In Manila verkündet US-Präsident Donald Trump neue Rohstoffabsprachen mit drei wichtigen Partnern. Doch bei Förderung und Verarbeitung liegt China bislang weit vorn.

US-Präsident Donald Trump beim Quad-Gipfel in Manila. Er kündigte an, die USA könnten China bei Seltenen Erden innerhalb von zehn Monaten einholen.

US-Präsident Donald Trump hat bei seinem Besuch auf den Philippinen eine weitreichende Ankündigung gemacht: Die Vereinigten Staaten sollen China bei Seltenen Erden innerhalb von nur zehn Monaten einholen. Am Dienstag traf Trump in Manila die Regierungschefs Indiens, Japans und Australiens. Die vier Staaten wollen ihre Zusammenarbeit bei kritischen Rohstoffen ausbauen und ihre Abhängigkeit von einzelnen Lieferländern verringern.



„Wir produzieren Seltene Erden in einem Umfang wie nie zuvor. Wir werden sie innerhalb von zehn Monaten einholen, heißt es“, erklärte Trump nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP vor Journalisten.



Wie Bloomberg berichtet, ging Trump noch weiter: Innerhalb von zehn Monaten würden die USA über alles verfügen, was sie bei Seltenen Erden benötigten. Wie er dieses Ziel erreichen will und auf welchen Berechnungen seine Prognose beruht, erläuterte der Präsident nicht.

Asean-Gipfel in Manila: Handel, Sicherheit und China im Fokus

Trump nahm in Manila auch an einem Sondergipfel mit der südostasiatischen Staatengemeinschaft Asean teil, der elf Länder angehören. Im Mittelpunkt standen die wirtschaftliche Zusammenarbeit, regionale Sicherheitsfragen und der Konflikt mit China im Südchinesischen Meer.



Nach Angaben der Nachrichtenagentur AP verständigten sich die Teilnehmer zudem auf gemeinsame Grundsätze zur Bekämpfung international organisierter Internetbetrügereien. Die südostasiatischen Staaten bemühen sich zugleich, ihre wirtschaftlichen Beziehungen zu China zu erhalten und ihre sicherheitspolitische Zusammenarbeit mit den USA auszubauen.

Trump verkündet neue Rohstoffabsprachen mit Indien, Japan und Australien

Am Rande des Asean-Gipfels traf Trump auch die Regierungschefs Indiens, Japans und Australiens. Gemeinsam mit den USA bilden die drei Staaten die sogenannte Quad-Gruppe. Es war das erste Treffen der vier Staats- und Regierungschefs seit zwei Jahren.



Trump erklärte, die Partner hätten mehrere wichtige neue Vereinbarungen über kritische Mineralien geschlossen. Damit sollten die Lieferketten gesichert und verhindert werden, dass einzelne Staaten von einem ausländischen Lieferanten wirtschaftlich unter Druck gesetzt werden könnten.



„Wir haben außerdem mehrere wichtige neue Vereinbarungen über kritische Mineralien geschlossen, um unsere Lieferketten zu sichern“, sagte Trump laut einer von Reuters veröffentlichten Videoaufzeichnung.



Die vier Länder arbeiteten bei Mineralien und Seltenen Erden eng zusammen. In den kommenden zwölf Monaten seien weitere Entwicklungen zu erwarten, die viele Menschen überraschen würden, kündigte Trump an.

Donald Trump mit Australiens Premier Anthony Albanese, Japans Regierungschefin Sanae Takaichi und Indiens Premier Narendra Modi (von links) beim Quad-Gipfel in Manila. Die vier Staaten wollen bei kritischen Rohstoffen enger zusammenarbeiten. © Lukas Coch/imago

Welche Rohstoffe, Fördermengen oder Investitionen die neuen Vereinbarungen konkret betreffen, sagte der US-Präsident nicht. Auch die am Dienstag veröffentlichte gemeinsame Erklärung der Quad-Staaten enthält dazu keine näheren Angaben.



Die Regierungschefs äußerten darin allerdings ausdrücklich ihre große Besorgnis über wirtschaftliche Zwangsmaßnahmen und willkürliche Exportbeschränkungen. China wird nicht namentlich genannt.

Seltene Erden: China produziert fünfmal so viel wie die USA

Wie ambitioniert Trumps Ankündigung ist, zeigen die aktuellen Produktionszahlen. Nach Angaben des US Geological Survey wurden 2025 in China rund 270.000 Tonnen Seltener Erden gefördert. In den Vereinigten Staaten waren es etwa 51.000 Tonnen. Beide Angaben beziehen sich auf das jeweilige Seltene-Erden-Oxid-Äquivalent.



China förderte damit mehr als fünfmal so viel wie die USA.



Noch größer ist der chinesische Vorsprung bei der industriellen Verarbeitung. Nach einem Bericht des wissenschaftlichen Dienstes des US-Kongresses vom Juni 2026 entfallen rund 90 Prozent der weltweiten Trennung und Verarbeitung Seltener Erden auf China. Bei der Herstellung entsprechender Permanentmagnete liegt der chinesische Anteil bei etwa 94 Prozent.

Diese Magnete sind für zahlreiche Technologien unverzichtbar. Sie werden unter anderem in Elektroautos, Windkraftanlagen, Industriemotoren und militärischen Systemen eingesetzt. Auch für die Luftfahrt und verschiedene elektronische Geräte sind Seltene Erden von großer Bedeutung.



Der Aufbau neuer Produktionskapazitäten ist aufwendig. Die Förderung allein reicht nicht aus: Die gewonnenen Rohstoffe müssen anschließend aufbereitet, chemisch getrennt und weiterverarbeitet werden.



Die Internationale Energieagentur verweist darauf, dass China besonders bei diesen Verarbeitungsschritten eine marktbeherrschende Stellung erreicht hat.



Selbst wenn die USA ihre Förderung erheblich steigern, wären damit die Abhängigkeiten bei der Weiterverarbeitung nicht automatisch beseitigt.

Trumps Ankündigung lässt zudem offen, ob er ausschließlich die amerikanische Rohstoffförderung meint oder die Versorgung der US-Industrie insgesamt. Für einen vollständigen Aufholprozess innerhalb von zehn Monaten liefern die bisher veröffentlichten Angaben keine belastbare Grundlage.

Quad-Staaten wollen Chinas Einfluss im Indopazifik begrenzen

Der Rohstoffkonflikt ist nur ein Teil der neuen Vereinbarungen zwischen den vier Staaten.



In ihrer gemeinsamen Erklärung kündigten sie für 2027 erstmals eine Seeaufklärungsübung mit Flugzeugen der Typen P-8 und P-3C an. Diese werden unter anderem eingesetzt, um Schiffsbewegungen zu überwachen und maritime Sicherheitsrisiken zu erkennen.



Außerdem wollen die Quad-Staaten Informationen über die Lage auf See besser austauschen. Weitere Vorhaben betreffen den Schutz von Unterseekabeln, die Cybersicherheit und Künstliche Intelligenz.



Für Anfang 2027 ist zudem ein Wirtschaftsforum vorgesehen, das Unternehmen, Regierungsvertreter und Fachleute aus den vier Ländern zusammenbringen soll.

China betrachtet die Quad-Gruppe seit Langem mit Misstrauen. Die chinesische Regierung wirft den Vereinigten Staaten vor, mit ihren regionalen Partnerschaften den Einfluss Pekings einzudämmen. Die Quad-Mitglieder betonen dagegen, ihre Zusammenarbeit richte sich nicht gegen einen einzelnen Staat.



Die Erklärung vom Dienstag lässt jedoch erkennen, dass wirtschaftliche Sicherheit, technologische Unabhängigkeit und die Kontrolle wichtiger Handelswege zunehmend zusammen betrachtet werden.

China droht USA wegen neuer KI-Chipbeschränkungen mit Gegenmaßnahmen

Der Konflikt zwischen beiden Staaten verschärfte sich am Dienstag auch auf einem anderen Gebiet.



Das chinesische Handelsministerium kritisierte neue amerikanische Vorschriften, die den Zugang chinesischer Unternehmen zu leistungsfähigen Chips für Künstliche Intelligenz weiter einschränken.



Wie Reuters berichtet, kündigte das Ministerium Gegenmaßnahmen an, sollte Washington an den neuen Beschränkungen festhalten.

Die US-Regierung hatte am Montag zusätzliche Exportkontrollen angekündigt. Sie betreffen insbesondere leistungsfähige Chips, die in Rechenzentren außerhalb Chinas eingesetzt werden und chinesischen Unternehmen Rechenleistung zur Verfügung stellen könnten.



Für bestimmte Lieferungen unter anderem nach Malaysia, Singapur und Thailand gelten nun zusätzliche Genehmigungspflichten. Washington will verhindern, dass chinesische Unternehmen bestehende Exportbeschränkungen über Drittstaaten umgehen.



Die chinesische Regierung bezeichnet diese Maßnahmen als wirtschaftlichen Zwang und fordert eine Lösung der Streitigkeiten durch Verhandlungen.

Nach seinem Aufenthalt auf den Philippinen reist Trump nach China weiter. Dort ist für Donnerstag, den 19. November, am Rande des APEC-Gipfels in Shenzhen ein historisches Dreiertreffen mit Chinas Staatschef Xi Jinping und Russlands Präsident Wladimir Putin angekündigt. Neben Fragen der nuklearen Abrüstung und internationalen Konflikten dürften insbesondere die wirtschaftlichen Spannungen zwischen Washington und Peking eine wichtige Rolle spielen.

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