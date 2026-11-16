US-Präsident Donald Trump hat am Montag vor seiner Abreise nach Asien ein mögliches Treffen mit Nordkoreas Staatschef Kim Jong-un in China ins Gespräch gebracht. Kim könne nach China kommen, sagte Trump vor Journalisten am Weißen Haus in Washington. Ob es dazu komme, hänge von Chinas Präsident Xi Jinping ab.
Trump reist zunächst auf die Philippinen und anschließend nach China. In der südchinesischen Metropole Shenzhen nimmt er am Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) teil. Dort sind auch Gespräche mit Xi und Russlands Präsident Wladimir Putin vorgesehen.
Nordkorea zeigt bislang kein Interesse
Nordkorea hatte öffentlich signalisiert, derzeit kein Treffen mit Trump anzustreben, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters. Auch hochrangige US-Regierungsvertreter hatten zuvor erklärt, dass keine unmittelbaren Pläne für eine Begegnung bestünden.
Trump hatte Kim während seiner ersten Amtszeit von 2017 bis 2021 dreimal persönlich getroffen, unter anderem 2019 in der entmilitarisierten Zone zwischen Nord- und Südkorea. Seit seiner Rückkehr ins Weiße Haus hat er erneut Gespräche mit dem nordkoreanischen Machthaber angestrebt, bislang jedoch ohne Erfolg.
Im August ordnete Trump nach Angaben der Nachrichtenagentur AP an, gemeinsame Militärübungen der USA mit Südkorea einzuschränken. Washington will Gespräche über Nordkoreas Atomprogramm wieder aufnehmen.
Gespräche über Atomwaffen und Ukraine
Bei seinem Aufenthalt in China will Trump mit Xi und Putin auch über nukleare Abrüstung sprechen. Nach Angaben von AP sind erstmals gemeinsame Gespräche der drei Staatschefs über ihre Atomwaffenarsenale vorgesehen.
Trump kündigte außerdem an, den Ukraine-Krieg zur Sprache zu bringen. US-Regierungsvertreter hatten zuvor lediglich nukleare Abrüstung und den Krieg mit dem Iran als Gesprächsthemen genannt.
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