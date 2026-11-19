Es sind Bilder, die in der internationalen Diplomatie Seltenheitswert haben. Xi Jinping empfängt Donald Trump persönlich am Flughafen, die beiden Staatschefs umarmen sich. Trump nennt Xi seinen Freund, Putin begrüßt er ebenfalls demonstrativ herzlich. Beim Empfang am Vorabend stehen die drei Männer gemeinsam vor den Kameras. Die Botschaft ist unmissverständlich: Washington, Moskau und Peking wollen miteinander reden und sie wollen zeigen, dass sie miteinander können. Doch hinter den freundlichen Gesten liegt harte Machtpolitik.
Gipfeltreffen
Trump, Putin und Xi in Shenzhen: Ein neues Reykjavik der atomaren Abrüstung?
Trump, Putin und Xi treffen sich in Shenzhen. Im Zentrum stehen Atomwaffen, der Ukraine-Krieg und die Chance auf eine neue Rüstungskontrolle.
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Trump, Putin und Xi Jinping demonstrieren beim Dreiertreffen Einigkeit, während es um atomares Abrüsten und die Ukraine geht.
© Sergei Bobylev/imago