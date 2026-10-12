„Zu weit gegangen“: Musk stellt sich gegen Selenskyj und springt Trump bei

Der Starlink-Chef unterstützt Trumps Ruf nach einem neuen Präsidenten in Kiew. Russland liefert Diesel mit dem Segen der USA. Die Ukraine steht so allein da wie nie. Eine Analyse.

Elon Musk hat sich Donald Trumps Forderung angeschlossen, die Ukraine solle Präsident Wolodymyr Selenskyj ersetzen. Damit verschärft sich ein Streit um russischen Diesel, der Kiew so weit von Washington entfernt hat wie zu keinem Zeitpunkt seit dem Zusammenstoß im Oval Office 2025.

„Selenskyj ist zu weit gegangen“, schrieb der SpaceX-Eigentümer auf X. Nur Stunden zuvor hatte Trump vor Reportern auf der Joint Base Andrews erklärt: „Ich denke, es ist Zeit, dass die Ukraine einen neuen Präsidenten bekommt.“ Trump war wütend, weil ukrainische Drohnen weiterhin russische Raffinerien trafen, obwohl er Selenskyj aufgefordert hatte, diese Angriffe zu unterlassen. „Ich habe ihm gesagt: ‚Mach, was du willst. Aber greif keine Raffinerien an.‘ Und er ist losgezogen und hat zugeschlagen“, sagte Trump. „Er sollte verdammt noch mal damit aufhören.“

Selenskyj konterte in einem Interview: „Donald Trump hat nicht die Macht, mich aus dem Amt zu entfernen. Ich glaube, dass viele Menschen in den Vereinigten Staaten immer noch an der Seite der Ukraine stehen, und ich werde bis zum Ende kämpfen, bis das ukrainische Volk, das ich so sehr liebe, endlich den Sieg erlebt.“

Elon Musks Unternehmen betreibt Starlink, das Satellitennetz, auf das ukrainische Truppen und Drohneneinheiten für die Kommunikation auf dem Schlachtfeld angewiesen sind. Die Trump-Regierung hat gedroht, die Ukraine von amerikanischer Satellitenaufklärung abzuschneiden. Das wäre ein ernster militärischer Nachteil und würde Kiews Fähigkeit beeinträchtigen, russische Ziele, darunter Raffinerien, anzugreifen.

Kiew sieht sich zudem einer US-Regierung gegenüber, die die Sanktionen gegen Moskau lockert statt verschärft, und das zu einem Zeitpunkt, an dem Russlands winterliches Dauerfeuer auf Städte und wichtige Energieanlagen rasch zunimmt. Die europäischen Verbündeten der Ukraine stellen sich hinter Selenskyj, halten aber kaum Trümpfe in der Hand, die über einen Deal mit Russland entscheiden würden, und haben keinen Einfluss auf die Entscheidungen des Weißen Hauses.

Starlink als Druckmittel

Niemand in Washington hat gedroht, Starlink abzuschalten. Doch Musk hat bereits gezeigt, dass er bereit ist, die Nutzung durch die Ukraine einzuschränken. Im August lehnte er Kiews Bitte ab, Starlink zur Steuerung von Angriffen tief im russischen Hinterland einzusetzen, mit dem Argument, dies berge ein Eskalationsrisiko, wie The Atlantic damals berichtete. SpaceX hatte bereits 2022 eine ähnliche Anfrage mit Blick auf die Krim abgelehnt und die Nutzung des Dienstes für Drohneneinsätze seither beschränkt.

Kiew ist sich des Risikos bewusst. Selenskyj hat erklärt, die Ukraine arbeite an einem eigenen System nach Starlink-Vorbild, die Grundlagen seien gelegt. Denys Schtilerman, Mitgründer des Drohnen- und Raketenherstellers Fire Point, sagte, das Unternehmen habe in diesem Jahr zwei Satelliten gestartet und plane 2027 Dutzende weitere. Nichts davon wird Starlink in diesem Winter an der Front ersetzen können.

Bei russischen Angriffen auf die Energieinfrastruktur hält das Satellitennetz Starlink vielerorts die Verbindung aufrecht. © Lev Radin/imago

Parallel baut Russland mit Rasswet ein eigenes, deutlich weiter fortgeschrittenes Satellitennetzwerk auf: Ein Dutzend Satelliten befindet sich bereits im Orbit, bis 2027 soll das gesamte ukrainische Territorium abgedeckt sein.

Die ukrainische Regierung hat sich geschlossen hinter den Präsidenten gestellt. „Er hat die Unterstützung des ukrainischen Volkes, und dieses hat das Recht, zu entscheiden. Äußerungen aus dem Ausland bestätigen nur, dass er seine Arbeit gut macht“, schrieb Außenminister Andrij Sybiha am Folgetag auf X.

Washington falsch gelesen

Das Weiße Haus hält Kiews Empörung für eine Fehlkalkulation. „Selenskyj verkennt die Lage. Indem er weiter Raffinerien angreift, verspielt er das Wohlwollen, das er sich in den vergangenen sechs Monaten bei Trump aufgebaut hat“, sagte ein US-Beamter gegenüber Axios.

Selenskyj hatte die Diesel-Ausnahmegenehmigung als „absolut furchtbar“ und als „Geburtstagsgeschenk für Putin“ bezeichnet. Die ukrainischen Unterhändler in Miami seien als „Deckmantel“ benutzt worden, während Trump und Putin die Treibstofflieferungen unter sich ausgemacht hätten. Die Delegation unter Leitung von Rustem Umjerow und Kyrylo Budanow flog am 10. Oktober nach Hause, ohne den geplanten zweiten Verhandlungstag mit den US-Gesandten Steve Witkoff und Jared Kushner abzuhalten. Der erste Tag sei „letztlich länger und mit einem etwas anderen Beigeschmack“ verlaufen, sagte Dmytro Lytwyn, Kommunikationsberater des Präsidenten, vor Journalisten.

Der Streit reiht sich ein in eine lange Serie öffentlicher Zusammenstöße. Trump schickte Selenskyj nach dem Wortgefecht im Oval Office im Februar 2025 nach Hause, nannte im April 2025 dessen Weigerung, die Krim als russisch anzuerkennen, „sehr schädlich“ für die Friedensgespräche und warf der ukrainischen Führung im November 2025 „NULL DANKBARKEIT“ vor, als Kiew sich gegen Washingtons 28-Punkte-Friedensplan sperrte. Im September dieses Jahres sagte Trump Selenskyj schließlich, er müsse „aufhören, den Diesel in Russland auszuschalten“.

Trump präsentiert Putin inzwischen als den verhandlungsbereiteren Partner – nach einem „sehr freundlichen“, anderthalbstündigen Telefonat der beiden am selben Tag, an dem die ukrainische Delegation in Miami mit den US-Gesandten zusammentraf.

„Präsident Putin möchte unbedingt eine Einigung sehen“, sagte Trump am 10. Oktober über das Gespräch mit dem russischen Präsidenten am Vortag, wie AFP berichtete. Über Selenskyj sagte er: „Ich denke, er sollte eine Wahl abhalten.“ Die Kreml-Version des Telefonats, vorgetragen von Präsidentenberater Juri Uschakow, lautete dagegen, Putin habe Friedensgespräche vorerst ausgeschlossen und werde weitermachen, bis Russland „alle seine Ziele“ erreicht habe.

Moskau nutzt den Bruch. Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte russischen Medien am 11. Oktober, Selenskyj befinde sich in einem Zustand der Hysterie. „Wäre Selenskyj zu überlegtem Handeln fähig, würde er Bereitschaft zu Friedensgesprächen zeigen“, sagte Peskow örtlichen Berichten zufolge.

Die Kiewer Stadtverwaltung riet den Bewohnern der Hauptstadt am 11. Oktober nach russischen Angriffen auf regionale Energieanlagen, Lebensmittel- und Wasservorräte für mindestens drei Tage anzulegen, Powerbanks aufzuladen und ihre Wohnungen für den Winter zu dämmen. Die städtischen Richtlinien empfahlen pro Erwachsenem täglich drei Liter Trinkwasser und 10 bis 12 Liter Brauchwasser, nachdem Angriffe am Wochenende das Metronetz gestört, Wasserpumpstationen lahmgelegt und Notabschaltungen des Stroms ausgelöst hatten.

Ein Diesel-Deal, der wenig ändert

Nach der von Trump am 9. Oktober verkündeten Vereinbarung liefert Russland sofort 300.000 Tonnen Diesel, im November 500.000 Tonnen und danach eine Million Tonnen – je nach Zustand der russischen Raffinerien möglicherweise bis zu drei Millionen Tonnen. Das US-Finanzministerium hat eine Generallizenz für russische Dieselgeschäfte bis zum 7. April 2027 erteilt – nur drei Wochen, nachdem Trump das Graham-Sanktionsgesetz unterzeichnet hatte, das umfassende Sanktionspaket, das Moskaus Energieeinnahmen eigentlich drosseln sollte.

Moskau dürfte kaum Zugeständnisse gemacht haben. Die russische Dieselproduktion lag vermutlich schon seit Wochen über der Inlandsnachfrage – im September nach Schätzungen von Kpler um etwa 130.000 Barrel pro Tag –, und die Nachfrage ist nach der Ernte weiter gesunken, wie der Analyse-Account Russian Oil & Gas Monitor auf X anmerkte. Russlands Exportverbot wäre demnach ohnehin wahrscheinlich bis zum 1. November aufgehoben worden.

Tanker im Hafen von Noworossijsk: Russischer Diesel soll nach Trumps Deal mit Putin wieder auf den Weltmarkt fließen. © Vitaly Timkiv/imago

Preissenkend wirken würde der Deal nur, wenn er die Auslastung der russischen Raffinerien erhöht. Diese liegt seit Mai um ein Drittel bis die Hälfte niedriger, weil ukrainische Drohnen etwa vier Anlagen pro Woche treffen. Damit steht Trumps Ziel, Treibstoff im eigenen Land zu verbilligen – wo sich der Dieselpreis an der Zapfsäule einen Monat vor den Zwischenwahlen der Marke von sechs Dollar pro Gallone nähert –, in direktem Widerspruch zur wirksamsten Waffe der Ukraine gegen Russlands Wirtschaft. Und das zu einer Zeit, in der die Luftabwehr schwindet und Kiew schon vor dem ersten Wintereinbruch im Dunkeln lag.

Selenskyj bot am 11. Oktober einen Ausweg an: Die Ukraine sei bereit, die Angriffe auf russische Raffinerien einzustellen, wenn Moskau seinerseits die Angriffe auf die ukrainische Energieinfrastruktur beende. Jede Deeskalation müsse jedoch „gegenseitig sein und mit echten Garantien einhergehen“, berichtete Reuters. Die Zahl der Todesopfer des russischen Angriffs auf Saporischschja vom 10. Oktober sei auf 23 gestiegen, darunter vier Kinder, sagte Selenskyj – während Raketen täglich ukrainische Städte treffen. Der Kiewer Bürgermeister hat den Bewohnern, die dazu in der Lage sind, bereits geraten, die Stadt zu verlassen.

Kongress wehrt sich, Europa sammelt sich

In Washington wächst der Widerstand, auch in Trumps eigener Partei. Der republikanische Abgeordnete Brian Fitzpatrick arbeitet an einem überparteilichen „Ronald Reagan Peace Through Strength Act“, der sämtliche Käufe von russischem Öl und Erdölprodukten verbieten soll. Sein Parteikollege Don Bacon hat angekündigt, den Entwurf mitzutragen, berichtete die Kyiv Post am 11. Oktober.

„Ich halte die Politik des Präsidenten gegenüber Russland und der Ukraine für gescheitert“, sagte Bacon der Ukrajinska Prawda. Das Gesetz müsste allerdings noch beide Kammern passieren und würde wohl auf ein Veto stoßen.

Europa bietet Worte der Unterstützung und weitere Konsultationen. Für den 10. bis 12. Oktober waren Gespräche der Koalition der Willigen angesetzt, wobei „das Format noch ausgearbeitet wird“, wie Lytwyn sagte. Selenskyj kündigte an, am 11. Oktober erneut mit europäischen Spitzenpolitikern zu sprechen. Die EU-Außenminister sollen am 12. Oktober neue Sanktionslisten beschließen. Doch Europa kann nicht ersetzen, was nur Washington Kiew bieten kann: Aufklärungsdaten, Patriot-Abfangraketen und einen Platz am Verhandlungstisch mit Putin.

Selenskyj hat den Großteil des Herbstes damit verbracht, Trump zurückzugewinnen. Im September schlug er eine Energie-Waffenruhe vor, während er beim Thema Luftverteidigung zunehmend verzweifelt klang. Trump wiederum unterstützte Pläne, Sanktionserleichterungen gegen Gefangene einzutauschen, und Putin ist zum G20-Gipfel in Miami im Dezember eingeladen. Der Diesel-Deal ist das bislang deutlichste Zeichen dafür, dass das Weiße Haus Geschäfte mit Moskau für einen größeren Gewinn hält, als Kiew bei der Stange zu halten.

Dieser Beitrag erscheint im Rahmen einer Kooperation zwischen der Ostdeutschen Medienholding und bne IntelliNews. Der Beitrag erschien zuerst hier auf Englisch.

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