Es sind Bilder, die in der internationalen Diplomatie Seltenheitswert haben. Xi Jinping empfängt Donald Trump persönlich am Flughafen, die beiden Staatschefs umarmen sich. Trump nennt Xi seinen Freund, Putin begrüßt er ebenfalls demonstrativ herzlich. Beim Empfang am Vorabend stehen die drei Männer gemeinsam vor den Kameras. Die Botschaft ist unmissverständlich: Washington, Moskau und Peking wollen miteinander reden und sie wollen zeigen, dass sie miteinander können. Doch hinter den freundlichen Gesten liegt harte Machtpolitik.