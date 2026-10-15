Ein verurteilter Attentäter soll in Texas von einem Erschießungskommando getötet werden. Selbst US-Vizepräsident JD Vance hatte sich gegen eine öffentliche Übertragung gestellt.

US-Präsident Donald Trump hat die geplante Liveübertragung einer Hinrichtung durch das amerikanische Militär abgesagt. Die Exekution des zum Tode verurteilten Attentäters Nidal Malik Hasan soll weiterhin am 3. Dezember auf dem Militärstützpunkt Fort Hood im Bundesstaat Texas stattfinden. Anders als zunächst angekündigt wird die Erschießung aber nicht im Internet übertragen.



Trump begründete seinen Rückzieher am Donnerstag auf seiner Plattform Truth Social mit Einwänden gegen eine öffentliche Darstellung des Todes. Viele „sehr gute und wohlmeinende Menschen“ wollten nicht dabei zusehen, wie Hasan hingerichtet werde, erklärte der Präsident.



Eine öffentliche Übertragung hätte nach Trumps Auffassung zwar eine abschreckende Wirkung haben können. Dennoch werde die Hinrichtung nicht live gezeigt. Den engsten Angehörigen der Opfer soll es auf Wunsch erlaubt sein, persönlich anwesend zu sein.

Hegseth wollte Hinrichtung öffentlich übertragen lassen

Die ursprünglichen Pläne hatte US-Verteidigungsminister Pete Hegseth am 8. Oktober bekannt gemacht. In einem Interview mit dem rechtskonservativen Sender Real America's Voice kündigte er an, die Hinrichtung solle öffentlich stattfinden.



Ein Pentagon-Vertreter bestätigte anschließend gegenüber ABC News, dass die Exekution durch ein Erschießungskommando live übertragen werden solle.



„Die Menschen müssen verstehen, dass solche Taten schwerwiegende Konsequenzen haben“, sagte Hegseth laut dpa zur Begründung. Auch Trump hatte am vergangenen Samstag erklärt, eine Übertragung könne möglicherweise weitere Gewalttaten verhindern.



Die Ankündigung löste in den USA allerdings parteiübergreifende Kritik aus. Selbst Vizepräsident JD Vance äußerte Zweifel und erklärte, er werde sich die Übertragung nicht ansehen. Die US-Bischofskonferenz sprach sich ebenfalls gegen das Vorhaben aus.

Erste Militärhinrichtung in den USA seit 65 Jahren geplant

Die geplante Hinrichtung wäre auch ohne Livestream ein historischer Einschnitt. Nach Angaben des Death Penalty Information Center hat das amerikanische Militär seit 1961 kein Todesurteil mehr vollstreckt. Eine Exekution durch ein militärisches Erschießungskommando gab es zuletzt während des Zweiten Weltkriegs.



Öffentliche Hinrichtungen waren in den Vereinigten Staaten früher verbreitet, wurden aber schrittweise abgeschafft. Die letzte allgemein öffentliche Hinrichtung fand 1936 in Kentucky statt. Damals wurde ein verurteilter Mörder vor Tausenden Zuschauern gehängt.

Nidal Malik Hasan, a former U.S. Army Major turned traitor, is a very bad and evil man, who killed 13 people, including a pregnant soldier, who died, along with her unborn son, and injured, very seriously, 32 more innocent people. Barack Hussein Obama’s Federal Bureau of Investigation (FBI) intercepted electronic communications between Hasan and the radical Yemeni-American cleric, Anwar al-Awlaki. When reviewed by his FBI terrorism task force, investigators concluded that Hasan's emails were not a threat. This assessment of the Obama Administration’s actions was later considered to be a key intelligence failure. With all of that being said, I think streaming the execution for all to see might have been a strong deterrent for the World to witness how America deals with Terrorists and SCUM like Hasan but, many very good and well meaning people would rather not watch him die, through streaming, or through any other visual device. He will die, as scheduled, by firing squad, but this event will not be streamed. That said, the execution may be viewed in person by the immediate families of the victims, if they so choose. They deserve to witness JUSTICE! Thank you for your attention to this matter. President DONALD J. TRUMP( TS: Oct 15 2026, 10:06 AM ET )​​​​​​​​‍‌​​‌​‌​‍‌‌​​‍‍‍‍‌‌‍‍‌​​‍‍​‍‍‍‍‍‍‌​‍ — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) October 15, 2026

Attentäter tötete 13 Menschen auf Militärstützpunkt

Hasan war zum Zeitpunkt des Anschlags im November 2009 als Psychiater für die US-Armee tätig. Auf dem Militärstützpunkt Fort Hood eröffnete er in einem Gebäude, in dem sich Soldaten auf Auslandseinsätze vorbereiteten, das Feuer. Er tötete zwölf Soldaten und einen Zivilisten. Weitere 32 Menschen wurden verletzt.



Hasan begründete seine Tat später mit seiner Ablehnung der amerikanischen Militäreinsätze in Afghanistan und anderen muslimisch geprägten Ländern. 2013 verurteilte ihn ein Militärgericht wegen vorsätzlichen Mordes und versuchten Mordes zum Tode. Seit dem Anschlag ist er nach einer Schussverletzung von der Hüfte abwärts gelähmt und auf einen Rollstuhl angewiesen.



Trump genehmigte die Vollstreckung des Todesurteils am 2. Oktober. Vier Tage später legte die US-Armee den 3. Dezember als Hinrichtungstermin fest. Das geht aus einer offiziellen Mitteilung der US-Armee hervor.

Ob der Termin tatsächlich eingehalten wird, hängt auch vom weiteren juristischen Verfahren ab. Obwohl die militärischen Rechtsmittel ausgeschöpft sind, kann Hasan sein Todesurteil noch vor zivilen Bundesgerichten überprüfen lassen. Nach Einschätzung des Death Penalty Information Center könnte dies die Vollstreckung auf unbestimmte Zeit verzögern.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema