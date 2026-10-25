Trotz Roter Karte: Warum Uduokhai im nächsten Spiel nicht gesperrt ist

Beim Spiel in Augsburg sah Union-Verteidiger Felix Uduokhai die Rote Karte. Aussetzen muss er aber erstmal nicht – zumindest nicht wegen einer Sperre.

Es war ein eingestellter Vereinsrekord in der Bundesliga-Historie des 1. FC Union Berlin, auf den Felix Uduokhai sicher liebend gerne verzichtet hätte. Es lief die 19. Minute beim Auswärtsspiel in Augsburg, da wusste sich der Neuzugang im Laufduell gegen Michael Gregoritsch nur noch mit einer Notbremse zu helfen. Zuvor hatte Uduokhai Mitspieler András Schäfer mit einem Zuspiel in Bedrängnis gebracht, das der Ungar viel zu fest an den 29-Jährigen zurückadressiert hatte.

Schäfer sah ebenfalls nach 19 Minuten Rot

Vor etwas mehr als einem halben Jahr hatte ausgerechnet Schäfer, der am Platzverweis also nicht gänzlich unbeteiligt war, selbst eine Rote Karte gesehen. Im Heimspiel gegen Werder Bremen (1:4) wurde der Mittelfeldspieler nach einem harten Einsteigen ebenfalls nach 19 Minuten vom Platz geschickt. Schäfer hatte seinerzeit die früheste Rote Karte in knapp sieben Union-Bundesliga-Jahren kassiert. Diese traurige Bestmarke teilt er sich nun mit seinem Teamkollegen.

Für Uduokhai bedeutet die Entscheidung, zu der es keine zwei Meinungen geben konnte, mutmaßlich ein Spiel Sperre. Die gute Nachricht: Beim so wichtigen Pokalspiel in Köln am Dienstag (20.45 Uhr) könnte er auflaufen. Die Zwangspause muss er im selben Wettbewerb, also in der Bundesliga absitzen. Auch da heißt der nächste Gegner 1. FC Köln, Spielort ist am 1. November (15.30 Uhr) das Stadion An der Alten Försterei.

Früher Abgang: Felix Uduokhai kassierte in Augsburg den ersten Union-Platzverweis in dieser Saison. © IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

In den Regularien des DFB heißt es dazu: „Die DFB-Rechts- und Verfahrensordnung bestimmt in § 8 Nr. 5, dass Pflichtspiele grundsätzlich Spiele des Wettbewerbs sind, in dem die Tat begangen wurde. Bei schwerwiegenden Sportverfehlungen kann die Sperre dagegen für Pflichtspiele in allen Wettbewerben ausgesprochen werden.“ Weil Uduokhai aber keine Tätlichkeit beging, auch ansonsten nicht unsportlich auffällig wurde, kann Union im Pokal mit ihm planen.

Querfeld ist erster Uduokhai-Ersatz

Ein Fragezeichen mit Blick auf Uduokhais Einsatz gibt es aber dennoch. Nach seinem Feldverweis humpelte er vom Rasen. Auch Trainer Mauro Lustrinelli verwies später in der Pressekonferenz darauf, dass der Linksfuß das Spiel angeschlagen beendet habe. Seine Position nahm in Augsburg ab Mitte der ersten Halbzeit Leopold Querfeld ein. Der Österreicher hatte in den vergangenen Wochen nur auf der Bank gesessen, machte seine Sache im Verbund mit Zeno Van Den Bosch aber gut. Sollte Uduokhai tatsächlich ausfallen, wäre er im Pokal am Dienstag die erste Alternative. Und in der Bundesliga muss er sowieso ran.

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