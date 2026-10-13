Trump erlegt den Internationalen Strafgerichtshof, und Europa schaut zu

Mit neuen Sanktionen zielen die USA auf das Herz der internationalen Justiz. Die EU hätte ein Gegenmittel in der Hand. Doch ausgerechnet die Bundesregierung bremst.

Es war Spätsommer und wir saßen im Hof von Mellenthin, einem Wasserschloss, das genau in der Mitte der Insel Usedom liegt. Touristen aßen Fisch und Steaks im Hof des Restaurants. Eine tief stehende Sonne machte klar, dass der Sommer bald vorbei sein würde. Alles war friedlich. Dann erschien eine Polizeipatrouille auf der Brücke, die über den Burggraben führt.

Mehr und mehr Touristen begannen, hinunterzusehen, sogar das Restaurantpersonal schloss sich an. Unten im Wasser saß eine große Ente auf einem der Flöße, mit denen man das Schloss umpaddeln kann. Es schien alles in Ordnung mit ihr, sie saß da ruhig und sah um sich, ohne Panik, ohne erkennbaren Schmerz. Unterhalb ihrer Brust steckte ein Pfeil von einer Armbrust, dessen Spitze hinten über den Beinen wieder austrat.

Der Pfeil hinderte sie offenbar am Fliegen, aber nicht daran, sich auf dem Floß zu bewegen. Eines der Touristenflöße kam auf gleiche Höhe mit der Ente, die Touristen betrachteten sie neugierig. Sie watschelte langsam ans entgegengesetzte Ende ihres eigenen Floßes. Da sah eine Frau auf dem Touristenfloss den Pfeil. „Oh nein“, rief sie laut, „bring mich hier weg.“

Ihr Mann stieß das Floß weg von der Ente. Auch die Polizisten auf der Brücke schienen unentschlossen. Niemand tat etwas. Alle waren ratlos und irgendwie gleichgültig. Ich auch. Ich kenne mich nicht aus mit Enten, ich weiß nicht, wie man einen Pfeil aus einer Ente entfernt. Und die Ente schien sich ja auch nicht helfen lassen zu wollen. Sie schien auch nicht zu leiden. Sie würde auf ihrem Floß den Menschen aus dem Weg gehen, vielleicht würde sie irgendwann von einem Falken angegriffen werden oder einfach verhungern. Ich weiß es nicht. Entenschicksal. Die Natur ist grausam.

Das hat die Ente mit der Welt gemeinsam, die die US-Regierung gerade baut. Die ist sogar für die USA grausam, obwohl sich die US-Regierung dessen offenbar nicht bewusst ist. Ein ums andere Mal verletzt sie internationale Verträge, wenn diese nicht mehr im Interesse der USA, der US-Regierung oder auch nur mancher Regierungsmitglieder liegen. Und wundert sich dann, wenn andere das dann auch tun.

Worauf Trump dann wieder einen „Deal“ abschließt, den jeder daran Beteiligte wieder in der Luft zerreißen kann, wenn er Lust hat. Um dieses Dilemma zu vermeiden, haben Staaten seit Jahrzehnten ein System gebastelt, das ein bisschen mehr Berechenbarkeit in die Anarchie der internationalen Beziehungen bringen soll: internationale Gerichte, Uno-Prozeduren, Transparenz und Allianzen zu bestimmten, besonders wichtigen Problemen wie Klimawandel, Handel, Menschenrechte und Sicherheit.

In Europa nennen wir das meist die „regelbasierte Ordnung“, „Völkerrecht“ oder Multilateralismus. Dagegen reitet Trump seit seiner ersten Amtszeit eine Attacke nach der anderen. Und nicht nur er – die Verachtung dafür reicht weit in die Demokraten hinein. Nehmen wir ein drastisches Beispiel: den Internationalen Strafgerichtshof. Als der gegründet wurde, unterzeichnete Bill Clinton, ein Demokrat, das Römische Statut, das seine Prozeduren regelt. Dadurch bekamen die USA ein Mitspracherecht und konnten Richter und Ankläger nach Den Haag entsenden.

2002 zog der Republikaner George W. Bush dann Clintons Unterschrift zurück, schloss mit vielen anderen Staaten bilaterale Abkommen, mit denen der Gerichtshof unterminiert werden sollte und ließ den Kongress ein Gesetz „zum Schutz von US-Streitkräften“ verabschieden, das die Regierung ermächtigt, militärisch in Ländern zu intervenieren, die US-Soldaten festnehmen, um sie an den IStGH zu überstellen.

Dann kam Trump und sanktionierte Ankläger des IStGH, gefolgt von Biden, dem Demokraten, der das auch tat. Nun arbeiten die USA seit Monaten daran, Staaten dazu zu bekommen, den IStGH zu verlassen. Jüngster Höhepunkt: Trumps Uno-Rede. Und nur wenige Stunden, nachdem das Nobelkomitee den Friedensnobelpreis an Navi Pillay vergeben hatte, die einst selbst Richterin am Internationalen Strafgerichtshof war, verschärfen die USA ihren Kurs gegen das Gericht in Den Haag. US-Außenminister Marco Rubio kündigte neue Sanktionen an. Man werde „sämtliche Geschäfte mit diesem Schurkengericht verbieten, seine Ressourcen beschneiden und seine Handlungsfähigkeit entscheidend schwächen“. Unter anderem sollen Vermögenswerte des Gerichts eingefroren werden.

Die Richter des Internationalen Gerichtshofs um die damalige Präsidentin Joan Donoghue bei der Urteilsverkündung im Völkermord-Verfahren der Ukraine gegen Russland. © Sem van der Wal/imago

Der Clou dabei: Der IStGH hat die einzigen Ermittlungen gegen die USA, die er je geführt hat, schon im Jahr 2021 eingestellt und seither in Afghanistan nur noch gegen den IS und die Taliban ermittelt. Die Entscheidung fällte damals übrigens der gleiche Chefermittler, Karim Khan, den die USA wegen der Haftbefehle gegen israelische Politiker loswerden wollten und der nun – hauptsächlich auf Druck der Europäer – wegen (bislang unbewiesenen) Vorwürfen wegen sexueller Belästigung seines Amtes enthoben wurde.

Viele Beobachter in Den Haag sind deshalb davon überzeugt, dass der Großangriff der USA auf den IStGH gar nicht erfolgt, weil er, wie Marco Rubio schrieb, „die nationale Sicherheit der USA“ gefährdet, sondern weil er dem US-Alliierten Israel ein Dorn im Auge ist. Aber auch das ist zu kurz gedacht. Dahinter steckt viel mehr als nur der Versuch, Netanjahu zu schützen. Und es wird Zeit, dass sich die Europäer und die Afrikaner, die jetzt Lippenbekenntnisse für den IStGH abgeben, darüber klar werden.

Ein Abgrund von Rechtsstaatlichkeit

Tatsächlich schützt nicht einmal der völlige Zusammenbruch des IStGH Netanjahu und seinen Ex-Verteidigungsminister Yoal Galant vor strafrechtlicher Verantwortung für die Verbrechen, derentwegen der IStGH Haftbefehle auf die beiden ausgestellt hat. Netanjahu kann sich zwar sicher fühlen, solange er im Amt ist, denn solange schützt ihn ein Urteil des Internationalen Gerichtshofs (IGH) von 2002 vor einer Festnahme durch ein anderes Land.

Es schützt ihn weder vor der strafrechtlichen Verantwortung in Israel selbst noch in anderen Ländern, sobald er aufhört, Premierminister zu sein. Alle europäischen und sehr viele afrikanische und lateinamerikanische Länder haben nämlich inzwischen die Bestimmungen des Römischen Statuts in ihr Strafrecht aufgenommen und können so auch Täter von Völkermord, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit (sowie eine Reihe anderer Verbrechen wie Terrorismus, Geldwäsche und Folter) vor Gericht stellen, die nicht aus ihrem Land kommen und deren Taten ganz woanders geschehen sind. Aufgrund dessen haben deutsche Gerichte Folterer aus Syrien, dem Ostkongo, dem Irak und Ruanda abgeurteilt. Man nennt dies das Weltrechtsprinzip. Es gilt sogar in den USA.

Wenn ein Generalangriff auf den IStGH Netanjahu und auch keinen anderen israelischen Politiker oder Militär schützt – wozu dann der ganze Aufwand?

Urteile, die nie vergehen

In der geheimen Geschichte des Jugoslawientribunals, eines der IStGH-Vorgänger, gibt es mehrere kroatische und serbische Angeklagte, die während ihrer Taten nicht nur für ihre Regierungen, sondern auch für die US-Regierung gearbeitet und dabei zum Beispiel die Orte verraten hatten, an denen bosnisch-serbische Milizen westliche Piloten als Geiseln hielten. Für zwei dieser Angeklagten warf sich ein emeritierter CIA-Offizier sogar öffentlich in die Bresche.

Durch eine Indiskretion eines dänischen Richters kam ans Licht, dass es offenbar heftigen diplomatischen Druck der USA auf Richter, Gericht und die niederländische Regierung gegeben hatte. Dabei ging es weniger darum, sie freizusprechen, sondern darum, sehr weitgehende Grundsatzurteile in der Berufung aufzuheben.

Nationale Gerichte überall in der Welt haben nämlich die Angewohnheit, solche Urteile in ihre Rechtsprechung zu übernehmen. Dort können sie dann zur Verurteilung von Befehlshabern führen, die man aufgrund nationaler Bestimmungen freisprechen müsste. Den USA gelang es damals nicht, ihre Agenten freizubekommen. In einigen Fällen wurden die Urteile der ersten Instanz in der Berufung sogar verschärft.

Aber es gelang ihnen, die weitreichenden Urteile zu entschärfen. Hatte die erste Instanz noch geurteilt, ein Kommandeur könne wegen Kriegsverbrechen verurteilt werden, wenn er es versäumt habe, sich über mögliches Fehlverhalten von Untergebenen zu informieren, fand die zweite Instanz, er müsse für eine Verurteilung am Tatort gewesen sein.

Das war ein genereller Freispruch für Schreibtischtäter, der im Gegensatz zu allem stand, was internationale Gerichte seit dem Nürnberger Kriegsverbrecherprozess festgelegt hatten. Das ist fast 20 Jahre her, aber jetzt gibt es eine Wiederholung in der Auseinandersetzung um eine möglichst genaue Völkermord-Definition. Darüber muss demnächst der IGH entscheiden, im Zusammenhang mit der Klage von Gambia gegen Myanmar.

Völkermord, so seinerzeit das Jugoslawientribunal, könne nicht nur mithilfe von Zeugenaussagen und Dokumenten bewiesen werden, sondern auch durch etwas, was man auf Deutsch „schlüssiges Handeln“ oder „Verhaltensmuster“ (pattern of conduct) übersetzen kann. Allerdings fand das Jugoslawientribunal damals, ein solches Handeln dürfe nur dann als völkermörderisch angesehen werden, wenn es keine andere, vernünftige Interpretation dafür gebe als die Absicht, Völkermord zu begehen.

Im Prozess gegen Myanmar tat sich eine ganze Staatenallianz zusammen, die fand, das sei zu eng gefasst, darunter auch die Bundesrepublik. Die fand auch, bei Verbrechen an Kindern solle man generell besonders streng sein und den Maßstab für Völkermord niedriger hängen. Damals ahnte man im Auswärtigen Amt noch nichts von den vielen palästinensischen Kindern, die im Gazastreifen unter israelischen Bomben und Kugeln sterben würden.

Würde der IGH im Fall Myanmar eine solche breitere Definition von Völkermord akzeptieren, müsste er sie auch auf Israel anwenden. Damit würde eine Verurteilung Israels vor dem Uno-Weltgericht noch wahrscheinlicher, als sie das ohnehin schon ist. Und die IStGH-Richter würden sie sehr wahrscheinlich übernehmen, denn beide Gerichte arbeiten mit identischen Völkermord-Konzepten, die der Konvention zur Bestrafung und Verhinderung von Völkermord entstammen.

Das ist der Moment, in dem jedem IGH-Richter und allen Verteidigern der „regelbasierten Ordnung“ ein Schauer über den Rücken laufen müsste. Die USA unterliegen der Zuständigkeit des IStGH nämlich nicht, der des IGH allerdings schon, auch wenn sie gelegentlich seine Urteile ignorieren. Der entscheidende Punkt ist, dass eine solche „breite“ Völkermorddefinition von US-Gerichten und nationalen Gerichten auf der ganzen Welt übernommen würde. Es ist dieser Verbreitungseffekt, den die US-Regierung fürchtet. Mit anderen Worten: Der Angriff auf den IStGH ist nur der erste Schritt. Der nächste wird es sein, den IGH auch auszuschalten.

Verbrechen gegen Verbrecher und die Menschlichkeit

Für die USA ist der IStGH, anders als Rubio behauptet, nicht zuständig. Sie müssen nicht mit ihm zusammenarbeiten, er ist nicht für Verbrechen in den USA zuständig, kann aber Amerikaner verhaften lassen, wenn sie sich außerhalb der USA aufhalten und verdächtigt werden, in Ländern, die dem IStGH unterstehen, Verbrechen begangen zu haben.

Nun haben die USA in Trumps zweiter Amtszeit immer mal wieder Boote bombardiert und dabei deren Besatzungen umgebracht, weil sie sie verdächtigten, Drogen in die USA zu schmuggeln. Trump und sein Kriegsminister Pete Hegseth haben diese Bootsbesatzungen deshalb zu Narco-Terroristen erklärt, um das Ganze nach US-Recht zu legitimieren.

US-Präsident Donald Trump und Außenminister Marco Rubio: Washington will den Internationalen Strafgerichtshof mit neuen Sanktionen in die Knie zwingen. © Joyce N. Boghosian/White House/imago

Dadurch wird es völkerrechtlich aber nicht legal. Nach Völkerrecht sind die Bootsbesatzungen, die nie von einem Richter wegen ihrer Taten verurteilt wurden, Zivilisten, und zwar selbst dann, wenn sie in ihren Booten Waffen mitführen. Und sie werden in einem „umfangreichen oder systematischen“ Angriff umgebracht, womit ihr Tod die Kriterien eines „Verbrechens gegen die Menschlichkeit“ entspricht.

Solange die US-Armee so etwas in den USA oder ihren eigenen Hoheitsgewässern macht, fällt es nur unter die Zuständigkeit amerikanischer Gerichte. Sie tut es aber in internationalen Gewässern, womit der IStGH dafür zuständig wird, es sei denn, das Herkunftsland der Bootsbesatzungen verfolgt die Sache.

Herkunftsland war bisher vor allem Venezuela, das die Drohnenangriffe auf Boote nicht mehr verfolgt, seit die USA dort Nicolas Maduro entführten und die neue Regierung unter dessen Stellvertreterin Delcy Rodriguez den USA aus der Hand frisst, um nicht Maduros Schicksal teilen zu müssen. Unter ihr hat Venezuela auch schon (im Juli dieses Jahres) das Römische Status aufgekündigt. Nur legitimiert das weder die Drohnenschläge gegen Boote, die davor stattfanden, noch ist das sofort wirksam: Der IStGH könnte, wenn er wollte, gegen die USA ermitteln. Bisher ist nicht bekannt geworden, ob er das tut.

Stattdessen haben die USA mit mehreren anderen lateinamerikanischen Staaten bilaterale Abkommen über „gemeinsame Militäraktionen“ gegen Drogenkartelle abgeschlossen, die – aus US-Sicht – solche Angriffe auf verdächtige Boote legitimieren. Damit können sie zwar sicher sein, dass sie von den jeweiligen Regierungen nicht belangt werden, aber völkerrechtlich sind sie damit nicht aus dem Schneider: „Systematische Angriffe auf die Zivilbevölkerung“ bleiben auch dann „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“, wenn sie mit Zustimmung einer anderen Regierung begangen werden. Inzwischen gibt es solche Abmachungen bereits mit Ecuador und Kolumbien, mit Guatemala wird noch verhandelt. Sie alle haben das Römische Statut ratifiziert, wodurch der IStGH für die US-Militäreinsätze zuständig wird.

Wer also glaubt, bei dem Generalangriff der USA auf den IStGH gehe es nur um Israel, hat sich geirrt. Seit Monaten üben die USA Druck auf praktisch alle IStGH-Mitgliedstaaten aus, das Römische Statut zu kündigen. In sechs hatten sie bereits Erfolg, Kolumbien ist auf dem Weg dazu. Das hat nicht nur mit dem Abkommen mit den USA zu tun, sondern auch mit den Verhandlungen der Regierung mit Rebellengruppen im Land.

Aus solchen innenpolitischen Gründen hatten sich bisher auch schon die Militärdiktaturen von Mali, Burkina Faso und Niger zurückgezogen. Der Tschad zog sich, wie seine Regierung selbst erklärte, aufgrund des US-Drucks zurück. Zuletzt versuchten deren Diplomaten sogar, die Niederlande zum Austritt zu drängen, die für den Schutz und die Verwaltung des IStGH (und des IGH und zahlreicher anderer internationaler Gerichtshöfe) verantwortlich sind.

Diese Ente ist so gut wie tot

Die Europäer waren treibende Kräfte bei der Errichtung des IStGH. Mehrere europäische Staaten, darunter die Bundesrepublik, haben ihre Verfassungen geändert, um sogar die Auslieferung von Deutschen an den Gerichtshof zu ermöglichen. Sie haben sich in einer speziellen Konvention dazu verpflichtet, alle ihre Streitigkeiten vor dem IGH zu klären. Aber gegen US-Attacken auf dieses System haben sie bisher immer nur mit empörten Stellungnahmen reagiert.

Inzwischen haben sich fünf Staaten zur „Hague Group“ zusammengetan mit dem Ziel, ihre Aktionen zum Schutz der internationalen Gerichtsbarkeit zu koordinieren. Am ersten Treffen im September in New York nahmen insgesamt 40 Staaten teil.

Einzelne europäische Regierungen haben sich da mal blicken lassen, Mitglied sind sie nicht geworden. Zu den Gründern gehörten Südafrika, Kuba, Namibia, Malaysia, Senegal, Bolivien und Honduras sowie Kolumbien. Die letzten drei haben sich inzwischen zurückgezogen, nachdem dort rechtsgerichtete, pro-israelische und Trump-freundliche Präsidenten an die Macht kamen.

Aus deutscher Sicht ist das nicht die beste Gesellschaft, schließlich hat Südafrika ja Israel wegen Völkermord vor den IGH gebracht, Kuba hat es nicht so mit den Menschenrechten und alle verbleibenden „Hague Group“-Mitglieder unterstützen die Palästinenser. Den Paradigmenwechsel, den diese „Hague Group“ bedeutet, hat in Europa niemand bemerkt: jahrzehntelang galt der IStGH in Afrika als neokoloniales Instrument, mit dem ehemalige Kolonialstaaten unbequemen Regierungen im Globalen Süden zu Leibe rückten, denn die meisten Angeklagten kamen aus Afrika.

Diese Einstellung änderte sich mit den IStGH-Ermittlungen (und Haftbefehlen) gegen russische und israelische Politiker und Militärs. Nun sind es die Afrikaner, die den IStGH gegen die USA verteidigen, während die Europäer auf der Brücke stehen und schulterzuckend die angeschossene Ente auf ihrem Floß beobachten. Dabei könnten sie viel mehr tun als die Afrikaner.

Wie die EU ihr „blocking statute“ selbst abblockt

Als die USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran ausstiegen und Sanktionen verhängten, denen sich die EU nicht anschloss, bastelte die EU sich ein sogenanntes blocking statute zusammen, um europäische Firmen, die mit dem Iran handeln wollten, vor US-Sanktionen zu schützen. Damit wird die Befolgung von US-Sanktionen durch Europäer in der EU für illegal erklärt. Wer es trotzdem tut, zahlt saftige Strafen.

Europäische Unternehmen, die wegen Nichtbefolgung der US-Sanktionen in den USA Strafen zahlen müssen, werden dafür entschädigt. Das klingt zunächst mutig und draufgängerisch, ist es aber nicht. Im Fall Iran war es nur praktikabel für Unternehmen, die ohnehin nicht auf dem US-Markt aktiv waren. Denn für alle anderen war der US-Markt natürlich attraktiver als Geschäfte mit dem Iran.

Damals ging es allerdings nur darum, das Iran-Abkommen zu retten und den Iran am Verhandlungstisch zu halten. Es ging nicht um den Schutz ureigener Institutionen, für die EU-Mitgliedsländer ihre Verfassungen geändert haben und die für die „regelbasierte Ordnung“ lebenswichtig sind.

Und doch richteten mehrere EU-Länder damals Instex ein – eine Barter-Börse, auf der Unternehmen mit dem Iran handeln konnten, ohne deshalb fremde Währungen in die Hand nehmen zu müssen. Kein echter Erfolg, weil sich Instex nur auf humanitäre Güter beschränkte (und Öl nicht einbezog), verlor auch der Iran sein Interesse daran.

Da war Manuela Schwesig mit ihrer Klima-Stiftung etwas findiger. Über die sollten die Zahlungen für Nord Stream 2 so abgewickelt werden, dass sie von US-Sanktionen nicht erfasst würden. Zugegeben, angesichts der weiteren Entwicklung war das kein Ruhmesblatt in der Geschichte Mecklenburg-Vorpommerns und Schwesig ist ja heute selbst gegen die Reparatur und erneute Inbetriebnahme der Pipeline.

Aber so könnte man natürlich internationale Gerichte leicht vor US-Sanktionen schützen: Alle Transaktionen mit ihnen werden über eine Stiftung abgewickelt, die keinerlei Geschäfte mit den USA macht und damit immun gegen US-Sanktionen ist. Natürlich könnten die USA dann Firmen abstrafen, die mit dieser Stiftung Geschäfte machen. Deshalb sollte sie am besten auch gleich mit US-Einrichtungen in Europa Geschäfte machen, zum Beispiel über ein Monopol für die Mehrwertsteuererstattung von US-Diplomaten.

Deutsche Exporte in die USA scheinen der Bundesregierung wichtiger zu sein als der Schutz des Internationalen Strafgerichtshofs. © Chris Emil Janssen/imago

Dann würden die USA, wenn sie die Stiftung sanktionierten, sich selbst bestrafen. Für einen solchen Schirm über den internationalen Gerichtshöfen in Den Haag bräuchte es nicht einmal eine Mehrheit im Rat der EU. Die EU-Kommission kann das „blocking statute“ auf eigene Faust in Gang setzen, mit der Mehrheit der Kommissare. Der Rat kann das nur mit einer qualifizierten Mehrheit verhindern.

Belgien, Spanien, Frankreich und Slowenien, die sich schon öffentlich für das Lostreten des „statute“ ausgesprochen haben, brauchen nur noch eine zusätzliche Regierung, um eine solche qualifizierte Mehrheit zu verhindern. Und doch wartet die Kommission auf ein Zeichen des Rates und wartet und wartet und wartet. Wenn so etwas passiert, hat das in der Regel nur einen Grund: Die Bundesregierung als Vertreter des größten Mitgliedslandes hat darum ersucht.

Anfragen dazu verweist sie an die Kommission und die verweigert Kommentare dazu. Den Grund dafür enthüllt ein Blick auf die Außenhandelsstatistik: Den höchsten Anteil am Handel der EU mit den USA haben Deutschland und die Niederlande. Deren Firmen wären von den negativen Folgen eines „blocking statutes“ am meisten betroffen. Besser, deutsche und niederländische Firmen brechen ihre Beziehungen zu internationalen Gerichten ab, als dass die USA unsere Firmen dafür bestrafen, dass sie das nicht tun. Die Richter und Staatsanwälte in Den Haag werden sich schon zu helfen wissen. Oder, wie damals in Mellenthin: Die Ente wird schon irgendwie zurechtkommen. Es gibt da allerdings ein großes Aber.

Richter im Untergrund

Im Herbst 2026 werden fünf der 15 Richter des IGH neu ernannt – von der Generalversammlung und dem Sicherheitsrat und auf Vorschlag von regionalen Gruppen. Im Dezember muss dann die Versammlung der IStGH-Mitgliedstaaten sechs neue Richter für den IStGH ernennen. Das ist die gleiche Diplomaten-Versammlung, die vor zwanzig Jahren den ersten IStGH-Chefankläger Luis Moreno-Ocampo ungeschoren ließ, nachdem ihm sein eigener Pressesprecher sexuelle Nötigung einer Journalistin vorgeworfen hatte und die in diesem Jahr Karim Khan wegen ähnlicher Vorwürfe schasste.

Dabei beauftragten die Diplomaten erst eine Sonderkommission mit einer Uno-Fakt-Finding-Mission, die ihren 5000-Seiten-Bericht einem Richtergremium vorlegte, das Khan entlastete. Danach entließen die Diplomaten Khan dann trotzdem – in geheimer Abstimmung. Das macht es bestimmt enorm leicht, jetzt einen Nachfolger für Khan zu finden. Richter kann man so einfach nicht entlassen. Aber wer will schon Richter werden an einem Gericht, dessen Gründer nicht voll hinter ihm stehen?

Für die nächste Richterwahl suchte die IStGH-Mitgliederversammlung händeringend Kandidaten aus Asien – fand aber keine. In Straßburg soll irgendwann ein vom Europarat und der Ukraine gegründeter Sondergerichtshof entstehen, der die russische Führung wegen Führung eines Angriffskriegs zur Verantwortung ziehen soll. Richter, die sich für solche Posten melden, sind meistens auf dem Höhepunkt ihrer Karriere und damit nicht weit vom Rentenalter entfernt.

Wer nimmt es da auf sich, den Rest seines Lebens nicht mehr reisen zu können, eine Bankverbindung in Dubai einrichten, sein Gehalt in exotische und instabile Währungen (oder in stablecoins) umtauschen, sein Smartphone und seine Computersoftware wechseln und seine Einkäufe in bar erledigen zu müssen? So leben Verbrecher im Untergrund, für Richter ist das, vorsichtig ausgedrückt, eher ungewöhnlich. Für Staatsanwälte, die oft in der Karrieremitte zu internationalen Straftribunalen wechseln, wäre es beruflicher Selbstmord: Sie fallen zu Hause von der Karriereleiter, bekommen nach der Rückkehr oft nur Jobs, die mit ihren Qualifikationen nur wenig zu tun haben und leben weiter unter Sanktionen. Die enden nicht mit Erreichen des Pensionsalters.

Auf der Sanktionsdatenbank des US-Finanzministeriums steht immer noch ein gewisser Nebojsa Pavković, ein Ex-Generalstabschef der Jugoslawischen Armee, der vor dem Jugoslawientribunal angeklagt und verurteilt worden war. Die Sanktionen sollten ihn zwingen, sich zu ergeben und hatten mit Beginn seines Prozesses eigentlich ihren Sinn verloren.

Aber die USA vergaßen die Löschung, was dazu führte, dass sein Verteidiger bei Prozessbeginn ebenfalls Sanktionen befürchten musste. 2014 wurde Pavković in zweiter Instanz zu 22 Jahren Gefängnis in Finnland verurteilt. 2025 wurde er wegen schwerer Krankheit vorzeitig entlassen und starb einen Monat später. Er steht bis heute auf der Sanktionsliste.

Man muss darüber nicht traurig sein, der Mann wurde wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Kosovo verurteilt. Aber der Vorfall zeigt: Sanktionen enden nicht, wenn sie ihr Ziel erreicht haben. Und wer als Staatsanwalt oder Richter an einem internationalen Gericht nicht auf die hundertprozentige Unterstützung der Staatengemeinschaft rechnen kann, für den verwandelt sich der Karrieresprung schnell in einen Albtraum. Es geht ihm dann wie der Ente von Mellenthin: Alle werden von oben auf ihn herabschauen, etwas neugierig, aber gleichgültig, ratlos und in der Hoffnung, er werde schon irgendwie zurechtkommen.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema