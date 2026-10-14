Trumps neuer Friedensplan für die Ukraine: Deutschland soll zahlen

Erst der Diesel-Deal mit Putin, dann die Drohung, die Ukraine von US-Geheimdienstinformationen und vom eminent wichtigen Satellitennetzwerk Starlink abzuschneiden. Donald Trump erhöht den Druck auf Präsident Wolodymyr Selenskyj. Nun wird bekannt, dass Washington zugleich an einem neuen Friedensplan für den ukrainisch-russischen Krieg arbeitet. Darüber berichtet der Kolumnist David Ignatius in der Washington Post, gestützt auf einen mit den Gesprächen vertrauten US-Beamten.

Ausgehandelt worden sei der Plan bei einem sechsstündigen Treffen vergangene Woche im Shell Bay Golf Club in Hallandale Beach, Florida, einer Anlage im Besitz von Trumps Sondergesandtem Steve Witkoff. Neben Witkoff und Jared Kushner hätten ukrainische Vertreter sowie Abgesandte Großbritanniens, Frankreichs und Deutschlands am Tisch gesessen. Die Logik dahinter fasste der US-Beamte so zusammen: „Wir müssen das Problem und die Lösung größer machen, um beiden Seiten zu zeigen, wie die Nachkriegssituation aussähe – und dann Zugeständnisse zu machen.“

Der Plan sieht in seiner Grundidee so aus: Kiew und Moskau sollen wirtschaftliche und sicherheitspolitische Vorteile erhalten und im Gegenzug Kompromisse bei der Gebietsfrage akzeptieren. Ob das aufgeht, ist offen. Klar ist aber schon jetzt, dass die Bundesregierung tiefer in diesem Paket steckt, als es Merz, Pistorius und Co. lieb sein dürfte.

Vier Säulen: Blackrock, Schutzgarantie, Pipeline, Frontlinie

Laut dem Bericht ruht das Paket auf vier Säulen. Erstens solle ein Rahmen für den Wiederaufbau der Ukraine entstehen, den die Weltbank und der Vermögensverwalter Blackrock schaffen wollten. Die ukrainische Führung sei aufgefordert worden, detaillierte Kostenschätzungen vorzulegen und zu garantieren, dass die Gelder nicht von Kriegsgewinnlern veruntreut würden.

Zweitens erhielte die Ukraine eine Zusage der USA und europäischer Staaten, im Fall eines erneuten russischen Angriffs militärisch zu reagieren. Nach Angaben des US-Beamten vergleichbar mit Artikel 5 des Nato-Vertrags. Auch Russland solle mit Europa Vereinbarungen über seine Sicherheitsinteressen treffen; wie die aussähen, sei unklar.

Drittens würden Russland, die Ukraine und Europa über ein Energieabkommen wirtschaftlich verflochten. Denkbar sei eine Pipeline für russisches Öl und Gas nach Europa, deren Gewinne sich Moskau und Kiew teilten. Zugleich solle festgelegt werden, wie und wann die Sanktionen gegen Russland fielen.

Viertens – und das ist der heikelste Punkt – käme ein Waffenstillstand entlang der aktuellen Frontlinie, die über 1200 Kilometer lang ist. Russland behielte damit die Kontrolle über die besetzten Gebiete, einschließlich der umkämpften Teile des Donbass.

Zustimmung wird geprüft...

Dazu kommt eine Vorbedingung, die nicht zu den vier Säulen zählt, aber alles überlagert: Beide Seiten müssten ihre Angriffe auf Raffinerien einstellen. „Wenn Selenskyj zustimmt, sind wir wieder dabei und fahren nach Moskau“, zitiert Ignatius den US-Beamten.

Trumps Plan eine Art „Anchorage 2“

In der Ukraine wird der Entwurf bereits als „Anchorage 2“ gehandelt. Ukrainische Online-Portale und Telegram-Kanäle bewerten die kolportierten Pläne vom Umfang her auf einer Stufe mit dem Plan, den Trump im Herbst 2025 nach dem Gipfel mit Putin in Alaska vorgelegt hatte. Auch damals ging es nicht nur um eine Waffenruhe, sondern um eine Gesamtneuordnung für Russland, die Ukraine und Europa – mit Schutzgarantien nach Art des Nato-Artikels 5 und einem Wiederaufbaumechanismus.

Zwei Unterschiede seien jedoch zentral, so erste Analysen. Erstens solle der Krieg nun an der Frontlinie enden und nicht erst, nachdem die ukrainische Armee den Rest des Gebiets Donezk geräumt hätte. Damit fiele die für Kiew schmerzhafteste Forderung weg. Ob die Ukraine jedoch die vom Kreml kontrollierten Gebiete rund um Donezk, Luhansk oder Mariupol als offiziell russisch anerkennen würde – und auch die EU da mitziehen würde –, darf offen bezweifelt werden.

Neu ist zudem das Gewicht, das der Trump-Plan auf die Normalisierung zwischen Russland und Europa legt. So heißt es, Europa und Russland würden sich über einen Sanktionsabbau, gemeinsame Wirtschaftsprojekte und eine neue Sicherheitsarchitektur verhandeln, die auch Moskaus Interessen berücksichtigen soll.

Wie realistisch ist das?

Kurz gesagt: Die Erfolgsaussichten werden sowohl in der Ukraine als auch in Russland als gering eingeschätzt. Bislang gibt es nur grobe Eckpunkte, aber keinen ausformulierten Plan. Das Weiße Haus hat den Bericht ebenso nicht bestätigt.

Die Ukraine bestätigte zwar, dass es einen solchen Entwurf gebe, widersprach aber der Darstellung eines gemeinsamen amerikanisch-europäischen Vorschlags. „Das sind nicht die USA und die europäischen Länder. Das ist die Darstellung der Sichtweise eines Teils der amerikanischen Delegation bei dem Treffen in Florida“, sagte Präsidentenberater Dmytro Lytwyn. Er sprach von „nicht schlechter PR seitens der USA“.

Dazu kommt der aktuelle Riss zwischen den USA und der Ukraine im Zuge des Diesel-Deals. Selenskyj nannte ihn gegenüber Axios „nicht fair und nicht ehrlich“ und schrieb auf Telegram, die Erlaubnis für Russland, Erdölprodukte zu verkaufen, sei eine Investition in den Krieg, den man beenden und nicht verlängern müsse. Besonders bitter für Kiew: Während Witkoff und Kushner in Florida mit den Ukrainern verhandelten, sei von einem Diesel-Abkommen mit Putin keine Rede gewesen. Moskau hat sich zu dem Plan bislang ebenfalls nicht öffentlich geäußert.

Die Grundfrage des ukrainisch-russischen Konflikts bleibt zudem ungelöst. Sind die ukrainische Führung und der Kreml überhaupt bereit, nebeneinander in Frieden zu existieren, und zu welchen Bedingungen? Bislang deuten die öffentlichen Signale aller Seiten, auch europäischer Akteure, eher auf das Gegenteil. Gleichzeitig könnte der amerikanische Ansatz, gleich eine umfassende Nachkriegsordnung zu entwerfen, der einzig gangbare Weg zu einem dauerhaften Frieden in Osteuropa sein.

Was das für Deutschland bedeutet

Für die Bundesregierung dürfte der Plan unbequeme Folgen haben. Dieser stellt nämlich die deutsche Russlandpolitik der vergangenen vier Jahre in fast allen Punkten infrage. Ein kurzer Überblick.

Sanktionen: Merz will an den restriktiven Maßnahmen gegen Russland festhalten. „Für Deutschland und für Europa kommt eine solche Entscheidung nicht infrage. Russland wird nur unter Druck ernsthaft verhandeln, und deshalb halten wir an unseren Russlandsanktionen fest“, sagte er zum Diesel-Deal.

Energie: Eine Pipeline für russisches Öl und Gas wäre der heikelste Punkt. „Wir sind unabhängig von russischem Öl“, betonte eine Sprecherin von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU). Billigere Energie dürfte aber gerade im Osten Deutschlands bei vielen Wählern gut ankommen.

Sicherheit: Eine Garantie nach Art des Nato-Artikels 5 hieße: Greift Russland erneut ukrainische Stellungen an, müsste auch Deutschland militärisch eingreifen. Ob Berlin dazu bereit wäre, hat die Regierung bislang offengelassen.

Geld: Als größter europäischer Geldgeber der Ukraine würde Deutschland den Wiederaufbau des kriegs- und krisengebeutelten Landes mitbezahlen. Pikant: Merz war von 2016 bis 2020 Aufsichtsratschef von Blackrock Deutschland. Blackrock-Chef Larry Fink berät zudem die US-Regierung und war bei Ukraine-Gesprächen mit Präsident Selenskyj immer wieder mit von der Partie. Die weltgrößte Vermögensverwaltung aus den USA soll den Wiederaufbau der Ukraine maßgeblich organisieren.

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