fontanka“. Eine Mutter entdeckte sie, nachdem ihr Sohn das Gedicht auswendig lernen sollte. Das Kind verglich sein Schulbuch mit einer vollständigen Puschkin-Ausgabe und bemerkte die fehlenden Verse. „Jetzt ist Puschkin nicht mehr derselbe“, sagte die Mutter gegenüber der Zeitung.

Verlag beruft sich auf Schutz von Kindern vor Alkohol

Der Schulbuchverlag Prosweschtschenije bestätigte die Kürzung. Bei der Vorbereitung von Lehrbüchern müsse darauf geachtet werden, dass sie keine Informationen enthielten, die Kinder zum Konsum von Alkohol anregen könnten, erklärte er gegenüber dem russischen Wirtschaftsmagazin RBC.

Der Verlag beruft sich auf das russische Gesetz zum Schutz von Kindern vor schädlichen Informationen. Die Verwendung literarischer Auszüge sei zudem üblich, um Texte an das Alter der Schüler anzupassen. Im Lehrbuch ist „Winterabend“ als gekürzte Fassung gekennzeichnet.

Dabei ist Puschkin nicht irgendein Schriftsteller, sondern gilt als Russlands Nationaldichter und einer der Begründer der modernen russischen Literatursprache. Seine Werke bilden einen zentralen Bestandteil des staatlichen Schulkanons.

Russische Verlage entfernen immer mehr Bücher

Alexander Puschkin ist in Russland nicht irgendein Schriftsteller. Er gilt als Nationaldichter und als einer der Begründer der modernen russischen Literatursprache. Seine Gedichte, Erzählungen und Märchen gehören seit Generationen zum festen Kanon des Schulunterrichts.

Puschkin ist zugleich Teil des staatlich gepflegten russischen Kulturerbes. Sein Geburtstag am 6. Juni wird in Russland als Puschkin-Tag und als Tag der russischen Sprache begangen. Nun wird sogar eines seiner bekanntesten Gedichte mit Verweis auf den gesetzlichen Schutz von Kindern gekürzt.

Älteres Schulbuch enthielt das Gedicht noch vollständig

Das ist kein Einzelfall. Russische Verlage und Buchhandlungen müssen inzwischen ihre Programme wegen immer neuer Inhaltsverbote überprüfen. Die größte Verlagsgruppe des Landes, Eksmo-AST, erklärte im August, nach rechtlichen Prüfungen auf mehrere Dutzend Bücher verzichtet zu haben. Wegen verschärfter Regeln zu Darstellungen von Drogen habe sie zudem sämtliche Titel aus den vergangenen 20 Jahren kontrollieren müssen.

Auch das Verbot sogenannter „LGBT-Propaganda“ hat den Buchmarkt verändert. Ermittler ließen Bücher beschlagnahmen, Händler entfernten Titel aus dem Verkauf und gegen Verlagsmitarbeiter wurden Strafverfahren wegen Extremismus eingeleitet. Im April 2026 wurde sogar der Geschäftsführer von Eksmo vorübergehend festgenommen.

Eine staatliche Anordnung, Puschkins Strophe zu streichen, ist nicht bekannt. Die Entscheidung zeigt jedoch, wie weit die vorsorgliche Anpassung der Verlage inzwischen reicht: Selbst ein 200 Jahre alter Klassiker wird aus Sorge vor einem möglichen Gesetzesverstoß gekürzt.

Älteres Schulbuch druckte die Strophe noch ab

In einer Ausgabe des Lehrbuchs aus dem Jahr 2013 war „Winterabend“ noch vollständig enthalten. Ganz konsequent ist die jetzige Kürzung zudem nicht. Wie Business FM anmerkt, folgt im selben Schulbuch Puschkins „Märchen vom Zaren Saltan“. Darin erzählt der Dichter am Ende, er habe bei einem Fest Honig und Bier getrunken.

Puschkin schrieb „Winterabend“ 1825 während seiner Verbannung auf dem Familiengut Michailowskoje. Das Gedicht schildert einen Schneesturm und einen düsteren Abend, an dem er Arina Rodionowna zunächst zum Trinken und anschließend zum Singen auffordert. Der Alkohol ist Teil einer Szene, in der zwei Menschen gemeinsam Einsamkeit und Schwermut vertreiben.



Rund 200 Jahre später fehlt ausgerechnet diese Passage im russischen Grundschulunterricht.

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