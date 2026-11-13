In Indien greifen Käufer zu kleineren Schmuckstücken, Solarhersteller ersetzen Silber durch Alternativen. In anderen Industriebranchen soll die Nachfrage um 4,5 Prozent steigen.

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Ein Silberschmied arbeitet in seiner Werkstatt im indischen Srinagar. Silber hat in Indien eine lange Tradition als Schmuckmetall.

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Die weltweite Nachfrage nach Silber dürfte 2026 um fünf Prozent auf rund 1,08 Milliarden Feinunzen sinken. Besonders stark gehen die Käufe von Schmuck und Silberwaren zurück. Das geht aus einer Prognose der Beratungsgesellschaft Metals Focus für den Branchenverband Silver Institute vom Freitag hervor.

Für Silberschmuck erwarten die Experten einen Nachfragerückgang um 22 Prozent, für Silberwaren um 17 Prozent. Hohe Preise und geringere Ausgaben ländlicher Haushalte in Indien führen demnach dazu, dass Verbraucher kleinere und leichtere Stücke kaufen. Auch in China, Europa und den USA ist die Nachfrage gedämpft.

Silberschmuck hat in Indien eine lange Tradition. Besonders bei Hochzeiten und religiösen Festen spielt er eine wichtige Rolle. Für einkommensschwächere Haushalte ist Silber günstiger als Gold und dient vor allem auf dem Land auch als finanzielle Reserve.

Solarbranche setzt weniger Silber ein

Die industrielle Nachfrage dürfte um drei Prozent auf 640 Millionen Feinunzen sinken. Der Ausbau der Solarenergie blieb vor allem in China hinter den Erwartungen zurück. Zugleich haben die hohen Silberpreise den Trend beschleunigt, bei Solarzellen weniger Silber zu verwenden oder es durch andere Materialien zu ersetzen.

Außerhalb der Solarbranche rechnen die Analysten hingegen mit einem Nachfrageanstieg von 4,5 Prozent. In der Autoindustrie bleibt die Nachfrage nach Silber unter anderem wegen der zunehmenden Elektromobilität und des Ausbaus der Ladeinfrastruktur vergleichsweise stabil.

Die Nachfrage nach Barren und Münzen dürfte um zwei Prozent sinken. In den USA dürfte die Nachfrage privater Anleger den niedrigsten Stand seit 2010 erreichen. Silber kostete laut Reuters am Freitag rund 50 US-Dollar je Feinunze. Ende Januar war der Preis auf den Rekordwert von knapp 122 Dollar gestiegen.

Nachfrage übersteigt weiterhin das Angebot

Metals Focus erwartet trotz sinkender Nachfrage für 2026 ein Angebotsdefizit von 35 Millionen Feinunzen, das sechste in Folge. Im Vorjahr hatte es 54 Millionen Feinunzen betragen. Das weltweite Angebot soll um drei Prozent auf rund 1,05 Milliarden Feinunzen sinken.

Die Silberförderung in Bergwerken dürfte leicht zurückgehen. Dagegen dürften sechs Prozent mehr Silber recycelt werden als 2025. Verkäufe aus Silberfonds und der Abbau von Lagerbeständen in den USA haben die Versorgung am Silbermarkt verbessert.

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