Trumps Diesel-Deal mit Putin: Was bedeutet das für den Ukraine-Krieg?

Nach einem Telefonat mit Putin lockern die USA Sanktionen auf russischen Diesel. Eine Gegenleistung für die Ukraine gibt es nicht. Selenskyj spricht von einem unfairen Deal. Eine Analyse.

Der amerikanische Präsident sorgt mal wieder für einen Schock in westeuropäischen Hauptstädten. Am Freitagabend sprach Donald Trump mit Kremlchef Wladimir Putin. Anschließend verkündete er ein „sehr erfolgreiches Gespräch“ und einen Deal. Russland werde „sofort“ mehr als 300.000 Tonnen Diesel auf den amerikanischen Markt und den Weltmarkt liefern. Das US-Finanzministerium stellte eine befristete Lizenz aus, die solche Lieferungen von den Sanktionen ausnimmt. Trump bedankte sich bei Putin anschließend auch öffentlich für die Entscheidung.

Russlands Vizepremier Alexander Nowak kündigte an, Moskau werde die Beschränkungen für Dieselexporte vorzeitig aufheben. Putin selbst bestätigte die Bereitschaft, Öl und Ölprodukte in die USA zu liefern. Kremlberater Juri Uschakow schilderte das Gespräch in warmen Tönen. Keiner der beiden Präsidenten habe als Erster auflegen wollen. Zugleich ließ er durchblicken, der Kreml werde sich eine Wiederaufnahme der Verhandlungen mit Kiew noch überlegen. Man rechne, so hört man im Umfeld russischer staatlicher Stellen, mit einem Treffen von Putin und Trump am Rande des Apec-Gipfels.

Selenskyj: „Das ist nicht partnerschaftlich“

In Kiew ist die Stimmung entsprechend eisig. Wolodymyr Selenskyj fand in einem Telefoninterview mit dem US-Portal Axios ungewöhnlich deutliche Worte für einen Präsidenten, der auf Washington angewiesen ist. „Wissen Sie, das sieht schrecklich aus. Das ist unfair und ungerecht. Das ist nicht partnerschaftlich.“ Eine Lockerung der Sanktionen ohne klare und dauerhafte Deeskalationsvereinbarung mit Moskau bezeichnete er als „offensichtliche Schwäche“.

Fast zeitgleich brach die ukrainische Delegation ihre Gespräche mit den US-Sondergesandten Steve Witkoff und Jared Kushner in den USA vorzeitig ab. Kurz zuvor hatte Witkoff in Miami noch mit Vertretern Kiews und Europas verhandelt.

Der Kern des Problems liegt für die ukrainische Führung weniger im Diesel selbst als in der Logik des amerikanisch-russischen Deals. Washington hat nun nämlich die Frage der Russland-Sanktionen von der Frage eines Waffenstillstands bei der Energieinfrastruktur und in der Schifffahrt entkoppelt. Russland bekommt die Erleichterung, ohne sich im Gegenzug zu verpflichten, die Angriffe auf ukrainische Kraftwerke und Häfen zu reduzieren. Für den Kreml gebe es damit kaum noch einen Anreiz, die Angriffe einzuschränken, es sei denn, Kiew mache selbst weitreichende Zugeständnisse, so der Tenor am Dnjepr.

Damit ist die zentrale Herbststrategie der ukrainischen Präsidialverwaltung durchkreuzt. Kiew wollte ein Energie- und ein Seewaffenstillstand nach dem Spiegelprinzip erreichen: Ihr greift unsere Anlagen nicht an, wir greifen eure nicht an. Hätte Moskau das abgelehnt, hätte man Trump dazu bewegen wollen, die vom Kongress beschlossenen „Höllensanktionen“ in Kraft zu setzen. Gekommen ist es umgekehrt. Washington hat Teile der Sanktionen aufgehoben, in rein bilateraler Absprache mit Moskau, ohne für die Ukraine etwas auszuhandeln.

Westlichen Medienberichten zufolge habe Trump von Anfang an keine Gegenleistung von Moskau angestrebt. Der US-Präsident habe vielmehr von Kiew verlangt, die Angriffe auf russische Raffinerien einseitig einzustellen, um die Spritpreise in den USA vor den Zwischenwahlen in wenigen Wochen zu senken. Erst nachdem Selenskyj dies sechsmal abgelehnt habe, sei Trump direkt auf Putin zugegangen. Laut einer Reuters-Umfrage macht eine Mehrheit der Amerikaner Trumps Politik für die steigenden Preise verantwortlich.

Droht der Stopp der Geheimdienstdaten?

Die entscheidende Frage ist nun, ob Trump die russischen Raffinerien aktiv vor weiteren ukrainischen Angriffen schützen will. Amerikanischen Medien zufolge soll Washington Kiew bereits damit gedroht haben, die Weitergabe von Geheimdienstinformationen zu stoppen, falls die Angriffe auf russische Raffinerien weitergehen. Es wäre ein enormes Druckmittel. Zahlreichen Berichten zufolge sind es gerade US-Daten, die der ukrainischen Armee Präzisionsschläge im russischen Hinterland ermöglichen, ganz abgesehen von Frühwarnungen vor russischen Angriffen auf die Ukraine.

Wolodymyr Selenskyj nennt den Diesel-Deal zwischen Trump und Putin „unfair und ungerecht“. © apaimages/imago

Ob Trump diesen Hebel tatsächlich nutzt, ist jedoch offen. In seinem Umfeld haben die „Falken“ nach wie vor großen Einfluss, die größere Zugeständnisse an Moskau ablehnen. Schon nach den Absprachen von Anchorage, die einen Rückzug der ukrainischen Truppen aus dem Donbass vorsahen, setzte Trump Kiew nicht ernsthaft unter Druck. Dass über einen Stopp der Geheimdienstkooperation aber bereits öffentlich berichtet wird, deutet darauf hin, dass die Option zumindest ernsthaft im Raum steht.

Für Kiew und die Ukraine-Unterstützer in Washington ist deshalb die Mindestaufgabe, genau das zu verhindern. Die Methode ist erprobt: öffentlicher Druck über die Medien, der Vorwurf des Verrats, die Einbindung der Demokraten, der republikanischen Falken und der Europäer. Die Demokraten greifen das Thema bereits im Wahlkampf auf. Senator Richard Blumenthal hat Trumps Entscheidung scharf kritisiert. Das Maximalziel wäre, Trump zur Aufkündigung des Diesel-Deals und zur Verhängung der sogenannten Höllensanktionen zu bringen.

Höllensanktionen: Frist läuft am 18. Oktober ab

Der Höhepunkt dieser Kampagne dürfte in die kommende Woche fallen. Bis zum 18. Oktober muss Trump die Sanktionen entweder verhängen oder dem Kongress begründen, warum er darauf verzichtet. Mit der Unterschrift unter das Gesetz hat sich der Präsident selbst in eine Falle manövriert. Verhängt er keine Sanktionen gegen die großen Abnehmer russischer Energie, wird man ihm vorwerfen, für den Kreml zu arbeiten. Verhängt er sie, dürften die Spritpreise in die Höhe schießen, und mit ihnen die Wahlchancen der Republikaner sinken.

Wirtschaftlich dürfte der Deal zunächst überschaubare Folgen haben. Die für die kommenden Monate geplanten Lieferungen sind für den US-Markt nicht groß genug, um die Preise spürbar zu senken. Nähme Russland seine Dieselexporte wieder im Vorkriegsumfang auf, würde das den Weltmarkt deutlich entlasten. Dafür müsste die Ukraine aber ihre Angriffe auf die Raffinerien einstellen, und genau das lehnt Kiew ab.

Doch wichtiger als der praktische ist für Moskau der symbolische Wert. Mit der Sanktionslockerung und neuen Komplimenten an Putin hat Trump erneut gezeigt, dass es keine geschlossene westliche Front gegen Russland mehr gibt und die Versuche Kiews und Europas, die USA für harten Druck auf Moskau zurückzugewinnen, scheitern. Dieses Signal dürfte auch in der EU Wirkung zeigen, wo die Stimmen lauter werden, die eine Normalisierung der Beziehungen zu Russland und Kompromisse Kiews mit Moskau fordern.

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