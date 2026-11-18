Beim Gipfel in Shenzhen geht es um mehr als die Ukraine: Putin, Trump und Xi loten Einflusszonen aus und die Zukunft der atomaren Rüstung.

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Putin, Trump und Xi: In Shenzhen geht es um nukleare Abrüstung und die Neuordnung der globalen Machtverhältnisse.

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Wladimir Putin, Donald Trump und Xi Jinping treffen sich in dieser Woche in Shenzhen zum gemeinsamen Dreiertreffen. Ein Thema steht dabei eindeutig auf der Tagesordnung: Atomwaffen. Der Krieg in der Ukraine dürfte bei dem Treffen zwischen Putin und Trump allenfalls eine Nebenrolle spielen.

Während Europa vor allem darauf konzentriert ist, den Krieg in der Ukraine zu beenden, verfolgt Putin ein anderes Ziel. Er möchte die internationale Sicherheitsordnung aus dem Kalten Krieg neu gestalten und an eine multipolare Welt anpassen, die durch den Konflikt zwischen Ost und West entsteht. Chinas Präsident Xi Jinping unterstützt diesen Ansatz.

Eine Waffenruhe in der Ukraine wäre in diesem Prozess lediglich ein erster Schritt. Für den Kreml ist sie zudem ein nützliches Druckmittel: Sie hat Europa bereits dazu gebracht, über die europäische Sicherheitsordnung insgesamt zu sprechen. Nach viereinhalb Jahren Krieg wäre das ein politischer Durchbruch.

Abrüstung angesichts atomarer Aufrüstung

Wer am Rande des Apec-Gipfels heute und morgen auf einen Durchbruch in der Ukraine-Frage hofft, dürfte enttäuscht werden. Kreml-Berater Juri Uschakow erklärte am Montag, Moskau und Washington stimmten noch immer Zeit und Format eines separaten Treffens zwischen Putin und Trump ab. Möglicherweise werde es lediglich zu einem kurzen Gespräch am Rande des Gipfels kommen, berichtete die Zeitung Wedomosti.

Unterdessen sollen die US-Gesandten Steve Witkoff und Jared Kushner am Donnerstag in Berlin parallel mit Vertretern der Ukraine und Europas sprechen.

Seit dem Auslaufen des New-Start-Vertrags Anfang Februar gibt es keine vertragliche Obergrenze mehr für die strategischen Atomwaffenarsenale der USA und Russlands. Eine solche Lücke hat es seit Inkrafttreten des Start-I-Vertrags im Dezember 1994 nicht gegeben. Damit droht ein neues Wettrüsten – mit einem Risiko gegenseitiger Vernichtung, das heute größer sein könnte als zu jedem Zeitpunkt des Kalten Krieges. Im Mittelpunkt stehen dabei auch die Entwicklung und Produktion von Drohnen sowie Hyperschallraketen.

Wie IntelliNews bereits mehrfach festgestellt hat, breitet sich die nukleare Aufrüstung schleichend aus. China und Nordkorea vergrößern ihre Atomwaffenarsenale so schnell wie möglich. Der Krieg in der Ukraine hat zudem gezeigt, dass Staaten mit Atomwaffen offenbar vor Angriffen durch globale Großmächte besser geschützt sind.

Iran weigert sich, seine Bestände an angereichertem Uran aufzugeben. Einzelne Abgeordnete haben bereits den Bau einer eigenen Atombombe ins Gespräch gebracht. Japan verfügt über große Mengen Plutonium, das nahezu waffenfähig ist. Auch dort wurde bereits über den Bau einer Atombombe diskutiert. Frankreich wiederum verhandelt mit anderen EU-Staaten darüber, seinen begrenzten nuklearen Schutzschirm auf weitere europäische Länder auszuweiten.

Am weitesten ist bislang Putin gegangen. Mit einer Überarbeitung der russischen Nukleardoktrin hat er Moskau neue Möglichkeiten für einen nuklearen Erstschlag eröffnet.

Das Wettrüsten zwischen den USA, Russland und dem zunehmend aufrüstenden China hat damit bereits begonnen. Dies wird in der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen. Ohne die Regeln und Kontrollmechanismen des Kalten Krieges ist die Welt heute gefährlicher als noch vor 30 Jahren. Damals waren die Atomwaffenarsenale zwar größer, doch es gab verbindliche und überprüfbare Obergrenzen.

Doch kein neues Jalta

Das Treffen wird bereits als eine Art neues Jalta beschrieben. Gemeint ist die Konferenz von 1945, bei der Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill und Josef Stalin die Nachkriegsordnung Europas maßgeblich festlegten und Einflusszonen unter den Großmächten absteckten.

Ein solcher Prozess ist, ob man ihn begrüßt oder nicht, längst im Gang. Angestoßen wurde er allerdings eher von Washington als von Peking oder Moskau. Trumps im Dezember veröffentlichte Nationale Sicherheitsstrategie, auch „Donnie-Doktrin“ genannt, macht deutlich, dass die USA die westliche Hemisphäre nach dem Vorbild der Monroe-Doktrin dominieren und zugleich verhindern wollen, dass China die östliche Hemisphäre beherrscht.

„Ich würde es begrüßen, wenn dieses Treffen, sollte es stattfinden, inhaltlich nicht allzu viel bewirkt“, sagte Richard Haass, emeritierter Präsident des Council on Foreign Relations, dem Telegraph. Er warnte davor, dass es eine Außenpolitik der Einflusszonen fördern könnte – mit der Folge, dass die USA Russland in Europa und China im Pazifik zu weit entgegenkämen.

Die drei Großmächte von Jalta kontrollierten damals zusammen fast 85 Prozent der weltweiten Wirtschaftsleistung. Heute vereinen die USA und China etwa 42 Prozent auf sich, Russland kommt auf rund zwei Prozent.

„Der Vergleich mit Jalta ist, als würde man Kunst der Renaissance mit moderner Kunst vergleichen“, sagte Anton Barbashin, Redaktionsleiter des Online-Magazins Riddle Russia. „Beides heißt Kunst, aber es handelt sich um völlig unterschiedliche Dinge.“

Die Atomwaffen liegen auf dem Tisch

Das erste Thema, das Trump für ein Dreiertreffen vorgeschlagen hatte, war die „Denuklearisierung“. Das Ziel ist nicht neu. Schon während seiner ersten Amtszeit versuchte Trump, China in die amerikanisch-russischen Abrüstungsgespräche einzubeziehen. 2020 machte seine Regierung eine chinesische Beteiligung sogar zur Bedingung für eine Verlängerung des New-Start-Vertrags.

Nach dessen Auslaufen hat Putin wiederholt deutlich gemacht, dass er eine Rückkehr zu Rüstungskontrollen nach dem Vorbild des Kalten Krieges anstrebt. Im September 2025 schlug Russland vor, dass beide Seiten die Obergrenzen des New-Start-Vertrags freiwillig weiter einhalten sollten. Washington ging darauf nicht ein. Die Gespräche über eine Verlängerung scheiterten, der Vertrag lief wie vorgesehen aus.

Nun stellt sich die Frage, wie eine neue Ära der nuklearen Rüstungskontrolle aussehen könnte.

Nach Angaben der Arms Control Association verfügen Russland über rund 5420 und die USA über etwa 5042 Atomsprengköpfe. In diesen Zahlen sind auch ausgemusterte Waffen enthalten, die noch auf ihre Demontage warten. Die zuletzt gemeldeten Zahlen stationierter strategischer Sprengköpfe lagen bei 1549 für Russland und 1419 für die USA.

China besitzt nach Schätzungen rund 620 Sprengköpfe. Sein Arsenal wächst jedoch schneller als das jedes anderen Landes. Nach Angaben des Pentagons verfügte China 2020 über etwas mehr als 200 Sprengköpfe, 2023 waren es bereits mehr als 500.

Das Treffen biete die Möglichkeit, „das laufende nukleare Wettrüsten zu stoppen und umzukehren“, sagte Daryl Kimball, Geschäftsführer der Arms Control Association, der russischen Nachrichtenagentur Tass. Allerdings sei unklar, ob Washington überhaupt wisse, was es erreichen wolle. Seit dem Auslaufen des New-Start-Vertrags habe die US-Regierung zu keinem Zeitpunkt konkret erklärt, welche Ziele sie mit einem trilateralen Gipfeltreffen zur nuklearen Rüstungskontrolle verfolge, so Kimball.

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow bezeichnete das Treffen im Gespräch mit dem Fernsehsender Westi als historisches Ereignis. Es könne der gesamten Menschheit ein deutliches Signal senden, wie wichtig Dialog sei, um Wege aus den bestehenden Konflikten zu finden.

Xi Jinping dürfte allerdings zunächst eine Gleichstellung mit den beiden größeren Atommächten anstreben, bevor er sich auf Begrenzungen einlässt. Das glaubt Kerry Brown, Professor für China-Studien am King's College London. „Sie werden sagen: Wir machen erst mit, wenn wir mit euch gleichgezogen haben. Und genau darin wird der Knackpunkt liegen“, sagte Brown dem Telegraph.

Ein Abkommen in der Größenordnung, über die Putin und Trump gesprochen haben, würde ohnehin Jahre an Verhandlungen erfordern. Das Treffen in Shenzhen kann bestenfalls den Prozess in Gang setzen.

Ein Zwölf-Billionen-Dollar-Geschäft als Ablenkung?

Trump konzentriert sich vor allem auf mögliche Geschäfte mit Moskau. Der Kreml hält ihm seit Monaten das sogenannte Dmitrijew-Paket mit amerikanisch-russischen Wirtschaftsabkommen vor Augen. Das Volumen soll nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj bei zwölf Billionen Dollar liegen.

Europa hingegen bleibt auf den Krieg in der Ukraine fixiert.

Die Ausgangsposition der EU lautet: zuerst eine Waffenruhe, anschließend eine Sicherheitsvereinbarung. Der Kreml hat diese Reihenfolge von Beginn an abgelehnt und inzwischen sogar eine vorübergehende Waffenruhe zurückgewiesen. Eine Kampfpause würde es Kiew ermöglichen, seine Streitkräfte wieder aufzubauen, lautet das Argument Moskaus.

Russland strebe einen „Frieden für viele Jahre und Jahrhunderte“ an und werde während der Verhandlungen weiterkämpfen, erklärte Peskow.

Moskau hat seine Ziele inzwischen ausgeweitet. Bei den Gesprächen in Abu Dhabi in der vergangenen Woche, den ersten Verhandlungen im Dreierformat seit Februar, konzentrierte sich Russland auf „sehr konkrete Sicherheitsfragen“. Dabei ging es auch um eine neue europäische Sicherheitsarchitektur, sagte der stellvertretende russische Außenminister Sergej Rjabkow dem Sender RT.

Rjabkow warnte zugleich, eine Beteiligung der Europäer könne die bisherigen Bemühungen zurückwerfen und eine Entwicklung untergraben, die bereits einen gewissen positiven Schwung gewonnen habe.

Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas ist eine der entschiedensten Gegnerinnen des Kreml-Plans und hat eine Teilnahme an den Gesprächen deshalb ausgeschlossen. Sie will die Reihenfolge umkehren: „Zuerst muss es eine Waffenruhe geben“, sagte sie beim informellen EU-Gipfel in Dublin. Jede andere Diskussion über die europäische Sicherheitsordnung lenke davon ab. Wer sich darauf einlasse, laufe Gefahr, in die Fallen Russlands zu tappen.

Der grundlegende Gegensatz ist damit klar: Der Kreml will zuerst über die neue Sicherheitsordnung sprechen und erst danach über eine Lösung des Ukraine-Krieges. Brüssel besteht auf der umgekehrten Reihenfolge. Solange dieser Konflikt nicht überwunden wird, dürfte Europa bei den derzeitigen Verhandlungen kaum eine ernsthafte Rolle spielen. Und ein Ende des Krieges rückt damit ebenfalls nicht näher.

Europa bleibt am Telefon

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte den Staats- und Regierungschefs der EU bereits im Juni gesagt, es sei an der Zeit, über ein Mandat für Gespräche mit Russland nachzudenken, berichtete Euronews. Schon die Tatsache, dass die Kommission eine Diskussion über russische Sicherheitsforderungen – neben den Anliegen der Ukraine – überhaupt erwägt, wäre ein Fortschritt in den Beziehungen zwischen der EU und Russland.

Seit Beginn der russischen Großinvasion im Februar 2022 haben die Regierungschefs der großen EU-Staaten nur wenige Male direkt mit Putin gesprochen. Bundeskanzler Olaf Scholz telefonierte im November 2024 mit ihm, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron im Juli 2025. Beide Gespräche blieben ohne Ergebnis.

Besser verlief offenbar das Telefonat Ende Oktober zwischen dem finnischen Präsidenten Alexander Stubb und dem norwegischen Ministerpräsidenten Jonas Gahr Støre, das mit Zustimmung Kiews und Washingtons geführt wurde. Der Kreml erklärte anschließend, man habe sich darauf verständigt, in telefonischem Kontakt zu bleiben. Peskow sagte, ein konstruktiver Beitrag Stubbs könne positiv bewertet werden.

Bundeskanzler Friedrich Merz hat inzwischen erklärt, er sei offen für ein Treffen mit Putin beim G20-Gipfel im Dezember in Miami.

Europas Position im Ukraine-Krieg ist ebenso kompromisslos wie Putins. Für Brüssel besteht die Gefahr, sich mit dieser Haltung selbst politisch ins Abseits zu manövrieren. Sollte das geschehen, werden die Gespräche, die diese Woche in Shenzhen beginnen, über die Köpfe der europäischen Regierungschefs hinweg weitergeführt. Die Entscheidungen darüber, wer welchen Teil der Welt beeinflusst, könnten dann ohne Europa getroffen und den Europäern anschließend lediglich mitgeteilt werden.

Dieser Beitrag erscheint im Rahmen einer Kooperation zwischen der Ostdeutschen Medienholding und bne IntelliNews. Der Beitrag erschien zuerst hier auf Englisch.

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