Die britische Regierung will gegen Firmen vorgehen, die vom Siedlungsbau profitieren. Der frühere Labour-Chef Jeremy Corbyn kritisiert die öffentlichen Aufträge.

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Britische Behörden haben weitere öffentliche Aufträge an Unternehmen vergeben, die Verbindungen zu israelischen Siedlungen im besetzten Westjordanland haben.



Nach Recherchen des in Katar ansässigen Nachrichtensenders Al Jazeera wurden seit dem 8. September, als die britische Regierung neue Sanktionen gegen Unternehmen mit Verbindungen zu israelischen Siedlungen ankündigte, 18 Verträge im Gesamtwert von 10,7 Millionen Pfund (rund 12,8 Millionen Euro) veröffentlicht.

Millionenaufträge für Heidelberg-Töchter

Von den 18 veröffentlichten Verträgen gingen 14 im Wert von insgesamt 10,4 Millionen Pfund an drei Tochterfirmen von Heidelberg Materials. Die Auftraggeber waren vor allem die britische Fernstraßenverwaltung National Highways sowie Kommunen in Nottingham und Lincolnshire. Sie beauftragten die Firmen überwiegend mit Straßenbau- und Sanierungsarbeiten.

Die 14 Aufträge sind Teil von insgesamt mindestens 35 öffentlichen Aufträgen, die fünf Tochterunternehmen des Konzerns in Großbritannien erhielten. Ihr Gesamtwert beträgt rund 194,7 Millionen Pfund, wie Al Jazeera anhand von Vergabeunterlagen ermittelte.

Heidelberg Materials mit Sitz in Heidelberg gehört zu den weltweit größten Baustoffherstellern. Der Konzern produziert unter anderem Zement, Sand, Kies, Transportbeton und Asphalt. Nach eigenen Angaben beschäftigt das Unternehmen rund 49.000 Menschen in etwa 50 Ländern.

Steinbruch im besetzten Westjordanland

Die Uno führt Heidelberg Materials in ihrer Datenbank über Unternehmen mit Verbindungen zu israelischen Siedlungen. Grund ist die wirtschaftliche Nutzung natürlicher Ressourcen in besetzten palästinensischen Gebieten. Die israelische Konzerntochter Hanson Israel betrieb dort einen Steinbruch mit zugehörigen Anlagen.



Nach Angaben von Heidelberg Materials wurde der Betrieb 2023 eingestellt. Die Organisation Who Profits berichtete jedoch, dass 2025 eine Erweiterung des Steinbruchs genehmigt worden sei.

Das Westjordanland ist von Israel besetztes palästinensisches Gebiet. Der Internationale Gerichtshof stellte 2024 fest, dass die fortdauernde israelische Besatzung der palästinensischen Gebiete völkerrechtswidrig ist. Auch die israelischen Siedlungen verstoßen gegen das Völkerrecht, wie das britische Außenministerium in seiner Erklärung vom 8. September bekräftigte.

Britische Regierung droht mit Sanktionen

Das britische Außenministerium hatte am 19. Oktober bekräftigt, dass Unternehmen wegen ihrer Beteiligung am Siedlungsbau mit Sanktionen belegt werden können. Das britische Kabinettsamt hatte Al Jazeera mitgeteilt, dass jede Behörde selbst entscheide, welche Unternehmen sie bei der Auftragsvergabe berücksichtigt. Solange gegen einen Anbieter keine Sanktionen oder andere Beschränkungen in Kraft seien, dürfe er nicht allein wegen seiner Verbindungen zu anderen Ländern ausgeschlossen werden.

Der frühere Labour-Vorsitzende Jeremy Corbyn kritisierte die Vergaben. Großbritannien könne nicht glaubwürdig Sanktionen gegen israelische Siedlungen ankündigen und zugleich öffentliche Aufträge an Unternehmen vergeben, gegen die solche Sanktionen verhängt werden könnten, sagte er Al Jazeera.

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