Trotz US-Sanktionen: Russland schraubt LNG-Exporte um 14 Prozent hoch

Kurz vor dem EU-Importverbot wächst Russlands LNG-Geschäft. Neue Daten zeigen, wie Moskau trotz Sanktionen mehr exportiert – und wer den Anstieg ermöglicht.

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Russland hat seine Flüssigerdgasexporte trotz US-Sanktionen und EU-Verbot ab 2027 um 14 Prozent gesteigert.

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Russland fährt seine Flüssigerdgasexporte kräftig hoch – trotz amerikanischer Sanktionen gegen wichtige Anlagen und kurz vor dem vollständigen Importverbot der EU.



Zwischen Januar und September exportierte das Land 25,3 Millionen Tonnen LNG, 14 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Das berichtet der Energie-Fachinformationsdienst Energy Intelligence unter Berufung auf neue Daten des Rohstoffanalyseunternehmens Kpler. Den Anstieg treiben demnach vor allem Lieferungen aus zwei sanktionierten Projekten nach China.

Damit setzt sich eine Entwicklung fort, die auch eigene Recherchen der Berliner Zeitung zeigen: Am sanktionierten Terminal Arctic LNG 2 wurden zwischen Januar und Juli gut 700 Prozent mehr Flüssigerdgas verladen als ein Jahr zuvor. Die neuen Kpler-Zahlen verdeutlichen nun, welchen Unterschied solche Lieferungen für Russlands gesamtes LNG-Geschäft machen. Ohne die sanktionierten Mengen wären die Exporte leicht gesunken.

Sanktionierte Anlagen treiben Russlands LNG-Exportplus

Im Zentrum stehen das vom russischen Gaskonzern Novatek kontrollierte Projekt Arctic LNG 2 und Gazproms Anlage Portovaya. Beide stehen unter US-Sanktionen und haben nach Angaben von Energy Intelligence seit der zweiten Jahreshälfte 2025 Lieferketten zum chinesischen LNG-Terminal Beihai aufgebaut. Arctic LNG 2 liefert demnach seit August 2025 regelmäßig nach China. Portovaya begann ebenfalls im vergangenen Jahr, Mengen aus sanktionierten Anlagen dorthin zu exportieren.

Ohne diese Lieferungen beliefen sich Russlands LNG-Ausfuhren zwischen Januar und September auf rund 21,6 Millionen Tonnen – ein Rückgang um 0,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Erst die zusätzlichen Mengen aus dem sanktionierten Geschäft drehen die Bilanz deutlich ins Plus.

Für Arctic LNG 2 hatten bereits Daten des Londoner Börsenbetreibers LSEG, die der Berliner Zeitung exklusiv vorlagen, den Anstieg belegt: Von Januar bis Juli 2026 wurden dort rund 1,71 Millionen Tonnen verladen. Im Vorjahreszeitraum waren es lediglich 0,21 Millionen Tonnen gewesen. Die Menge hat sich damit mehr als verachtfacht.

China schafft den sanktionierten Anlagen damit einen Absatzmarkt. Das ist für Novatek entscheidend: Die US-Sanktionen hatten Arctic LNG 2 zunächst weitgehend vom internationalen Geschäft abgeschnitten. Es fehlte insbesondere an geeigneten Schiffen und Käufern für das Flüssigerdgas aus der Arktis-Anlage.

Rabatte locken Käufer, Novatek beschafft weitere Tanker

Russland erschließt sich den chinesischen Markt auch über den Preis. Wie die Berliner Zeitung Ende August unter Berufung auf S&P Global Energy berichtete, bot Novatek Ladungen aus Arctic LNG 2 mit Abschlägen von 30 bis 40 Prozent auf asiatische LNG-Referenzpreise an.

Zugleich wuchs Russlands Bedeutung für Chinas Gasversorgung: Zwischen Januar und Juli stiegen die chinesischen LNG-Importe aus Russland laut dem damaligen Bericht um 24,9 Prozent auf 4,23 Millionen Tonnen. Chinas gesamte LNG-Einfuhren gingen im selben Zeitraum hingegen um 4,6 Prozent zurück. Russland gewann somit Marktanteile in einem schrumpfenden Importmarkt.

Das russische Terminal Arctic LNG 2: Der Betreiber Novatek bot chinesischen Käufern LNG-Ladungen mit bis zu 40 Prozent Abschlag auf asiatische Referenzpreise an. © Arctic LNG 2

Parallel erweitert Novatek seine Transportmöglichkeiten. Erst am Donnerstag berichtete die Berliner Zeitung unter Berufung auf Reuters über zwei zusätzliche LNG-Tanker der Eisklasse Arc4. Die Novatek-Gesellschaft Gas & Power Asia wird inzwischen als kommerzieller Betreiber der „North Ocean“ und der „North Moon“ geführt.

Beide Schiffe waren zuvor von der EU-Sanktionsliste gestrichen worden, nachdem zugesichert worden war, sie nicht für Transporte aus Yamal LNG und Arctic LNG 2 einzusetzen. Ob sie inzwischen tatsächlich Ladungen aus diesen Projekten aufgenommen haben, ging aus dem Reuters-Bericht nicht hervor.

EU kauft im September 60 Prozent mehr russisches LNG

Auch die EU hat ihre Käufe zuletzt wieder deutlich erhöht. Wie die Berliner Zeitung am Freitag unter Berufung auf einen neuen Monatsbericht des Forschungszentrums CREA berichtete, importierten die Mitgliedstaaten im September 60 Prozent mehr russisches Flüssigerdgas als im August. Frankreich verdoppelte seine Einfuhren gegenüber August. Fast drei Viertel der russischen LNG-Importmenge der EU wurden an französischen Häfen entladen.

Der Anstieg folgt allerdings auf einen außergewöhnlich schwachen Vormonat: Im August waren die Einfuhren auf den niedrigsten Stand seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine gefallen. Trotz der Erholung blieb auch die Septembermenge im längerfristigen Vergleich niedrig.

Russlands LNG-Geschäft brachte zugleich deutlich höhere Erlöse ein. Nach CREA-Berechnungen stiegen die weltweiten Einnahmen aus den an ihren Zielhäfen entladenen Lieferungen gegenüber August um 68 Prozent auf durchschnittlich 75 Millionen Euro täglich – den höchsten Stand seit Januar 2023. Die zugehörigen Mengen legten um 48 Prozent zu.

Ab dem 1. Januar 2027 greift das vollständige EU-Importverbot für russisches LNG. Verkäufe an Abnehmer außerhalb der EU werden dadurch jedoch nicht grundsätzlich untersagt. China gewinnt für Russlands weiteres Exportgeschäft damit zusätzlich an Bedeutung.

China-Verbindung wächst trotz verbleibender Engpässe

Grenzen setzen bislang die verfügbaren Schiffe und Terminals. Arctic LNG 2 und Portovaya arbeiten laut Energy Intelligence weiterhin deutlich unter ihrer möglichen Ausfuhrleistung. Ihr derzeit einziges Zielterminal Beihai kann jährlich sechs Millionen Tonnen aufnehmen. Das zusätzlich vorgesehene chinesische Terminal Longkou hatte zum Zeitpunkt des Berichts noch keine entsprechenden Ladungen erhalten.

Auch eine stärkere Verlagerung von Yamal-Lieferungen nach Asien würde zusätzliche Tanker binden. Im Winter erschweren die Eisbedingungen die direkte Fahrt durch die Arktis; längere Routen erhöhen den Transportaufwand. Weitere US-Sanktionen gegen Yamal könnten nach Einschätzung von Energy Intelligence die Auswahl potenzieller Käufer zusätzlich einschränken.

Bislang hat Russland seine LNG-Ausfuhren jedoch deutlich gesteigert. Die neuen Daten zeigen dabei mehr als eine Verlagerung bestehender Lieferungen: Ausgerechnet die sanktionierten Anlagen liefern die zusätzlichen Mengen, die Russlands Exportbilanz ins Plus drehen.

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