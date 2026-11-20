Merz hat Budapest Zugang zu deutschen LNG-Terminals angeboten. Jetzt loten Ungarns Gashändler MVM und Polens Orlen eine Lieferroute über die Ostsee aus. Warum?

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will Ungarn beim Ausstieg aus russischen Energieimporten helfen. Beim Empfang des ungarischen Ministerpräsidenten Péter Magyar am 10. November in Berlin bot Merz ihm Kapazitäten an deutschen Terminals für Flüssigerdgas (LNG) an. Magyar zeigte sich offen für das Angebot. Ungarn wolle Energie aus möglichst vielen Richtungen beziehen, sagte er bei der gemeinsamen Pressekonferenz. Für Lieferungen über Deutschland stellte er aber eine Bedingung: „Wir müssen uns auf den Preis einigen.“



Acht Tage später hat Ungarns staatlicher Gashändler MVM ONEnergy in Warschau eine Absichtserklärung zur Zusammenarbeit mit dem polnischen Energiekonzern Orlen unterzeichnet. Die Unternehmen wollen prüfen, ob sich Ungarn künftig über polnische LNG-Terminals mit Erdgas versorgen lässt. Das teilten beide Konzerne diese Woche mit.

Damit eröffnet sich für Budapest kurz nach Merz’ Vorstoß eine zweite mögliche Lieferroute von Norden. Kommt sie zustande, könnte Polen Deutschland bei der Gasversorgung Ungarns Konkurrenz machen.

Gas-Pakt mit Polen: Was MVM und Orlen vereinbart haben

Die Unternehmen unterzeichneten die Absichtserklärung am Mittwoch auf der Konferenz zur transatlantischen Energiezusammenarbeit (P-TEC) in der polnischen Hauptstadt. Das LNG würde per Schiff an einem polnischen Terminal ankommen, dort wieder in normalen Gaszustand umgewandelt und anschließend über Leitungen nach Ungarn transportiert. MVM und Orlen wollen jetzt klären, welche Infrastruktur sie nutzen können und zu welchen Konditionen sich das Gas liefern lässt. Mengen, Preise und einen Lieferbeginn nannten sie bislang nicht.

Gábor Orbán, Chef von MVM ONEnergy, sieht in der Vereinbarung einen Schritt zu einer breiter aufgestellten Gasversorgung. Zu den bestehenden Lieferwegen aus dem Süden könnte eine Route über Polen hinzukommen. Orlen-Chef Ireneusz Fąfara will mit der Kooperation zugleich das Geschäft seines Konzerns auf dem ungarischen Markt ausbauen. MVM ONEnergy gehört zum staatlichen Energiekonzern MVM und ist innerhalb der Gruppe für den Großhandel mit Gas und Strom zuständig.

Orlen will US-LNG von der Ostsee nach Osteuropa bringen

Die Vereinbarung mit MVM ist Teil eines größeren Vorhabens. Unter dem Namen „Baltic Eagle Gas Hub“ will Orlen LNG-Terminals an der Ostsee über grenzüberschreitende Leitungen stärker mit den Gasmärkten Mittel- und Osteuropas verbinden. Der Konzern stützt sich dabei auf Kapazitäten im polnischen Świnoujście (Swinemünde) und im litauischen Klaipėda sowie auf geplante schwimmende Terminals in der Danziger Bucht. Eine wichtige Rolle spielt LNG aus den USA. Welches Terminal und welche Herkunftsländer für mögliche Lieferungen nach Ungarn infrage kommen, geht aus den Mitteilungen nicht hervor.

Für die Ukraine hat Orlen bereits einen konkreten Liefervertrag geschlossen. Wie die Berliner Zeitung berichtete, soll der ukrainische Staatskonzern Naftogaz im ersten Quartal 2027 drei Teilladungen LNG aus den USA erhalten. Das Flüssigerdgas soll in Swinemünde wieder in Gas umgewandelt werden und von dort über das polnische Leitungsnetz in die Ukraine gelangen.

LNG-Terminal im polnischen Swinemünde. Von hier aus soll US-Flüssigerdgas für den ukrainischen Staatskonzern Naftogaz per Pipeline in die Ukraine gelangen. © Bernd Friedel/imago

Aus für russisches Pipelinegas: Für Ungarn zählt der Preis

Für Budapest drängt die Zeit. Nach der EU-Verordnung greift das Importverbot für russisches Pipelinegas aus langfristigen Altverträgen grundsätzlich ab dem 30. September 2027. Bei einer Gefährdung der Gasspeicherziele kann sich die Frist für einzelne Mitgliedstaaten bis zum 1. November verlängern. Ungarns Wirtschafts- und Energieminister István Kapitány sagte dem Branchendienst S&P Global, sein Land werde auf das Verbot vorbereitet sein. Die Klage gegen die EU-Regelung, die noch die Vorgängerregierung von Viktor Orbán eingereicht hatte, hat Budapest laut Kapitány bislang nicht zurückgezogen.

Ungarn prüft laut Kapitány auch, ob es mehr Flüssigerdgas über das kroatische Terminal auf der Insel Krk beziehen kann. Dafür müsste zugleich die Transportkapazität von der Küste ins Landesinnere steigen. Für Ungarn als Binnenland zählt bei jeder Route, was das Gas am Ende samt Transport kostet. Kapitány verwies darauf, dass auf dem Weg über mehrere Grenzen in jedem Land eigene Netzentgelte anfallen können. Ob die polnische Route für Budapest günstiger wäre als die über deutsche Terminals, hängt deshalb auch davon ab, welche Leitungskapazitäten Orlen und MVM zu welchen Konditionen buchen können.

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