Ein Video vom Saisonauftakt zeigt den Basketballstar beim Aufwärmen während der US-Hymne. Schon im Juli hatte Trump ihn mit einem Rassismusvorwurf attackiert.

US-Präsident Donald Trump hat Basketball-Superstar LeBron James öffentlich scharf attackiert. Auf seiner Plattform Truth Social bezeichnete er den vierfachen NBA-Champion am Donnerstag als „totale Schande“ und verlangte eine Entschuldigung. Auslöser war ein Video, das den 41-Jährigen während der amerikanischen Nationalhymne vor einem Basketballspiel zeigt.



„Während unsere Nationalhymne gespielt wird, zeigt LeBron James keinen Respekt vor unserem Land“, schrieb Trump. Er habe von Anfang an gesagt, dass James nichts tauge und „eine totale Schande“ sei.



Der Präsident verlangte außerdem, der Basketballstar solle sich bei den amerikanischen Soldaten und Kriegshelden entschuldigen, die für die Flagge und die Werte der Vereinigten Staaten gestorben seien.

LeBron James macht Golfbewegungen während der US-Nationalhymne

Der Vorfall ereignete sich bereits am Dienstag beim Saisonauftakt der Philadelphia 76ers gegen die New York Knicks im Madison Square Garden. James, der nach seinem Wechsel von den Los Angeles Lakers erstmals für Philadelphia spielte, stand während der amerikanischen Nationalhymne neben seinen Mannschaftskameraden auf dem Spielfeld.



Während die meisten Spieler stillstanden, führte James offenbar Aufwärmbewegungen aus. Auf dem Video ist zu sehen, wie er unter anderem einen Golfschwung und die Bewegung eines Basketballwurfs nachahmt.

While listening to our National Anthem, LeBron James disrespects our Country! I said right from the beginning that he’s no good, a TOTAL DISGRACE. LeBron James should apologize to all of those Great American Warriors and Heroes who died for the American Flag, and all that our Country stands for! President DONALD J. TRUMP( TS: Oct 22 2026, 12:22 PM ET )​​​​​​​​‍‌​​‌​‌‍‌‍​‌‌‍​​‍‌​‌‌‍‌‍​‌‍‍‌‍​‌‍​‌‌ — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) October 22, 2026

Trump teilte die Aufnahmen am Donnerstag auf Truth Social und verband sie mit seiner persönlichen Attacke auf James.



Anders als bei früheren Protestaktionen amerikanischer Sportler kniete James während der Hymne nicht nieder. Er blieb stehen und machte weiterhin Aufwärmbewegungen. Ob sein angedeuteter Golfschwung eine bewusste Anspielung auf den golfbegeisterten Präsidenten Trump war, ist nicht bekannt.



James hatte sich bis Donnerstagnachmittag nicht öffentlich zu den Vorwürfen geäußert. Auch eine Stellungnahme seines Vereins lag zunächst nicht vor.



Sportlich verlief der Abend erfolgreich: Philadelphia gewann das Auftaktspiel gegen den amtierenden Meister New York Knicks mit 106:100. James erzielte 14 Punkte, neun Rebounds und sieben Assists.

Trump bezeichnete LeBron James erst im Juli als möglichen Rassisten

Der neue Angriff setzt einen jahrelangen persönlichen Streit zwischen Trump und dem NBA-Star fort. Dabei hatte sich der US-Präsident erst vor drei Monaten besonders scharf über James geäußert.



Am 24. Juli war Trump im Weißen Haus gefragt worden, wen er für den besten Basketballspieler aller Zeiten halte: LeBron James oder die NBA-Legende Michael Jordan.



Trump entschied sich für Jordan, den er als persönlichen Freund bezeichnete. Über James sagte er dagegen: „Vielleicht ist er ein Rassist, aber vielleicht mag er Trump auch einfach nicht.“



Anschließend fügte der Präsident hinzu: „Ich mag nur Menschen, die mich mögen.“ Deshalb ziehe er Michael Jordan vor. Über die Äußerungen berichteten damals unter anderem die Washington Post und Reuters.

James gehört seit Jahren zu den bekanntesten Sportlern, die Trump öffentlich kritisieren. Bei den Präsidentschaftswahlen 2016, 2020 und 2024 unterstützte er jeweils die demokratischen Gegenkandidaten des Republikaners: Hillary Clinton, Joe Biden und Kamala Harris.

Streit um Nationalhymne beschäftigt US-Sport seit Jahren

Bereits während Trumps erster Amtszeit gerieten beide mehrfach aneinander. Im September 2017 bezeichnete James den damaligen Präsidenten öffentlich als „Penner“, nachdem Trump die Einladung an den Basketballstar Stephen Curry zum traditionellen Empfang eines Meisterteams im Weißen Haus zurückgezogen hatte.



James kritisierte zudem wiederholt Trumps Umgang mit gesellschaftlichen Konflikten und Rassismus in den Vereinigten Staaten.



2018 verteidigte er das Recht von Sportlern, sich politisch zu äußern. Anlass war die Aufforderung der Fox-News-Moderatorin Laura Ingraham gewesen, James solle sich aus politischen Debatten heraushalten und sich auf Basketball beschränken. Der Sportler entgegnete, er werde keinesfalls einfach still sein und Basketball spielen.



Auch die amerikanische Nationalhymne war bereits mehrfach Gegenstand erbitterter politischer Auseinandersetzungen.

Besonders bekannt wurde der Protest des früheren NFL-Quarterbacks Colin Kaepernick, der während der Hymne niederkniete, um auf Polizeigewalt und Rassismus aufmerksam zu machen. Trump kritisierte solche Aktionen wiederholt scharf und forderte Konsequenzen für beteiligte Spieler.



2018 sagte der Präsident zudem einen Empfang für die Philadelphia Eagles im Weißen Haus ab, nachdem es Streit über die Teilnahme des damaligen Super-Bowl-Siegers gegeben hatte.

LeBron James beginnt inzwischen seine 24. NBA-Saison, ein Rekord in der Geschichte der nordamerikanischen Basketballliga. Der vierfache Meister ist zudem der erfolgreichste Punktesammler der NBA-Geschichte.

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