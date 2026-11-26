Russland hat bereits mehr mit Rohölexporten verdient als im gesamten Vorjahr. Trumps Lockerung der Sanktionen sorgt selbst im US-Kongress für Widerstand.

US-Präsident Donald Trump hat die Sanktionen gegen Russland gelockert. Davon profitiert laut einem internen EU-Bericht auch die russische Ölindustrie.

Noch im September unterzeichnete US-Präsident Donald Trump ein weitreichendes Sanktionsgesetz, das Russland wichtige Einnahmequellen zur Finanzierung seines Krieges gegen die Ukraine entziehen sollte. Wenige Wochen später setzte er zentrale Bestimmungen des Gesetzes wieder aus und vereinbarte mit Wladimir Putin umfangreiche Dieselgeschäfte. Ein bislang unveröffentlichter Bericht der EU-Kommission zeigt nun, wie sehr Russlands Energiesektor von der amerikanischen Politik profitiert.



Das 21 Seiten umfassende Dokument, das am Dienstag an die EU-Mitgliedstaaten übermittelt wurde, liegt dem ukrainischen Nachrichtenportal Kyiv Independent vor. Demnach nahm Russland zwischen Januar und September dieses Jahres allein durch den Export von Rohöl 102 Milliarden US-Dollar ein. Damit übertrafen die Einnahmen bereits jene des gesamten Jahres 2025, als Russland 101 Milliarden US-Dollar erzielte.



Als wesentlichen Grund nennt die EU-Kommission die Energiekrise infolge des Krieges der USA und Israels gegen den Iran. Doch auch bei den Sanktionen gegen Russland weicht die amerikanische Regierung zunehmend von der Linie ihrer europäischen Verbündeten ab.

Trumps Krieg gegen den Iran beschert Russland milliardenschwere Mehreinnahmen

Die wirtschaftlichen Folgen des Ende Februar begonnenen Krieges gegen den Iran waren für Russland unmittelbar spürbar. Die Einschränkungen des Schiffsverkehrs durch die Straße von Hormus und die daraus resultierende Verknappung des Ölangebots ließen die Weltmarktpreise steigen.



Noch im Februar hatte Russland mit Rohölexporten rund sechs Milliarden US-Dollar eingenommen. Im März waren es bereits 11,3 Milliarden US-Dollar. Nach einem zwischenzeitlichen Rückgang im Sommer stiegen die monatlichen Einnahmen im September sogar auf 14,5 Milliarden US-Dollar.

Auch andere Untersuchungen bestätigen diese Entwicklung. Nach Berechnungen des ukrainischen KSE Institute könnte Russland in diesem Jahr mit dem Export von Rohöl und verarbeiteten Erdölprodukten insgesamt rund 200 Milliarden US-Dollar einnehmen. Das wären 42 Milliarden US-Dollar mehr als 2025.



Im Oktober erreichten Russlands tägliche Einnahmen aus dem Rohölexport nach einer Analyse des Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) den höchsten Stand seit Juni 2022.

Trump setzt selbst unterzeichnete Russland-Sanktionen außer Kraft

Der interne EU-Bericht verweist darauf, dass sich die USA im Gegensatz zu anderen Mitgliedern der internationalen Sanktionskoalition nicht an der weiteren Absenkung des Ölpreisdeckels beteiligt haben.Die EU-Kommission senkte die Preisobergrenze für russisches Rohöl im Februar auf 44,10 US-Dollar pro Barrel. Die amerikanische Preisobergrenze liegt dagegen weiterhin bei 60 US-Dollar.



Bereits im Frühjahr hatte die Trump-Regierung vorübergehende Ausnahmen für den Handel mit russischem Rohöl und Erdölprodukten erteilt, um die gestiegenen Energiepreise zu senken.



Am 16. Oktober ging Trump noch einen Schritt weiter. Per Präsidialerlass setzte er zahlreiche Bestimmungen des sogenannten Graham Act aus, den er selbst erst vier Wochen zuvor unterzeichnet hatte.



Dazu gehörten auch Strafzölle von bis zu 100 Prozent auf Waren aus wichtigen Abnehmerländern russischen Erdöls und Erdgases. Trump nutzte dafür eine im Gesetz vorgesehene Ausnahmebefugnis und begründete seine Entscheidung mit den nationalen Interessen der USA.

Trumps Diesel-Deal mit Putin: US-Abgeordnete werfen Präsidenten Gesetzesverstoß vor

Juristisch weitaus problematischer ist das am 9. Oktober verkündete Dieselabkommen zwischen Trump und Putin. Russland erklärte sich bereit, große Mengen Dieselkraftstoff für den amerikanischen Markt und den Weltmarkt bereitzustellen. Trump wollte damit auch kurz vor den Kongresswahlen die Kraftstoffpreise senken.



Noch am selben Tag erteilte das US-Finanzministerium eine Ausnahmegenehmigung, die bis zum 7. April 2027 ausdrücklich auch die Einfuhr russischen Diesels in die USA von bestimmten Sanktionsbestimmungen ausnimmt.

Allerdings hatte der US-Kongress im April 2022 mit breiter parteiübergreifender Mehrheit ein Gesetz zum Verbot russischer Energieimporte verabschiedet. Dieses knüpft die Aufhebung des Importverbots an strenge Voraussetzungen. Dazu gehört eine von der ukrainischen Regierung akzeptierte Vereinbarung über den Rückzug russischer Truppen und die Einstellung der Kampfhandlungen.



Der demokratische Kongressabgeordnete Lloyd Doggett, einer der Initiatoren des damaligen Importverbots, wirft Trump deshalb einen direkten Verstoß gegen das Gesetz vor.

Auch der Rechtsexperte Scott R. Anderson kommt in einer ausführlichen Analyse für das juristische Fachportal Lawfare zu dem Ergebnis, dass das gesetzliche Importverbot offenbar weiterhin Bestand hat. Das US-Finanzministerium hält dagegen, die erteilte Ausnahmegenehmigung stehe im Einklang mit allen geltenden Gesetzen.

Russland verdoppelt Dieselausfuhren – USA erhalten keinen Treibstoff

Während der juristische Streit andauert, hat sich das russische Dieselgeschäft auf dem Weltmarkt bereits deutlich erholt. Wie die Berliner Zeitung berichtete, verdoppelten sich die russischen Dieselausfuhren im Oktober gegenüber dem Vormonat von durchschnittlich 135.000 auf 271.000 Barrel pro Tag. Besonders die Exporte nach Brasilien und in die Türkei nahmen zu.



Zudem hatte die Ukraine unter amerikanischem Druck ihre Angriffe auf russische Ölraffinerien für rund zwei Wochen ausgesetzt.

In den USA selbst ist von den angekündigten Diesellieferungen dagegen bislang nichts angekommen. Wie die Nachrichtenagentur Associated Press am Donnerstag berichtet, änderten zwei ursprünglich für die USA bestimmte Tanker ihren Kurs, nachdem amerikanische Behörden Hafenbetreiber, Kraftstoffhändler und Banken vor möglichen rechtlichen Konsequenzen gewarnt hatten.



Der Europäische Rat hatte die Lockerung der amerikanischen Dieselsanktionen bereits Mitte Oktober ausdrücklich bedauert.

Auch die Aussicht auf weitere Wirtschaftsabkommen mit Russland hat offenbar nicht den gewünschten politischen Erfolg gebracht. Wie diese Zeitung am Mittwoch berichtete, stellten Trumps Unterhändler Steve Witkoff und Jared Kushner Russland monatelang umfangreiche Wirtschaftsprojekte in Aussicht. Dazu gehörten Investitionen in die russische Erdölförderung und eine mögliche Wiederinbetriebnahme der Nord-Stream-Pipelines.



Putin zeigte sich laut Financial Times jedoch nicht bereit, im Gegenzug seine territorialen Forderungen gegenüber der Ukraine abzuschwächen. Die US-Unterhändler sollen deshalb wirtschaftliche Angebote als Verhandlungsinstrument inzwischen in den Hintergrund gerückt haben. Ein US-Regierungsvertreter widersprach dieser Darstellung allerdings.

EU-Bericht: Sanktionen entziehen Russland dennoch Milliarden

Ungeachtet der amerikanischen Sanktionslockerungen hält die EU-Kommission die westlichen Strafmaßnahmen weiterhin für wirksam. Ohne den Ölpreisdeckel hätte Russland nach ihren Berechnungen mit Rohölexporten auf dem Seeweg rund 30 Milliarden US-Dollar mehr einnehmen können. Beim Export verarbeiteter Erdölprodukte wären seit März weitere zehn bis 15 Milliarden US-Dollar hinzugekommen.



Auch der Aufbau der russischen Schattenflotte zur Umgehung westlicher Sanktionen dürfte Russland nach Einschätzung der Kommission mehr als zehn Milliarden US-Dollar gekostet haben. Ukrainische Angriffe auf Raffinerien trugen zudem dazu bei, dass die Ausfuhren verarbeiteter Erdölprodukte auf dem Seeweg um rund ein Drittel zurückgingen.

Doch während die Europäer versuchen, Russlands Einnahmen aus dem Energiegeschäft zu begrenzen, haben Trumps Sanktionslockerungen und die Folgen des Krieges der USA und Israels gegen den Iran diesen wirtschaftlichen Druck teilweise wieder ausgeglichen. Eine Abschwächung von Putins territorialen Forderungen ist bislang nicht erkennbar.

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