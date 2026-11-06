Trotz Windstrom-Rekord: Deutschlands Strompreis schießt von 82 auf 171 Euro

Reichlich Windstrom, aber kaum noch negative Preise: Teures Gas und neue Regeln verändern Deutschlands Strommarkt. Was bedeutet das im Winter für Verbraucher?

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Windräder am Stromnetz: Trotz hoher Produktion stieg der durchschnittliche deutsche Großhandelspreis im Oktober auf 171 Euro je Megawattstunde.

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Neue Daten der Strombörse Epex Spot zeigen eine überraschende Entwicklung: Trotz ungewöhnlich hoher Windstromproduktion hat sich der durchschnittliche deutsche Großhandelspreis binnen eines Jahres von 82 auf rund 171 Euro je Megawattstunde mehr als verdoppelt.



Im Monatsdurchschnitt lag die Windstromerzeugung im Oktober zehn Prozent über dem Mittel der vergangenen fünf Jahre; am 23. Oktober erreichte sie sogar einen Rekord. Das berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg.



Zugleich verschwanden negative Börsenpreise im Oktober fast vollständig: Der Day-Ahead-Preis fiel nur zwei Stunden unter null, ein Jahr zuvor waren es noch 48 Stunden. Große Mengen Wind- und Solarstrom drücken die Börsenpreise normalerweise regelmäßig ins Minus. Im Oktober war dieser Effekt trotz der hohen Windstromproduktion kaum zu beobachten. Dahinter stehen hohe Gaspreise und Veränderungen im Stromsystem, die über den Winter hinausreichen könnten.

Hohe Gaspreise verdrängen negative Strompreise

Negative Strompreise entstehen, wenn Windräder und Solaranlagen mehr Energie erzeugen, als Verbraucher, Speicher und Stromnetze aufnehmen können. Lässt sich der Überschuss weder im Inland verbrauchen noch ins Ausland exportieren, müssen Erzeuger zeitweise dafür bezahlen, ihren Strom ins Netz einzuspeisen. Besonders häufig tritt das an sonnigen oder windreichen Tagen mit niedrigem Verbrauch auf.

Der Blick auf den Gasmarkt liefert laut Bloomberg einen wesentlichen Teil der Erklärung: Ende Oktober hatte der europäische Gaspreis erstmals seit 2022 wieder die Marke von 100 Euro je Megawattstunde überschritten. Dadurch verteuerte sich auch die Stromproduktion in Gaskraftwerken.

Werden diese Kraftwerke benötigt, wirken ihre hohen Kosten über das sogenannte Merit-Order-Prinzip auf den gesamten Strommarkt. Das teuerste noch benötigte Kraftwerk bestimmt häufig den Börsenpreis für alle Anbieter. Teures Gas kann den Strompreis deshalb auch in Stunden hochhalten, in denen Windräder viel günstigeren Strom liefern.

Der durchschnittliche deutsche Day-Ahead-Preis stieg im Oktober auf rund 171 Euro je Megawattstunde – den höchsten Monatswert seit Ende 2022. Damals erreichte die Energiekrise nach dem weitgehenden Wegfall russischer Gaslieferungen ihren Höhepunkt. Die hohen Gaspreise ließen negative Strompreise in Deutschland und Großbritannien zeitweise vollständig verschwinden.

Auch Großbritannien verzeichnet laut Bloomberg eine ähnliche Entwicklung. Dort sank die Zahl negativer Preisstunden im Oktober von 29 auf fünf. Gleichzeitig produzierten britische Windkraftanlagen durchschnittlich rund 11,9 Gigawatt Strom – sieben Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Stromspeicher nehmen Überschüsse vom Markt

Teures Gas erklärt jedoch nur einen Teil des Rückgangs. Europas Stromsystem reagiert inzwischen flexibler auf große Mengen Wind- und Solarstrom. Batteriespeicher, Pumpspeicherkraftwerke und Elektrolyseure erhöhen ihre Nachfrage, sobald die Börsenpreise stark fallen. Sie nehmen überschüssige Energie auf und bremsen dadurch den Preisverfall.

Das von Bloomberg zitierte Analysehaus Volue beziffert diese flexible Nachfrage in Deutschland bei negativen Preisen auf rund sechs Gigawatt. In Großbritannien seien es vier bis sechs Gigawatt. Nach Angaben der Nachrichtenagentur passen zudem Industriebetriebe ihren Verbrauch stärker an das schwankende Stromangebot an.

Noch im Frühjahr zeigte sich allerdings, wie groß das Ungleichgewicht im deutschen Stromsystem weiterhin ist. Allein in den ersten fünf Monaten des Jahres wurde Strom in 242 Stunden zu negativen Preisen gehandelt. Am 1. Mai stürzte der Day-Ahead-Preis auf minus 499 Euro je Megawattstunde. Am Intraday-Markt wurden zeitweise sogar minus 855 Euro erreicht.

Die Energieökonomen Manuel Frondel und Lion Hirth hatten gegenüber der Berliner Zeitung wiederholt auf fehlende Speicher, schleppenden Netzausbau und zu wenige flexible Verbraucher hingewiesen. Die Oktober-Daten liefern nun erste Hinweise darauf, dass zusätzliche Speicherkapazitäten und eine anpassungsfähigere Nachfrage extreme Ausschläge zumindest abmildern. Ob das auch bei längeren Phasen mit massivem Stromüberschuss gelingt, bleibt offen.

Batteriespeicher speichern überschüssige Energie aus Wind und Sonne und geben sie bei höherer Nachfrage wieder ins Netz ab. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

Neue Förderregeln lassen Windparks früher abschalten

Nicht nur Verbraucher und Speicher reagieren stärker auf die Börsenpreise. Auch für Betreiber von Wind- und Solaranlagen lohnt es sich immer weniger, bei einem Überangebot weiter Strom einzuspeisen. Deutschland hat die Förderregeln im vergangenen Jahr verschärft: Neue Erneuerbaren-Anlagen verlieren grundsätzlich bereits ab der ersten Viertelstunde mit negativen Börsenpreisen ihren Anspruch auf staatliche Unterstützung.

Dadurch wächst der Anreiz, Anlagen rechtzeitig abzuschalten oder den erzeugten Strom zwischenzuspeichern. Ende 2025 erhielten laut Daten der Forschungsstelle für Energiewirtschaft (FfE), auf die sich Bloomberg beruft, noch 46,6 Gigawatt der deutschen Windkraftleistung eine Förderung, ohne vollständig von der verschärften Negativpreisregel betroffen zu sein. Das entsprach rund 60 Prozent der gesamten Kapazität. Neue Anlagen unterliegen dagegen grundsätzlich den strengeren Regeln.

Vor allem Offshore-Windparks reagieren heute schneller auf fallende Börsenpreise. Das erklärte Sabrina Kernbichler, Leiterin des europäischen Strommarktgeschäfts beim Analysehaus Energy Aspects, gegenüber Bloomberg. Dadurch treten negative Preise ihrer Einschätzung nach nicht nur seltener auf, sondern fallen auch weniger stark aus. Kernbichler erwartet, dass sich dieser Trend über den Winter fortsetzt.

Für Betreiber und Investoren ist das eine gute Nachricht. Häufige Negativpreise hatten zuletzt die Erlöse von Wind- und Solarparks geschmälert. Auch die staatlichen Förderkosten können sinken: Nach dem Negativrekord vom 1. Mai hatte RWI-Energieökonom Frondel die zusätzlichen Belastungen für Steuerzahler und Stromverbraucher auf mehr als 100 Millionen Euro geschätzt.

Hohe Börsenpreise erreichen Haushalte verzögert

Für private Haushalte bedeuten weniger negative Preise allerdings keine automatische Entlastung. Die meisten Verbraucher profitieren ohnehin kaum von kurzfristigen Preisstürzen an der Strombörse. Bei Verträgen mit festen Tarifen bleiben die Kosten unverändert. Direkt nutzen können niedrige oder negative Börsenpreise vor allem Haushalte mit dynamischen Stromtarifen, Smart Metern und einem flexibel steuerbaren Verbrauch.

Umgekehrt führt auch der Sprung des durchschnittlichen Großhandelspreises auf 171 Euro nicht sofort zu entsprechend höheren Stromrechnungen. Energieversorger kaufen Strom zu unterschiedlichen Zeitpunkten ein und sichern einen Teil ihres Bedarfs langfristig ab. Netzentgelte, Steuern und Umlagen machen zudem einen großen Teil des Endpreises aus.

Hält das hohe Börsenpreisniveau über den Winter an, können die gestiegenen Beschaffungskosten jedoch nach und nach in neue Tarife einfließen. Erst Ende Oktober hatte eine Dunkelflaute den deutschen Day-Ahead-Preis innerhalb weniger Tage von 13 auf mehr als 300 Euro getrieben.



Die Oktober-Daten könnten darauf hindeuten, dass Speicher und eine flexiblere Nachfrage extreme Ausschläge zunehmend abmildern. Ob das auch bei längeren Phasen mit massivem Stromüberschuss gelingt, bleibt offen.

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