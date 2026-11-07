Auf der Insel Qeschm an der Straße von Hormus wurden Einschläge gemeldet. Gleichzeitig vermittelt Katar weiter zwischen Washington und Teheran über ein Ende des Krieges.

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US-Präsident Donald Trump spricht am 6. November nach seiner Ankunft am Flughafen in West Palm Beach im Bundesstaat Florida mit Journalisten.

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Präsident Donald Trump hat neue Angriffe des US-Militärs auf iranische Luftabwehrstellungen bestätigt. Die Angriffe am Freitag seien von geringem Umfang gewesen, sagte Trump vor Journalisten im US-Bundesstaat Florida. Iranische Staatsmedien meldeten zwei Einschläge auf der Insel Qeschm an der Straße von Hormus, einer wichtigen Route für Öltransporte.

Trump erklärte, das US-Militär habe eine neu errichtete iranische Flugabwehrstellung innerhalb weniger Minuten zerstört.

Iran meldet Abschuss einer US-Drohne

Die iranische Nachrichtenagentur IRNA berichtete unter Berufung auf Augenzeugen von zwei Einschlägen im Gebiet Suza auf Qeschm. Zuvor sei ein Flugzeug über der Insel zu hören gewesen. Über mögliche Schäden lagen zunächst keine offiziellen Angaben vor.

Der iranische Staatssender IRIB meldete unter Berufung auf die Armee zudem den Abschuss einer US-amerikanischen Militärdrohne vom Typ MQ-9 über Qeschm. Das für US-Militäreinsätze im Nahen Osten zuständige Regionalkommando Centcom bezeichnete die Lage gegenüber Al Jazeera als relativ ruhig. Zu den Berichten über Explosionen äußerte es sich nicht näher.

Katar vermittelt weiter zwischen den USA und dem Iran

Die Angriffe erfolgten, während Katar zwischen den USA und dem Iran vermittelt. Katar wies am Freitag Berichte über ein Scheitern der Verhandlungen zur Beendigung des Krieges zurück. Die USA und der Iran arbeiteten weiterhin an einer Vereinbarung.

Nach Informationen der Nachrichtenagentur AP prüft der Iran Vorschläge Katars zur Beilegung des Streits über sein Atomprogramm. Teheran verlangt demnach vor entsprechenden Verhandlungen mehrere Zugeständnisse der USA. Dazu gehören ein Ende der Blockade iranischer Häfen, die Aufhebung von Sanktionen und die Freigabe eingefrorener Gelder.

Streit um Sanktionen und Zugang zu Atomanlagen

Nach einem von Katar vermittelten Vorschlag sollen die USA zunächst Zugeständnisse machen. Im Gegenzug könnte der Iran internationalen Atominspektoren Zugang zu den angegriffenen Atomanlagen gewähren und die Straße von Hormus wieder öffnen. Das berichtete AP unter Berufung auf Regierungsvertreter aus der Region.

Trump erklärte am Freitag ohne konkret zu werden, bei den Gesprächen mit dem Iran gebe es Fortschritte.

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