Auch der Stablecoin USD1 rutschte zeitweise auf 94 Cent. Zuvor hatte das Projekt hohe Mengen der Kryptowährung ETH verkauft.

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Der Trump-nahe Kryptotoken WLFI hat zwischen Freitag und Samstagmorgen rund die Hälfte seines Werts verloren.

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Der Kryptotoken WLFI aus dem Umfeld der Familie von US-Präsident Donald Trump hat in einer Nacht etwa die Hälfte an Wert verloren. Laut einem Kursbericht der Agentur Reuters kostete er am Samstagmorgen rund 0,018 Dollar. Am Freitag waren es noch etwa 0,039 Dollar. Am Sonntagabend stand die Trump-Kryptowährung bei rund 0,01625 US-Dollar.

WLFI ist ein Governance-Token der Firma World Liberty Financial: Wer ihn besitzt, soll beim Projekt mitreden können.

Was hat die Trump-Familie mit der Kryptowährung zu tun?

Der Kryptotoken WLFI gehört zur DeFi-Plattform World Liberty Financial, die 2024 maßgeblich von US-Präsident Donald Trump und seinen Söhnen Eric, Donald Jr. und Barron als Mitbegründern und Markenbotschaftern ins Leben gerufen wurde.

Laut den Unternehmensangaben und Medienberichten hält die Trump-Familie über verbundene Gesellschaften wie DT Marks DEFI LLC nicht nur ein Paket von rund 22,5 Milliarden WLFI-Token, sondern ist auch mit bis zu 75 Prozent an den Netto-Einnahmen aus den Token-Verkäufen sowie an einem Großteil der laufenden Protokollgebühren beteiligt.

Während das Projekt das Ziel verfolgt, den US-Dollar durch dezentrale Finanzanwendungen zu stärken, steht diese enge geschäftliche Verflechtung bei Ethik-Experten und Politikern wegen potenzieller Interessenkonflikte zwischen dem Präsidentenamt und den privaten Finanzinteressen der Familie immer wieder in der Kritik.

Streit um Binance: Wer hat den Absturz ausgelöst?

World Liberty gibt der Kryptobörse Binance die Schuld. Sie habe unbefristete Terminkontrakte auf WLFI automatisch geschlossen, und zwar Wetten auf steigende wie auf fallende Kurse. Das schreibt das Unternehmen in einer Stellungnahme auf X. Bei manchen Nutzern sei nach der Abrechnung aus einem Plus ein Minus geworden.

Binance bestätigt nur, dass die Börse Berichte über die WLFI-Positionen prüft. Ein Ergebnis gibt es noch nicht. Laut der Binance-Hilfeseite zum Auto-Deleveraging greifen solche Zwangsschließungen, wenn der Versicherungsfonds eine zahlungsunfähige Position nicht auffangen kann. Dann trifft es notfalls auch Händler, deren Gegenwette im Plus liegt.

20 Millionen Dollar in ETH: Der Verkauf vor dem Crash

Vor dem starken Kurssturz verkaufte eine als „World Liberty Financial: Strategic Reserve“ gekennzeichnete Adresse Ether-Bestände für rund 20,06 Millionen US-Dollar. Laut CoinDesk bezifferte der Blockchain-Analyst EmberCN den Verkauf auf 12.121 ETH und den dabei realisierten Verlust auf geschätzt 19,26 Millionen US-Dollar.

World Liberty hat den Verkauf in einem weiteren Beitrag auf X bestätigt. Mit dem Erlös habe man Schulden getilgt und Kredite auf der Plattform Dolomite gebündelt, für die WLFI als Sicherheit dient. WLFI-Token seien dabei nicht verkauft worden. Das Portal The Block trennt diesen Umbau vom späteren Verkaufsdruck auf Binance. Woher dieser Druck kam, ist ungeklärt.

Stablecoin USD1 kurz bei 94 Cent

Auch USD1 geriet ins Wanken. Das ist eine Digitalmünze, die stets einen Dollar wert sein soll. Laut der Washington Post wich ihr Kurs zeitweise vom Dollar ab, nach Angaben von Bloomberg auf etwa 0,94 Dollar. Nach einigen Stunden lag er wieder nahe einem Dollar.

World Liberty versichert, USD1 bleibe zu einem Dollar einlösbar und sei voll gedeckt. Eine unabhängige Prüfung für diesen Zeitraum fehlt. Die Delle zeigt einen schwankenden Marktpreis, aber keine Lücke in den Reserven.

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