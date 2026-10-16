Nach nur vier Tagen im Amt steht Katie Zacharia vor dem Abschied als Pressesprecherin des Weißen Hauses. Die von US-Präsident Donald Trump persönlich ausgewählte Sprecherin wird ihren Posten wieder verlassen. Das bestätigte ein hochrangiger Vertreter der US-Regierung gegenüber Fox News am Freitag.



Kurz zuvor hatte Trump seiner Sprecherin öffentlich nahegelegt, ihre berufliche Zukunft zu überdenken. Sie sei von den Medien unfair behandelt worden, erklärte der Präsident. Auf die Frage, ob Zacharia entlassen worden sei, antwortete er ausdrücklich mit Nein. Eine persönliche Rücktrittserklärung Zacharias lag zunächst nicht vor.

Nur 14 Minuten am Rednerpult: Zacharias Debüt löst Spott aus

Zacharia hatte am Dienstag erstmals die Presseunterrichtung im Weißen Haus übernommen. Der Auftritt dauerte nur rund 14 Minuten. Den größten Teil der Zeit las die 41-Jährige vorbereitete Aussagen über Erfolge der Trump-Regierung vor. Anschließend ließ sie lediglich drei Fragen zu, unter anderem von Reportern von Fox News und Breitbart.



Ihre langsame Vortragsweise, häufige Blicke auf ihre Notizen und das abrupte Ende der Pressekonferenz sorgten für Kritik. Der Guardian veröffentlichte eine spöttische Rezension unter dem Titel „Enter the Zachbot“, in der Zacharias Auftritt mit dem eines künstlichen Avatars verglichen wurde.



Hinzu kam ein Versprecher: Als Zacharia über ihren Ehemann sprach, bezeichnete sie ihn versehentlich als „meinen Präsidenten“, bevor sie sich korrigierte. Nach Informationen von CNN bewerteten mehrere Regierungsmitarbeiter den Auftritt intern kritisch. Einer bezeichnete ihn als „brutal“. Andere zweifelten daran, ob Zacharia den Anforderungen des Amtes gewachsen sei.

Für weitere Schlagzeilen sorgte ein Interview mit dem rechtsgerichteten Kommentator Jack Posobiec. Zacharia erinnerte sich darin an ihre Zeit in China und die damaligen Prognosen über den wirtschaftlichen Aufstieg des Landes. Sie habe sich gefragt, wie China zur nächsten Weltmacht aufsteigen solle: „Die haben nicht einmal vernünftige Toiletten.“



Die Bemerkung rief sogar das chinesische Außenministerium auf den Plan. Auf eine Frage der Nachrichtenagentur AFP reagierte Sprecherin Mao Ning am Freitag mit einer knappen Einladung: „Sie ist herzlich willkommen, sich bei Gelegenheit China anzusehen.“

Fragen zur Anwaltszulassung bringen Zacharia zusätzlich unter Druck

Neben ihrem Auftritt sorgten Zacharias Angaben zu ihrer juristischen Ausbildung für Schlagzeilen. Trump hatte sie bei ihrer Ernennung als Anwältin vorgestellt. Die neue Pressesprecherin besitzt zwar einen juristischen Abschluss der Pepperdine University in Kalifornien, hat jedoch die Anwaltsprüfung des Bundesstaates nicht bestanden.



Wie die Washington Post berichtete, hatte Zacharia in der Vergangenheit mehrfach Bezeichnungen verwendet, die Zweifel an ihrer tatsächlichen Zulassung als Anwältin aufwarfen.



Am Donnerstag räumte sie in Interviews mit konservativen Medien ein, die kalifornische Anwaltsprüfung nicht bestanden zu haben. Sie erklärte, das Ergebnis sei für ihre damaligen beruflichen Pläne kaum von Bedeutung gewesen, weil sie anschließend mit ihrem Ehemann nach China gezogen sei.



Den Vorwurf, ihre Qualifikation bewusst falsch dargestellt zu haben, wies sie zurück. Sie habe sich nie als offiziell zugelassene Anwältin ausgegeben.

Auch der Trump nahestehende Fox-News-Moderator Sean Hannity befragte die Sprecherin zu ihrer Ausbildung und ihrem kurzen ersten Briefing. Zacharia räumte dabei ein, dass es möglicherweise besser gewesen wäre, sich zunächst nur kurz vorzustellen, statt unvorbereitet Fragen zu beantworten.

Trump hatte Zacharia persönlich für das Amt ausgewählt

Besonders bemerkenswert ist Trumps Kehrtwende, weil er Zacharia selbst für den Posten gewonnen hatte. Sie arbeitete zuvor als Kommunikationsberaterin für Trump Media & Technology Group, das Unternehmen hinter der Plattform Truth Social, und trat regelmäßig als politische Kommentatorin im Fernsehen auf.



Gegenüber AP schilderte Zacharia, dass Trump sie am 7. Oktober persönlich angerufen habe. Zwei Tage später nahm sie das Angebot nach einem Treffen im Weißen Haus an. Sie folgte auf Karoline Leavitt, die die Regierung im August verlassen hatte.

Auch ihre Vorbereitung auf den ersten Auftritt verlief nach eigener Darstellung ungewöhnlich kurzfristig. Die Unterlagen habe sie erst am Montagabend erhalten. Am Dienstagmorgen sei sie bereits um drei Uhr aufgestanden, um sich vorzubereiten. Eine vollständige interne Vorbereitungssitzung habe es nicht gegeben.



Zacharia verteidigte zudem die Kürze ihres Auftritts: Sie habe bewusst Zeit für Trump lassen wollen, der anschließend selbst Fragen von Journalisten beantworten sollte.

Noch am Dienstag hatte das Weiße Haus Zacharias Debüt in einer offiziellen Mitteilung ausdrücklich gelobt und von einem überzeugenden ersten Auftritt gesprochen.

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