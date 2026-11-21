Nach der Niederlage der Republikaner beginnt der Machtkampf um die Präsidentschaftswahl 2028. Nun sorgt Trump mit einem Scherz über seinen neuen Stabschef für Aufsehen.

Der 80-jährige Donald Trump hat die Debatte über seine Nachfolge mit einer überraschenden Bemerkung angeheizt. Bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus brachte der US-Präsident am Freitag seinen neuen Stabschef Stephen Miller als möglichen Kandidaten für die Präsidentschaftswahl 2028 ins Spiel. Vizepräsident JD Vance und Außenminister Marco Rubio, die selbst als mögliche Nachfolger gelten, standen dabei neben ihm.



„Wir haben eine Eilmeldung: Er war besser als diese beiden hier“, sagte Trump nach einem Auftritt Millers am Rednerpult und deutete auf Vance und Rubio. Dann fragte er seinen Stabschef: „Willst du für das Präsidentenamt kandidieren?“



Die Frage war erkennbar scherzhaft gemeint. Zuvor hatte Trump eine direkte Frage unbeantwortet gelassen, wen von beiden, Vance oder Rubio, er als geeigneteren Nachfolger betrachte, wie die Nachrichtenagentur Associated Press berichtet.

Trump lobt Stephen Miller vor Vance und Rubio

Trump hatte Miller als „mächtigsten Mann der Welt“ vorgestellt. Der 41-Jährige nutzte seinen Auftritt, um den Präsidenten zu preisen. Was Trump in den vergangenen zwei Jahren erreicht habe, übertreffe alles, was andere US-Präsidenten in der Geschichte geleistet hätten, erklärte Miller.



Trumps anschließender Vergleich mit Vance und Rubio bezog sich zunächst auf deren Redebeiträge, nicht auf ihre Eignung für das Präsidentenamt.



Miller gehört zu Trumps engsten Vertrauten und gilt als maßgeblicher Architekt seiner harten Migrationspolitik. Insbesondere bei den Massenabschiebungen und der Verschärfung der Einwanderungsregeln spielt er eine zentrale Rolle.



Am 6. November ernannte ihn Trump zum Stabschef des Weißen Hauses. Er folgte auf Susie Wiles. Die Personalentscheidung fiel unmittelbar nach der Niederlage der Republikaner bei den Kongresswahlen.

JD Vance und Trump setzen beim Iran unterschiedliche Akzente

Die Nachfolgedebatte erhält auch durch außenpolitische Differenzen neue Aufmerksamkeit. Vance wird seit Langem als möglicher Kandidat für 2028 gehandelt, hat sich nach den verlorenen Zwischenwahlen aber stärker mit eigenen Positionen zu Wort gemeldet.



Besonders deutlich wird das beim Krieg gegen den Iran, den die USA im Februar gemeinsam mit Israel begonnen haben. Nach der Wahlniederlage verwies Vance auf die politischen Kosten des Krieges. Anfang November schrieb er auf X sinngemäß, wer den Verlust der Senatsmehrheit für den Krieg für gerechtfertigt halte, könne das so sehen.

Am Freitag wurde Vance gefragt, ob er die Angriffe selbst angeordnet hätte. Er antwortete nicht direkt. Die USA müssten verhindern, dass der Iran Atomwaffen erhalte, sagte er. Die Entscheidung über den Militäreinsatz liege jedoch beim Präsidenten.



„Der Präsident hat gesagt, dass er es wieder tun würde“, erklärte Vance. Seine Aufgabe sei es, Trump zu unterstützen, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet.



Trump wiederum erklärte, er habe kein Problem mit Vances Einschätzung der politischen Folgen. Er selbst hätte die Angriffe unabhängig von möglichen Wahlverlusten befohlen.



Damit zeigen sich unterschiedliche Schwerpunkte, aber kein belegter persönlicher Bruch zwischen Präsident und Vizepräsident. Während Trump seine militärische Entscheidung verteidigt, betont Vance stärker die innenpolitischen Folgen des Krieges.

Wer folgt Trump 2028?

Auch Rubio gilt als möglicher Bewerber für die republikanische Präsidentschaftskandidatur. Er steht außenpolitisch traditionell für einen entschlosseneren Einsatz amerikanischer Macht als Vance. Keiner der beiden hat bislang eine Kandidatur angekündigt.



Miller wiederum hat keine eigenen Ambitionen auf das Präsidentenamt öffentlich erkennen lassen.

Die Frage der Nachfolge beschäftigt die Republikaner seit ihren Verlusten bei den Zwischenwahlen Anfang November besonders stark. Die Demokraten gewannen Mehrheiten in beiden Kammern des Kongresses und können Trumps Vorhaben ab Januar 2027 stärker begrenzen.

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