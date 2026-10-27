Troja: Archäologen finden 2.800 Jahre alte Knochenflöte

In Troja haben Archäologen eine rund 2.800 Jahre alte Flöte aus Knochen gefunden. Erhalten sind das Mundstück und ein kurzes Stück mit einem Griffloch. Der türkische Kulturminister Mehmet Nuri Ersoy gab den Fund auf X bekannt: Es sei das erste und einzige Musikinstrument, das in über 160 Jahren Grabungen in Troja entdeckt wurde.



Die Fundschicht stammt aus dem 8. Jahrhundert v. Chr., die Ausgräber ordnen sie der archaischen Zeit zu – Jahrhunderte nach dem mutmaßlichen Trojanischen Krieg. Die Flöte erzählt also nicht von Achill und Hektor, sondern vom Alltag der Menschen, die später dort lebten. Dass bisher kein Instrument identifiziert wurde, dürfte auch am Material liegen: Knochen, Holz und Rohr vergehen im Boden schneller als Stein und Ton.

Grabungen in Troja: Von Schliemann bis Aslan

Troja lag nach Einschätzung vieler Fachleute bei Hisarlık im Nordwesten der heutigen Türkei. Gegraben wird dort seit dem 19. Jahrhundert, ab 1870 unter Heinrich Schliemann, der dabei auch viel zerstörte. Er berichtete schon von Knochenflöten und dem Teil einer Leier, deren Deutung aber unsicher ist. Seit 2013 leitet Rüstem Aslan von der Çanakkale Onsekiz Mart Universität die Grabungen. Die Stätte ist seit 1998 Unesco-Welterbe.

Troya’nın binlerce yıllık kültür ve sanat tarihine iki yeni keşifle katkı sunuyoruz.Bakanlığımızın izin ve destekleriyle Geleceğe Miras Projemiz kapsamında sürdürdüğümüz 2026 yılı kazılarında, yaklaşık 2.800 yıllık kemik flüt ile 4.500 yıllık insan biçimli bir idol başını gün ışığına çıkardık.Arkaik Dönem’e ait kemik flüt, 160 yılı aşkın Troya kazıları tarihinde bugüne kadar bulunan ilk ve tek müzik aleti. Bu keşifle, Troya’daki müzik kültürüne ilişkin doğrudan bir arkeolojik kanıta ulaştık.Troya II kent kapısı çevresinde bulunan idol başıyla da Erken Tunç Çağı’nın sembolik dünyasını ve Batı Anadolu’daki kültürel etkileşimleri anlamamıza katkı sağlayacak yeni bir eseri günümüze kazandırdık.Troya’nın farklı dönemlerini belgeleyen bu buluntuları bilimsel yöntemlerle araştırarak korumaya ve gelecek kuşaklara aktarmaya devam edeceğiz.Kazı ekibimize, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüzün ekiplerine ve çalışmalara katkı sunan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. — Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) October 22, 2026

Musik in der „Ilias“: Leier, Flöten und Hochzeitsfest

Musik kommt auch in der „Ilias“ vor, in der Homer vom zehnten Kriegsjahr vor Troja singt. Achill vertreibt sich die Zeit mit dem Leierspiel, auf seinem Schild wird eine Hochzeit mit Flöten und Leiern gefeiert. Und der Griechenführer Agamemnon hört aus dem trojanischen Lager Flöten und Pfeifen, er wird sie mit seinen Mannen und dem Pferde-Trick verstummen lassen.

Troja und Homer: Wie klang die Musik der Antike?

Wie gesagt, die Flöte stammt nicht aus den Zeiten des Trojanischen Krieges, aber ungefähr aus jenen Jahren, in denen nach Ansicht vieler Forscher auch die „Ilias“ entstand. Es ist viel daran umstritten – auch, ob Troja wirklich bei Hisarlık lag. Sicher aber ist: Irgendwo an diesem Ort hat vor 2.800 Jahren jemand in eine Knochenflöte geblasen.

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