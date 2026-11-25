Kurz vor seiner Abreise entfernten amerikanische Behörden die elektronische Fußfessel, die Kilmar Ábrego García fast ein Jahr lang getragen hatte. Am Mittwochvormittag landete der 31-Jährige in Madrid. Damit endet vorerst einer der bekanntesten Rechtsstreitigkeiten um die Abschiebepolitik von US-Präsident Donald Trump.



Der Familienvater aus El Salvador hatte die Vereinigten Staaten am Dienstagabend mit einem regulären Passagierflugzeug verlassen. Eine Reporterin der Washington Post begleitete ihn auf dem Flug nach Spanien.



Der Ausreise ging eine Vereinbarung zwischen seinen Anwälten und Vertretern der US-Regierung voraus. Die Einzelheiten wurden bislang nicht veröffentlicht. Noch vor wenigen Wochen hatte die Regierung versucht, Ábrego García gegen seinen Willen in den westafrikanischen Staat Liberia abzuschieben.



„Kilmar Ábrego García hat die Vereinigten Staaten als freier Mann verlassen“, erklärte sein Anwalt Simon Sandoval-Moshenberg nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters.

Trump-Regierung schob Familienvater trotz gerichtlichen Verbots ab

Ábrego García war als Jugendlicher ohne gültige Einreisepapiere aus El Salvador in die USA gekommen. Er lebte jahrelang im Bundesstaat Maryland, arbeitete dort und gründete eine Familie mit seiner amerikanischen Ehefrau.



Bereits 2019 hatte ein Einwanderungsrichter seine Abschiebung nach El Salvador untersagt, weil ihm dort Gewalt durch eine kriminelle Bande drohte. Einen dauerhaften Aufenthaltsstatus erhielt er dadurch allerdings nicht.



Dennoch schoben ihn die US-Behörden im März 2025 nach El Salvador ab, wo er im Hochsicherheitsgefängnis CECOT inhaftiert wurde. Dort wurde er nach eigenen Angaben geschlagen und misshandelt, wie die spanische Zeitung El País berichtet.



Die US-Regierung räumte einen Verwaltungsfehler ein, widersetzte sich jedoch zunächst den Bemühungen um seine Rückkehr. Der Fall beschäftigte schließlich den Obersten Gerichtshof der USA. Dieser bestätigte am 10. April 2025 in einer Entscheidung die Verpflichtung der Regierung, Ábrego Garcías Freilassung in El Salvador zu erleichtern.

US-Bundesrichter wertete Strafverfolgung als Vergeltungsmaßnahme

Erst im Juni 2025 holte die Trump-Regierung Ábrego García in die USA zurück. Zuvor hatte die Staatsanwaltschaft im Bundesstaat Tennessee Anklage wegen mutmaßlicher Beteiligung an der Schleusung von Migranten erhoben. Das Verfahren bezog sich auf eine Verkehrskontrolle aus dem November 2022. Die bereits abgeschlossenen Ermittlungen waren wieder aufgenommen worden, nachdem Ábrego García erfolgreich gegen seine Abschiebung geklagt hatte.



Am 22. Mai 2026 stellte Bundesrichter Waverly Crenshaw das Strafverfahren ein. Aus seiner Urteilsbegründung geht hervor, dass die Ermittlungen von einem Vergeltungsmotiv geprägt gewesen seien. Die Regierung habe den entsprechenden Verdacht nicht entkräften können.



Das US-Justizministerium legte gegen die Entscheidung Berufung ein.

Trump-Regierung wollte Ábrego García nach Afrika abschieben

Auch nach seiner Rückkehr versuchten die amerikanischen Behörden, Ábrego García außer Landes zu bringen. Als mögliche Ziele wurden Uganda, Eswatini, Ghana und zuletzt Liberia genannt. Ábrego García hatte sich seinerseits bereit erklärt, nach Costa Rica auszureisen. Die US-Behörden lehnten dies jedoch ab, obwohl das mittelamerikanische Land einer Aufnahme zugestimmt hatte.



Nach Informationen der Nachrichtenagentur Associated Press (AP) argumentierte der damalige kommissarische Leiter der US-Einwanderungsbehörde ICE, Todd Lyons, im März dieses Jahres, die Regierung habe bereits erhebliche Ressourcen und politisches Kapital in die Verhandlungen mit Liberia investiert.

US-Heimatschutzminister Markwayne Mullin begrüßte die Ausreise nach Spanien. Dabei wiederholte er unter anderem den Vorwurf, Ábrego García sei Mitglied einer kriminellen Bande. Der Salvadorianer hat diese Anschuldigung wiederholt bestritten.



Das Heimatschutzministerium betonte nach Angaben von Fox News, dass Ábrego García seinen Flug selbst bezahlt und keine finanzielle Unterstützung aus dem staatlichen Programm zur freiwilligen Ausreise erhalten habe.

Spanien wohl nur Zwischenstation: Ábrego García plant internationale Vortragsreise

Wie sein Anwalt Chris Newman der spanischen Nachrichtenagentur EFE sagte, soll Spanien die erste Station einer internationalen Vortragsreise sein. Ábrego García wolle über seine Erfahrungen mit der Trump-Regierung sprechen. Nach Informationen von El País erwägt er, sich später in Mexiko niederzulassen.



Seine Anwälte hoffen zudem, dass ihm eine künftige US-Regierung die Rückkehr zu seiner Familie in Maryland ermöglichen wird.

Der demokratische US-Senator Chris Van Hollen, der Ábrego García im vergangenen Jahr während seiner Inhaftierung in El Salvador besucht hatte, begrüßte die Einigung. Er wertete sie als Erfolg für die Rechtsstaatlichkeit und warf der Trump-Regierung vor, Ábrego García über Monate verfolgt zu haben.

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